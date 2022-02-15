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В Госдуме заявили, что россияне готовы отказаться от 13 зарплаты и прочих благ ради Донбасса

В Госдуме заявили, что россияне готовы отказаться от 13 зарплаты и прочих благ ради Донбасса (4 фото + 3 видео)

Автор:
15 февраля 2022 16:56
Сообщество : Жить в России
Метки: ДНР   ЛНР   Украина   депутат   дума   независимость   политика   рада   
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При этом, депутаты забыли сказать, что у большинства граждан этой зарплаты и так нет. Как и других благ.

Сегодня партия КПРФ направила президенту обращение с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Изначально планировался другой вариант - направить такое обращение в МИД. А там ему бы дали «отрицательную характеристику»- потому что это противоречит Минским соглашениям и влечет за собой новые санкции.

Вариант с МИДом не прошел, зато приняли прямое обращение к президенту от Госдумы. Во время обсуждения этого решения, выступил депутат от партии «Новые люди», Антон Ткачев. Он засомневался в том, что все россияне готовы «отказаться от зарплаты и части холодильника» ради признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В ответ на это выступил «слуга народа» от КПРФ, Казбек Куцукович Тайсаев:

«Народ России полностью поддерживает наше постановление и готов отказаться не только от 13-й зарплаты».

Мы, конечно, можем ошибаться, но вроде бы никого и не спрашивали - разве нет?

Тем не менее, обращение по поводу признания независимости ДНР и ЛНР направили на рассмотрение президента. Как только об этом стало известно, выступил генсек НАТО.

Он ожидаемо заявил, что признание ДНР и ЛНР - нарушение Минских соглашений. И это повлечет новые санкции и ограничения.

В верховной Раде началось настоящее шоу:

А Сергея Лаврова все так же продолжили атаковать вопросами по поводу нападения на Украину:

Наверное, единственные, кто остался в стороне от обсуждения - это граждане России. А могли бы многое рассказать и о 13-й зарплате, и о неведомых «благах», от которых готовы отказаться. Возможно, они задали бы вопрос: «Как можно отказаться от того, чего нет?» Но опять же, их никто не спросил. Так что теперь все ждут решения президента.

Хотя это может быть очередной политической игрой на фоне переговоров по Украине, ЛНР и ДНР. И все останется на своих местах - без всяких признаний и санкций.

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Метки: ДНР   ЛНР   Украина   депутат   дума   независимость   политика   рада   
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96  комментариев
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1k
Максим Максимов 2 часа назад
Предлагаю "народным" деПУТАНАМ свой вариант: пусть ОНИ ОТКАЖУТСЯ ОТ СВОИХ ДОХОДОВ ЗА ГОД в пользу ЛНР и ДНР. Что? КишкА тонкА?
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1k
Shurovik 3 минуты назад
Пусть этот Казбек подаст пример - откажется от окладов в пользу тех, кого он защищает. Причем пусть и за своих коллег-однопартийцев выскажется.
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110
Dmitry 5 минут назад
Чтой-то мне это сильно напоминает. День работы в пользу Анголы, свободу Анжеле Дэвис, ну и так далее. Ваши депутаты немножко перепутали. От Союза нужно было брать лучшее. Медицинское обслуживание, например, или достижения в Космосе. И оставить в прошлом худшее наподобие вот подобных лозунгов.
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143
DoctorBetruger 5 минут назад
Время еще потуже затянуть пояса и посадить себе на шею очередных дармоедов :)
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−58
Карл Такойто 8 минут назад
Да конечно, россияне уже ради Донбасса и курсом рубля,и экономикой, и восприятием страны в мире пожертвовали. Тут уже как говорится ,,горит сарай гори хата,, -такой принцип,так что если надо россияне и последние штаны пожертвуют за Донбасс то
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20k
Евгений 8 минут назад
Если на нашем "предприятии" отменят 13-ю, то все без исключения вольнонаёмные сотрудники на следующий день напишут заявления об уходе!
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711
Алексей Александрович 9 минут назад
я думаю нужно конкретно помогать ДНР и ЛНР, только не из всей России, а из акционеров крупнейших компаний - им не нужны дивиденды)))
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59k
Александр Ломовицкий 10 минут назад
из наших денег кормятся пусть своей зп и делятся. зажрались су.ки в конец
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124k
Игорь 11 минут назад
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4k
Севастьян 16 минут назад
Что за чушь собачья?Пусть сами свои 5-кратные зарплаты пустят на благо наших пенсионеров,а последние штаны дольчегаббановские отдадут в пользу днр-лнр,а заодно и женщины свои побрякушки ценой по лимону каждая .
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172
kapas007 16 минут назад
В ГД снова все обкурились и обнюхались?
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4k
Tuskub Полчаса назад
Мда..Дядя почему-то начал говорить о том, что "другие россияне" от чего-то там должны отказаться (по его мнению). К сожалению - наши депутаты почему-то ассоциируют себя с "народом" (почему в кавычках - а потому, что это , по их мнению, есть нечто "неопределенное"). Дядя - мут (д)ант исключительно из своих позиций о "народе". Этот депутат - дебил.
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2k
azuver Полчаса назад
Жаль,что нет возможность у народа послать Казбека на буй,лично у каждого ,кто не согласен.
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1k
smokes Полчаса назад
Давайте начнем с депутатов.. они же народ, вот пусть первых и откажут.. и от 13-й.. можно и от других благ..
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2k
Ratibor Полчаса назад
А по конституции достойную жизнь всем остальным гражданам обеспечить не обязаны? Достойные пенсии, рабочие места, заработную плату? Про национальное достояние я вообще молчу...
Нет ну вы гляньте харю отъел и сидит вещает, про то на что мы там якобы готовы...
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30k
Fat Lynx Полчаса назад
Кто [мат] его туда выпустил?
Что он за ху-й-ню несет?
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108
GoodWin Полчаса назад
А где Кремлеботы в комментах? Инструкции чтоль получают
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3k
OLDer Полчаса назад
...да я ваще готов за тарелочку супа работать!
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3k
RALEXXX 37 минут назад
Забавно комментарии почитать. Последние дни только и призывали на фишках признать самопровозглашенные республики. Но как только это коснулось собственных карманов, все включили заднюю.

А как же про «насрать» и « мы и через не такое прошли»?
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133
kluvik RALEXXX Полчаса назад
Так а кто призывал? Я могу ники всех этих ботяр перечислить. 90% из них зарегистрированы в январе-июне 2014 года. Внеочередной призыв, так сказать.
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1k
Руслан 39 минут назад
Как же за@бали эти упоротые, обожравшиеся и оторвавшиеся от жизни ублюдки
Уже и так с 14 года все мы и так платим. Кто забыл, напомню, что накопительная часть пенсии с 14 года замораживается у каждого Россиянина, кто работает. Но нет, всё им мало, всё глубже ручонки свои потные в кошелёк народный суют. Путин только что вот сказал: большинство россиян сочувствуют жителям Донбасса. И знаете, камрады, я согласен. Но Профессор Преображенский тоже сочувствовал голодающим детям Германии, а полтинник за журнал не хотел давать
И я вот тоже сочувствую, но свой «полтинник» давать не хочу.
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43k
Элек Мек 48 минут назад
Ради твоей сытой морды мы готовы и предыдущие 12 отдать,только смотри не подавись сука.
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