Молодёжные сборные России и Чехии по хоккею сняли с самолёта за пьянку

Молодёжные сборные России и Чехии по хоккею не смогли вылететь из канадского Калгари в Германию из-за алкогольного опьянения, курения и отказ спортсменов надевать маски. Первой о неприятном инциденте рассказала шведская журналистка Мари Леманн, которая должна была лететь во Франкфурт-на-Майне вместе со спортсменами. По её словам, несколько хоккеистов вели себя в аэропорту вызывающе и неприлично.

Самое интересное в этой истории, что чехи пытаются всю вину переложить на российскую сторону, выставляя себя жертвами. По словам менеджера сборной Чехии Отакар Черны, они приехали в аэропорт за три часа до вылета, и пока его подопечные разбрелись покупать сувениры, российские спортсмены пьянствовали в баре. И когда пришло время занимать места в самолёте некоторые из российских хоккеистов отказались надевать маски, а один из них даже закурил в рукаве, кода шёл к самолёту. На них якобы пожаловались пассажиры, и чехов сняли с самолёта лишь из-за похожих на российские толстовки.

Однако по словам российской стороны, в аэропорту пьянствовали все:

"Молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса из Калгари во Франкфурт. Были зафиксированы случаи несоблюдения масочного режима, у чехов с собой было пиво. Главный тренер российской команды Сергей Зубов курил в рукаве. В настоящий момент россияне вылетают в Торонто, откуда отправятся во Франкфурт".