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В ДНР и ЛНР объявлена эвакуация - люди массово покидают свои дома

В ДНР и ЛНР объявлена эвакуация - люди массово покидают свои дома (6 фото + 6 видео)

Автор:
18 февраля 2022 18:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ДНР   ЛНР   Ростовская область   Украина   наступление   эвакуация   
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Власти республик утверждают, что их территорию массово обстреливают с украинской стороны, планируют диверсии и вторжение. Поэтому нужно срочно вывозить мирное население.

В Донецке звучит сирена гражданской обороны:

Жители готовятся к эвакуации.

Об этом заявил глава ДНР, Денис Пушилин:

В первую очередь, вывезут детей, женщин и стариков. Эвакуировать планируют в Ростовскую область.

Первые автобусы с эвакуируемыми гражданами самопровозглашенной Донецкой народной республики выезжают в пятницу в 20:00 (мск) - так заявил глава администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко

Очереди на АЗС и к банкоматам в Донецке:

Люди стали покидать Донецк:

Между тем, об эвакуации мирных жителей заявил и глава ЛНР, Леонид Пасечник:

«Поручаю главам территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска».

«Противник продолжает сосредотачивать живую силу и тяжелую технику вдоль всей линии боевого соприкосновения. На текущий момент противником уже сформирована внушительная ударная группировка. По данным разведки, украинский агрессор планирует осуществить не только провокации на линии боевого соприкосновения, но организовать глубокий прорыв вглубь территории нашей республики. Еще раз обращаюсь ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие, встать на защиту своей земли».

МИД Украины опроверг данные ДНР о подготовке наступления в Донбассе и диверсиях: «Киев не проводит и не планирует таких действий», заявили в ведомстве. Хотя верится в это с трудом.

Сколько же было слухов о «нападении кровожадной России« на маленькую и слабую Украину. О том, что мы неминуемо вторгнемся и всех поработим. А вышло так, что Украина сама переходит в наступление и хочет заполучить назад ДНР и ЛНР. Чего бы ей это не стоило.

Кстати, вот и первые «результаты» работы украинских диверсантов: около 19:00 по Мск в центре Донецка взорвалась машина, буквально в 100 метрах от здания администрации.

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Метки: ДНР   ЛНР   Ростовская область   Украина   наступление   эвакуация   
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443
Сергей Час назад
Ублюдки хохлядские никак не успокоятся
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5k
tamin 13 минут назад
Ох все ещё надеюсь, что у Путина есть план. А если таки [мат] нападут на нас(ибо днр и лнр то же мы, хоть и по другому называются), то надеюсь, от фашистов таки зачистить Украину. Чтобы ещё лет 500 при слове бандера хохлы обнимались....рефлекс
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NLT 17 минут назад
Очень жаль людей, которым придется через это пройти. Война это самое страшное, что только может быть. Надеюсь хоть всех детей и женщин спасут.
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222
Андрей 18 минут назад
НАХ ВЫ НУЖНЫ В РОССИИ,[мат] ЗАЩИЩАЙТЕ СВОЮ РОДИНУ!!!ОПЯТЬ ВАС ОБЕСПЕЧИВАТЬ ЗА СВОИ НАЛОГИ!!!
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28k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 24 минуты назад
ооо укро ботики набежали.
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0
Виктор 24 минуты назад
К сожалению, незалежным придуркам пришел приказ из Вашингтона. Будет развязана война, в которой Украина будет уничтожена. Но США будет воевать до последнего украинца. За что боролись, на то и напоролись.
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Дима Полчаса назад
Так жалко, людей, которые не понимают, что такое война и никогда, они не видели! А сейчас говорят, что они ее хотят!
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867
Олег Шишкин Полчаса назад
В первую очередь, вывезут детей, женщин и стариков.

То есть мужчины это не люди. Так, расходный материал...
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9k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы Полчаса назад
Значит вторжение готовит ботоксный обнулёныш...
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13k
aalexey3 Полчаса назад
А вот теперь становится понятно, зачем появились столько ботов! Началось! Путин кстати каждому эвакуированному приказал выплатить по 10 тыс. руб. А нам повышение ставок по кредитам и уменьшение размера упаковки продуктов. Как это всё уже достало. Со своих дружков денег бы содрал, тогда пусть хоть всей Украине выплачивает!
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900
Chaim Kushnir Полчаса назад
мдя... клоун заигрался определенно. Надеюсь доживет до суда.
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120k
arek14 37 минут назад
Предлагаю эвакуировать людей во дворец путина.
Там недалеко.
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482
Шурман 39 минут назад
Боже мой как же активировались диванные Украинские войска , просто желание отловить всех и в самое пекло ! достали ей богу . Людей жалко , терпения им и здоровья . Как это все достало !
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39k
Геша Бородач 40 минут назад
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2k
MC 43 минуты назад
Уже скоро!!!

Ссылка www.youtube.com
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15k
vikklu 43 минуты назад
О, мля, почалось. Все бы так и поверили, если бы историю забыли. Только вот факты говорят о другом.
Утром в четверг в части Луганской области, находящейся под контролем властей Украины, неподалеку от линии разграничения войск подверглись артиллерийскому обстрелу детский сад и железнодорожная платформа в Станице Луганской.

На фоне сохраняющихся ожиданий российского военного вторжения в Украину обстрел гражданского объекта был воспринят на Западе как потенциальный предлог для вмешательства Москвы.

Это случилось малёхо пораньше запланированной паники даунэрии. И учитывая эскалацию антиукраинской истерии на медиапространстве, слёзно-искренние заверения кадырки о вечной дружбе, и, наконец, срочный набор ботов на Фишках, для поддержки, так сказать, уже ни у кого не вызывает сомнений о дальнейших планах плешивой крысы.
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39k
Геша Бородач 46 минут назад
"Администрация губернатора Ростовской области не знает о том, что к ним эвакуируют жителей ДНР. Об этом со ссылкой на аппарат пишет Znak.com.

По информации издания, в администрации нет информации о развёртывании на территории области пунктов временного размещения. О том, что беженцев из Донбасса отправляют в Ростовскую область, чиновники узнали из новостей.

В управлении ФСБ отказались комментировать ситуацию. В свою очередь в управлении МЧС по региону сообщили, что вопрос находится на контроле органов местного самоуправления.

О начале массовой эвакуации из ДНР сообщил глава республики Денис Пушилин. Он пояснил, что в первую очередь будут эвакуированы женщины, пенсионеры и дети. Глава ДНР уточнил, что беженцев отправят в Ростовскую область и уже обеспечили всем необходимым."
https://info24.ru/news/chinovniki-rostovskoj-oblasti-ne-znali-chto-k-nim-evakuiruyut-bezhencev-s-dnr.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktophttps://info24.ru/news/chinovniki-rostovskoj-oblasti-ne-znali-chto-k-nim-evakuiruyut-bezhencev-s-dnr.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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−1
Марина 50 минут назад
Как страшно за людей
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−1
Евгений 51 минуту назад
Наши предки сражались, чтобы мы и наши дети жили в мире, не хотелось бы, чтобы дети увидели весь ужас войны, кровь проливаться не должна
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−42
deer 51 минуту назад
В точности та же ситуёвина с рашинскими поставками газа: ой, мля, сранкции влупили, газ неможно будет поставлять, экономика рушицца, гейропа потирает ручки.

А на деле - шумиха для отвода глаз - качают апельсины (газ) бочками, газоколонка-колония-раша робит на все 200 прОцентов.

Ключевое - колония.

Которой дарят бусы - зелёные бумажки, необеспеченные, вместо того, что б строить дороги, мосты, благоустройство в целом.

А была б раша поможливей, то епанули б по всем супостатам не шевеля пальцем. Но это нельзя - сынки и дочери в ландонах.
Продажный пуйло, продажная власть в целом. Продажная раша. Преступники.
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2k
MC 55 минут назад
Наступает пиз.дец фашисто-хохлам. Не щадить никого! Убивать каждого! Вырезать их как свиней!
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