В Госдуме заявили, что россияне готовы отказаться от 13 зарплаты и прочих благ ради Донбасса

Сегодня партия КПРФ направила президенту обращение с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Изначально планировался другой вариант - направить такое обращение в МИД. А там ему бы дали «отрицательную характеристику»- потому что это противоречит Минским соглашениям и влечет за собой новые санкции.

Вариант с МИДом не прошел, зато приняли прямое обращение к президенту от Госдумы. Во время обсуждения этого решения, выступил депутат от партии «Новые люди», Антон Ткачев. Он засомневался в том, что все россияне готовы «отказаться от зарплаты и части холодильника» ради признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.