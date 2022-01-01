Молодёжные сборные России и Чехии по хоккею сняли с самолёта за пьянку

Чехи во всем винят своих "коллег" из России.
Молодёжные сборные России и Чехии по хоккею не смогли вылететь из канадского Калгари в Германию из-за алкогольного опьянения, курения и отказ спортсменов надевать маски. Первой о неприятном инциденте рассказала шведская журналистка Мари Леманн, которая должна была лететь во Франкфурт-на-Майне вместе со спортсменами. По её словам, несколько хоккеистов вели себя в аэропорту вызывающе и неприлично.
Самое интересное в этой истории, что чехи пытаются всю вину переложить на российскую сторону, выставляя себя жертвами. По словам менеджера сборной Чехии Отакар Черны, они приехали в аэропорт за три часа до вылета, и пока его подопечные разбрелись покупать сувениры, российские спортсмены пьянствовали в баре. И когда пришло время занимать места в самолёте некоторые из российских хоккеистов отказались надевать маски, а один из них даже закурил в рукаве, кода шёл к самолёту. На них якобы пожаловались пассажиры, и чехов сняли с самолёта лишь из-за похожих на российские толстовки.
Однако по словам российской стороны, в аэропорту пьянствовали все:
"Молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса из Калгари во Франкфурт. Были зафиксированы случаи несоблюдения масочного режима, у чехов с собой было пиво. Главный тренер российской команды Сергей Зубов курил в рукаве. В настоящий момент россияне вылетают в Торонто, откуда отправятся во Франкфурт".
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Председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев уверен, что российских спортсменов следует наказать.
"Члены национальной команды — лицо страны на международных играх. Мы всей Россией переживали, что отменили молодежный чемпионат мира по хоккею, а они так себя ведут. Если это так, согласно требованиям авиакомпании они будут наказаны", - заявил Свищев, добавив, что в этом инциденте должна разобраться Федерация хоккея России, и затем уже применять наказание ко всем виновным.
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-мам,это не я купил,на меня надышали)
Ведь никогда раньше такого не было, и вот снова...
одни двухметровые негры сморкающие и плюющие жувачками и шото горланящие. кроме фак я ничего не понял.
но за ними молча убрали. хозяева плять...
сомневайся.
Ну да! Чёртовы русские их придавили к креслам и насильно заставляли пить водку и запивать чешским пивом
........
- затем, на развалинах часовни...
- простите, часовню тоже я развалил?