В Ростовской области разорвался снаряд, прилетевший с территории Украины

Глава СК распорядился возбудить уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
Сегодня в четыре утра на территории Тарасовского района, расположенного в километре от границы с Украиной, произошёл взвыв. Как выяснилось позднее, это был снаряд, который, судя по всему, прилетел с территории Украины.
Как сообщили в экстренных службах, снаряд разорвался в 300 метрах от жилого дома в станице Митякинской. К счастью, никто не пострадал.
Как заявили в ДНР, украинская армия ночью обстреляла ряд донецких территорий. По ДНР было выпущено не менее 50 мин.
Власти Ростовской области пока не прокомментировали инцидент. На месте взрыва работают следователи.
UPD: глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту попадания украинского снаряда на территорию Российской Федерации (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом). Сообщается ещё о двух снарядах, упавших на территории хуторов Патроновка и Маноцкий.
Источник:
В Патроновке снаряд угодил в нежилой дом:
Источник:
Источник:
- В центре Волгограда неизвестный вечерами расстреливает проезжающие мимо машины
- "Я взял выходной, поставил будильник": британцы высмеяли несостоявшееся нападение России на Украину
- В Ростове полиция проводит обыски у очередного любителя золотых унитазов
- В Госдуме заявили, что россияне готовы отказаться от 13 зарплаты и прочих благ ради Донбасса
- В Мордовии учитель ОБЖ выстрелил в директора школы
Понравилось51
https://www.rbc.ru/society/19/02/2022/6210e6bc9a7947eaaa314995https://www.rbc.ru/society/19/02/2022/6210e6bc9a7947eaaa314995
эта новость стара, как говно мамонта.
И в нём я видел очень ярко,
Сын Жириновского - солдат,
А дочь Лаврова - санитарка.
Вот с автоматами бегут
Две дочки Путина в атаку,
И нажимая на курки, кричат:
"За Родину ! За папу ! "
Тут танк горящий на боку,
А в нём Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Всё, как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом
И рвётся Миллер на прорыв.
Во фланг, с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится ?
Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится.