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Дорога к пекинскому финалу: тернистый путь "Красной машины"

Дорога к пекинскому финалу: тернистый путь "Красной машины" (5 фото + 1 видео)

Автор:
20 февраля 2022 07:13
Сообщество : Спорт
Метки: final   Грицюк   Канада   Олимпиада-2022   Россия   федотов   финны   хоккей   
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Хоккейный полуфинал в Пекине между Россией и Швецией подарил весь спектр эмоций фанатам.

При этом игра в основное время не была богата на голевые моменты. Счет удалось размочить только к концу второго периода, а в третьем, несмотря на самоотверженную игру Ивана Федотова в раме, шведы все-таки забили шайбу в наши ворота.

Исход путевки в финал решился в послематчевых буллитах. И тут тоже все было очень тревожно, потому что первыми забили шведы. Хотя это их не спасло, две точные шайбы на счету скандинавов против трех от россиян — такой исход послематчевых бросков.

И все это стало возможным, в первую очередь благодаря Ивану Федотову, который раз за разом отражал броски шведов или же сбивал настрой оппонентов своей уверенностью. Точку поставил нападающий омского "Авангарда" Арсений Грицюк.

Несмотря на победу над шведами, путь до финала у сборной России получился неоднозначным, потому что наша команда не показывала атакующую игру, которую многие болельщики привыкли видеть. Возможно, это связано с тем, что на последнем чемпионате мира мы вылетели на ранней стадии плей-офф.

В матче с финнами такая тактика может не дать столь успешных результатов, потому что наши соперники играют в схожей манере и в полуфинале отправили за переделы пекинского пьедестала действующих чемпионов мира.

Эксперты с осторожностью дают прогнозы на матч, который пройдет совсем скоро. И хотя финны ни разу не выигрывали Олимпиаду, недооценивать наших соперников по финалу действительно не стоит.

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Метки: final   Грицюк   Канада   Олимпиада-2022   Россия   федотов   финны   хоккей   
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