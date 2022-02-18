В ДНР и ЛНР объявлена эвакуация - люди массово покидают свои дома

Власти республик утверждают, что их территорию массово обстреливают с украинской стороны, планируют диверсии и вторжение. Поэтому нужно срочно вывозить мирное население.
В Донецке звучит сирена гражданской обороны:
Жители готовятся к эвакуации.
Об этом заявил глава ДНР, Денис Пушилин:
В первую очередь, вывезут детей, женщин и стариков. Эвакуировать планируют в Ростовскую область.
Первые автобусы с эвакуируемыми гражданами самопровозглашенной Донецкой народной республики выезжают в пятницу в 20:00 (мск) - так заявил глава администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко
Очереди на АЗС и к банкоматам в Донецке:
Люди стали покидать Донецк:
Между тем, об эвакуации мирных жителей заявил и глава ЛНР, Леонид Пасечник:
«Поручаю главам территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска».
«Противник продолжает сосредотачивать живую силу и тяжелую технику вдоль всей линии боевого соприкосновения. На текущий момент противником уже сформирована внушительная ударная группировка. По данным разведки, украинский агрессор планирует осуществить не только провокации на линии боевого соприкосновения, но организовать глубокий прорыв вглубь территории нашей республики. Еще раз обращаюсь ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие, встать на защиту своей земли».
МИД Украины опроверг данные ДНР о подготовке наступления в Донбассе и диверсиях: «Киев не проводит и не планирует таких действий», заявили в ведомстве. Хотя верится в это с трудом.
Сколько же было слухов о «нападении кровожадной России« на маленькую и слабую Украину. О том, что мы неминуемо вторгнемся и всех поработим. А вышло так, что Украина сама переходит в наступление и хочет заполучить назад ДНР и ЛНР. Чего бы ей это не стоило.
Кстати, вот и первые «результаты» работы украинских диверсантов: около 19:00 по Мск в центре Донецка взорвалась машина, буквально в 100 метрах от здания администрации.
Источник:
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То есть мужчины это не люди. Так, расходный материал...
Там недалеко.
Утром в четверг в части Луганской области, находящейся под контролем властей Украины, неподалеку от линии разграничения войск подверглись артиллерийскому обстрелу детский сад и железнодорожная платформа в Станице Луганской.
На фоне сохраняющихся ожиданий российского военного вторжения в Украину обстрел гражданского объекта был воспринят на Западе как потенциальный предлог для вмешательства Москвы.
Это случилось малёхо пораньше запланированной паники даунэрии. И учитывая эскалацию антиукраинской истерии на медиапространстве, слёзно-искренние заверения кадырки о вечной дружбе, и, наконец, срочный набор ботов на Фишках, для поддержки, так сказать, уже ни у кого не вызывает сомнений о дальнейших планах плешивой крысы.
Снаряд пробил стену детсада, дыра метр в диаметре, а под ней даже мячи с полочки не упали. И ни одно окно не вылетело.
Ну когда СМИ твоей новой родины о чём-то истошно вопят, то это всегда правда. Правда?
По информации издания, в администрации нет информации о развёртывании на территории области пунктов временного размещения. О том, что беженцев из Донбасса отправляют в Ростовскую область, чиновники узнали из новостей.
В управлении ФСБ отказались комментировать ситуацию. В свою очередь в управлении МЧС по региону сообщили, что вопрос находится на контроле органов местного самоуправления.
О начале массовой эвакуации из ДНР сообщил глава республики Денис Пушилин. Он пояснил, что в первую очередь будут эвакуированы женщины, пенсионеры и дети. Глава ДНР уточнил, что беженцев отправят в Ростовскую область и уже обеспечили всем необходимым."
https://info24.ru/news/chinovniki-rostovskoj-oblasti-ne-znali-chto-k-nim-evakuiruyut-bezhencev-s-dnr.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktophttps://info24.ru/news/chinovniki-rostovskoj-oblasti-ne-znali-chto-k-nim-evakuiruyut-bezhencev-s-dnr.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
А на деле - шумиха для отвода глаз - качают апельсины (газ) бочками, газоколонка-колония-раша робит на все 200 прОцентов.
Ключевое - колония.
Которой дарят бусы - зелёные бумажки, необеспеченные, вместо того, что б строить дороги, мосты, благоустройство в целом.
А была б раша поможливей, то епанули б по всем супостатам не шевеля пальцем. Но это нельзя - сынки и дочери в ландонах.
Продажный пуйло, продажная власть в целом. Продажная раша. Преступники.
Вы там однояйцевые штоле?