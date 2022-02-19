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В Ростовской области разорвался снаряд, прилетевший с территории Украины

В Ростовской области разорвался снаряд, прилетевший с территории Украины (4 фото)

Автор:
19 февраля 2022 12:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ДНР   Ростовская область   Украина   конфликт   обстрел   снаряд   фото   
9630
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Глава СК распорядился возбудить уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Сегодня в четыре утра на территории Тарасовского района, расположенного в километре от границы с Украиной, произошёл взвыв. Как выяснилось позднее, это был снаряд, который, судя по всему, прилетел с территории Украины.


Как сообщили в экстренных службах, снаряд разорвался в 300 метрах от жилого дома в станице Митякинской. К счастью, никто не пострадал.

Как заявили в ДНР, украинская армия ночью обстреляла ряд донецких территорий. По ДНР было выпущено не менее 50 мин.


Власти Ростовской области пока не прокомментировали инцидент. На месте взрыва работают следователи.

UPD: глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту попадания украинского снаряда на территорию Российской Федерации (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом). Сообщается ещё о двух снарядах, упавших на территории хуторов Патроновка и Маноцкий.

В Патроновке снаряд угодил в нежилой дом:

Источник:

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Метки: ДНР   Ростовская область   Украина   конфликт   обстрел   снаряд   фото   
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−59
Ushmorov1zfi 6 часов назад
После прочтения не получила удовлетворения от прочтения.
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3k
HAL 9001 7 минут назад
Интересно когда боты начнут переписываться между друг другом, сраться в комментах, спорить?)))
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124k
Игорь 19 минут назад
Второй снаряд разорвался в Ростовской области вблизи украинской границы.

https://www.rbc.ru/society/19/02/2022/6210e6bc9a7947eaaa314995https://www.rbc.ru/society/19/02/2022/6210e6bc9a7947eaaa314995
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−57
Dmytro Danchenko 19 минут назад
За каких же лохов Путин держит свои верноподданных россиян, что впаривает им такую херню, чтобы развязать ещё большую войну против Украины?
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−63
Evgeniy Gkyra Полчаса назад
бред, украм делать было нех.уй и они шмальнули в чистое поле
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−5
torpisvik Полчаса назад
Грустная ситуация, жаль пострадавших!
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−1
fauqt 36 минут назад
А ничего другого мы и не ожидали от украины) Фарс да и только
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−5
KrisDryab 38 минут назад
надеюсь это будет единоразовый такой случай. хорошо что никто не пострадал
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−8
Константин 44 минуты назад
Это печально, как не хочу что бы была война, но похоже все идет к этому
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10k
Star Link 48 минут назад
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2k
Руслан Новак 50 минут назад
Судя по чёткому определению принадлежности снаряда на нём нашли визитку Яроша))).
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24k
Slawa49 Час назад
в 2015 уже обстреливали Российский Донецк, что в ростовской области! тогда власти РФ промолчали, а сейчас снова утрутся??
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31k
Растрелли В.В. Час назад
Снаряд уже второй прилетел.
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24k
Slawa49 Час назад
это только начало! нужны радары на минометы и в ответ на один снаряд отвечать залпом
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6k
Думай о хорошем! Час назад
классно им в Ростове - всё зелёное! и трава и деревья... а у нас снег по пояс(

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1k
Алексей Попов Час назад
Надо хохлостан вернуть в границы до 1918 года - и пусть там их клоун с пшеками выясняет кто основатель сала на земле. А реально, за.бали уроды, после 2014 - страна перестала быть страной , еще и клоуна на трон посадили...
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268
Дмитрий Быков Час назад
Быстро закопать.
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−6
Aslan 2 часа назад
что об этом думают люди с Ростова?
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177
Пинкман 2 часа назад
Мне снился ночью страшный сон,
И в нём я видел очень ярко,
Сын Жириновского - солдат,
А дочь Лаврова - санитарка.
Вот с автоматами бегут
Две дочки Путина в атаку,
И нажимая на курки, кричат:
"За Родину ! За папу ! "
Тут танк горящий на боку,
А в нём Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Всё, как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом
И рвётся Миллер на прорыв.
Во фланг, с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится ?
Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится.
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−9
princessramos79 2 часа назад
И до России добралась эта война...
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−9
margarita 2 часа назад
Нападение?как иначе
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