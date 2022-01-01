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Молодёжные сборные России и Чехии по хоккею сняли с самолёта за пьянку

Молодёжные сборные России и Чехии по хоккею сняли с самолёта за пьянку (2 фото + 1 видео)

Автор:
01 января 2022 17:16
Сообщество : Спорт
Метки: Россия   молодёжные сборные   самолёт   скандал   хоккей   чехия   
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Чехи во всем винят своих "коллег" из России.

Молодёжные сборные России и Чехии по хоккею не смогли вылететь из канадского Калгари в Германию из-за алкогольного опьянения, курения и отказ спортсменов надевать маски. Первой о неприятном инциденте рассказала шведская журналистка Мари Леманн, которая должна была лететь во Франкфурт-на-Майне вместе со спортсменами. По её словам, несколько хоккеистов вели себя в аэропорту вызывающе и неприлично.


Самое интересное в этой истории, что чехи пытаются всю вину переложить на российскую сторону, выставляя себя жертвами. По словам менеджера сборной Чехии Отакар Черны, они приехали в аэропорт за три часа до вылета, и пока его подопечные разбрелись покупать сувениры, российские спортсмены пьянствовали в баре. И когда пришло время занимать места в самолёте некоторые из российских хоккеистов отказались надевать маски, а один из них даже закурил в рукаве, кода шёл к самолёту. На них якобы пожаловались пассажиры, и чехов сняли с самолёта лишь из-за похожих на российские толстовки.


Однако по словам российской стороны, в аэропорту пьянствовали все:


"Молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса из Калгари во Франкфурт. Были зафиксированы случаи несоблюдения масочного режима, у чехов с собой было пиво. Главный тренер российской команды Сергей Зубов курил в рукаве. В настоящий момент россияне вылетают в Торонто, откуда отправятся во Франкфурт".

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев уверен, что российских спортсменов следует наказать.


"Члены национальной команды — лицо страны на международных играх. Мы всей Россией переживали, что отменили молодежный чемпионат мира по хоккею, а они так себя ведут. Если это так, согласно требованиям авиакомпании они будут наказаны", - заявил Свищев, добавив, что в этом инциденте должна разобраться Федерация хоккея России, и затем уже применять наказание ко всем виновным.

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Метки: Россия   молодёжные сборные   самолёт   скандал   хоккей   чехия   
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13k
Алан 2 часа назад
Молодые свиньи, позорящие Россию
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28k
Teodor 41 минуту назад
Чехи - чмошники, накосячили, так сумейте ответить за свои поступки по мужски, а стрелки переводить - ни ума, ни отваги не надо...
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13k
aalexey3 46 минут назад
Скоро в госдуру. Тренируются...
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197
MoTopoKep 56 минут назад
Почему все Калгарийские новости об этом молчат?
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1k
Олег Час назад
Как в детстве
-мам,это не я купил,на меня надышали)
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20k
kamanch Час назад
Странно, и почему во всем мире о русских думают, что мы бухаем....
Ведь никогда раньше такого не было, и вот снова...
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760
Audrius Lape Час назад
В этом маче победила дружба...
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828
Олег Шишкин Час назад
Как-то раз видел вживую футболистов. Как то сборная масштаба крупного города. Гонора и ЧСВ - дохрена. Вот самое натуральное быдло. Уж не знаю, все ли спортсмены такие, но в целом моё отношение к спортсменам как к быдлу. Пока не докажут обратное. Это про СНГ. Интересно, как в этой вашей Америке...
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19k
BiZ Час назад
разогнать к херам
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1k
GoInDown Час назад
Весь тренерский штаб и особо активных игрочков гнать в шею из сборной. Это не их личный позор, это позор для нашей страны.
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352
Suq Muddiq 2 часа назад
Подрастающее быдло. Что еще взять со спортсмена? Через 10 лет будет рассказывать с каким трудом он медали завоевывал на благо родины, в то время как действительно полезные члены общества, такие как врачи, ученые, инженеры, будут сидеть на всю ту же минимально возможную зарплату
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−63
Нурик Нуриков 2 часа назад
Тренер курил в рукаве а в кармане семки!
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9k
MakDag 2 часа назад
Пусть быдло за свой счет добирается.
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1k
Денис Ануфриев 2 часа назад
в сми сказали-за нарушение антимасочного режима
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662
Максим Максимов 2 часа назад
"Чехи во всем винят своих "коллег" из России. "
Ну да! Чёртовы русские их придавили к креслам и насильно заставляли пить водку и запивать чешским пивом
........
- затем, на развалинах часовни...
- простите, часовню тоже я развалил?
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380k
Алексей 2 часа назад
повеселились ДЕБИЛЫ
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