В Госдуме заявили, что россияне готовы отказаться от 13 зарплаты и прочих благ ради Донбасса

При этом, депутаты забыли сказать, что у большинства граждан этой зарплаты и так нет. Как и других благ.
Сегодня партия КПРФ направила президенту обращение с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Изначально планировался другой вариант - направить такое обращение в МИД. А там ему бы дали «отрицательную характеристику»- потому что это противоречит Минским соглашениям и влечет за собой новые санкции.
Вариант с МИДом не прошел, зато приняли прямое обращение к президенту от Госдумы. Во время обсуждения этого решения, выступил депутат от партии «Новые люди», Антон Ткачев. Он засомневался в том, что все россияне готовы «отказаться от зарплаты и части холодильника» ради признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
В ответ на это выступил «слуга народа» от КПРФ, Казбек Куцукович Тайсаев:
«Народ России полностью поддерживает наше постановление и готов отказаться не только от 13-й зарплаты».
Мы, конечно, можем ошибаться, но вроде бы никого и не спрашивали - разве нет?
Тем не менее, обращение по поводу признания независимости ДНР и ЛНР направили на рассмотрение президента. Как только об этом стало известно, выступил генсек НАТО.
Он ожидаемо заявил, что признание ДНР и ЛНР - нарушение Минских соглашений. И это повлечет новые санкции и ограничения.
В верховной Раде началось настоящее шоу:
А Сергея Лаврова все так же продолжили атаковать вопросами по поводу нападения на Украину:
Наверное, единственные, кто остался в стороне от обсуждения - это граждане России. А могли бы многое рассказать и о 13-й зарплате, и о неведомых «благах», от которых готовы отказаться. Возможно, они задали бы вопрос: «Как можно отказаться от того, чего нет?» Но опять же, их никто не спросил. Так что теперь все ждут решения президента.
Хотя это может быть очередной политической игрой на фоне переговоров по Украине, ЛНР и ДНР. И все останется на своих местах - без всяких признаний и санкций.
Источник:
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Нет ну вы гляньте харю отъел и сидит вещает, про то на что мы там якобы готовы...
Что он за ху-й-ню несет?
А как же про «насрать» и « мы и через не такое прошли»?