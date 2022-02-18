В ДНР и ЛНР объявлена эвакуация - люди массово покидают свои дома

МИД Украины опроверг данные ДНР о подготовке наступления в Донбассе и диверсиях: «Киев не проводит и не планирует таких действий», заявили в ведомстве. Хотя верится в это с трудом.

Сколько же было слухов о «нападении кровожадной России« на маленькую и слабую Украину. О том, что мы неминуемо вторгнемся и всех поработим. А вышло так, что Украина сама переходит в наступление и хочет заполучить назад ДНР и ЛНР. Чего бы ей это не стоило.

Кстати, вот и первые «результаты» работы украинских диверсантов: около 19:00 по Мск в центре Донецка взорвалась машина, буквально в 100 метрах от здания администрации.