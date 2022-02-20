Дорога к пекинскому финалу: тернистый путь "Красной машины"

Хоккейный полуфинал в Пекине между Россией и Швецией подарил весь спектр эмоций фанатам.
При этом игра в основное время не была богата на голевые моменты. Счет удалось размочить только к концу второго периода, а в третьем, несмотря на самоотверженную игру Ивана Федотова в раме, шведы все-таки забили шайбу в наши ворота.
Исход путевки в финал решился в послематчевых буллитах. И тут тоже все было очень тревожно, потому что первыми забили шведы. Хотя это их не спасло, две точные шайбы на счету скандинавов против трех от россиян — такой исход послематчевых бросков.
И все это стало возможным, в первую очередь благодаря Ивану Федотову, который раз за разом отражал броски шведов или же сбивал настрой оппонентов своей уверенностью. Точку поставил нападающий омского "Авангарда" Арсений Грицюк.
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Несмотря на победу над шведами, путь до финала у сборной России получился неоднозначным, потому что наша команда не показывала атакующую игру, которую многие болельщики привыкли видеть. Возможно, это связано с тем, что на последнем чемпионате мира мы вылетели на ранней стадии плей-офф.
В матче с финнами такая тактика может не дать столь успешных результатов, потому что наши соперники играют в схожей манере и в полуфинале отправили за переделы пекинского пьедестала действующих чемпионов мира.
Эксперты с осторожностью дают прогнозы на матч, который пройдет совсем скоро. И хотя финны ни разу не выигрывали Олимпиаду, недооценивать наших соперников по финалу действительно не стоит.
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