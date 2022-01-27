Что же это за странная вещь, найденная на дне Балтийского моря

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Но в 2018 году океанологи подошли достаточно близко к разгадке одной из самых интересных аномалий.
Компания Ocean X под руководством Денниса Осберга занимется исследованием тайн морского дна. Серьезная команда, хорошее техническое оснащение: 56-метровое научно-исследовательское судно OceanX MV Alucia оборудовано вертолетной площадкой и камерами. Именно эта компания первая запечатлела гигантского морского кальмара, достали со дня Атлантического океана обломки Airbus A330, который разбился в 2009 году, изучали крастовые воронки и не только.
Компания, кстати, шведская. В 2010 году они нашли в Балтийском море, на глубине 87 метров необычный предмет, который чем-то напомнил космический корабль, будто бы созданный для съемок "Звездных войн". Особенностью этого корабля была гигантская платформа со взлетно-посадочной полосой. На его фоне дайверы выглядели мальками. Они прозвали конструкцию "Балтийская аномалия" прочно погрузилась в морской грунт. Химический анализ подтвердил, что этот предмет явно не природного происхождения: 60 метров в диаметре, никаких острых граней, правильная геометрическая форма. Рядом с объектом на дне просматривалась 300-метровая полоса, будто бы корабль заходил на посадку. Конечно же все желтые СМИ поспешили опубликовать заголовки навроде "Тысячелетний Сокол", "Корабль пришельцев", ну и так далее.
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Поклонники альтернативной истории, которые изучили данные Ocean X разглядели в найденном обломок Атлантиды, кто-то предположил, что это "корабль русских" (ну конечно же!), а кто-то говорил о наличии лестниц и пандусов на объекте. Потом на поверхность подняли образец материала. Геолог из команды провел исследования и отмел любые версии о естественном происхождении "Балтийской аномалии". Также от наметил, что этот металл (или сплав металлов), не встречающийся в природе.
Журналисты и некоторые историки никак не могли успокоиться. Вскоре появилась теория, что на дне Балтийского моря лежит нацистская субмарина из секретных разработок. Третьего рейха. Версия основывалась на том историческом факте, что немцы часто проводили там свои секретные испытания.
Журналисты и некоторые историки никак не могли успокоиться. Вскоре появилась теория, что на дне Балтийского моря лежит нацистская субмарина из секретных разработок. Третьего рейха. Версия основывалась на том историческом факте, что немцы часто проводили там свои секретные испытания.
Официальная наука все опровергла
Ученые скептически отнеслись к этим фанатичным и немного экзальтированным предположениям публики. Они говорили, что снимок объекта был некачественный, а воображение человека очень любит дорисовать то, чего никогда не было. Археолог Йоран Экберг уточнил, что находка, конечно, странная и напоминает по виду предмет созданный человеком или же вмешательство инопланетного разума, но это не первый такой объект в мире.
Геологи их Стокгольма взяли материал на анализ и выяснили, что большую часть "Балтийской аномалии" составляет базальт, который считается в сейсмологии нижним слоем земной коры.
Также природу его происхождения в свое время исследовали советские ученые, когда бурили Кольскую сверхглубокую скважину. И скорее всего, нет ничего аномального в найденном на дне Балтийского моря "тысячелетнем соколе". В этом месте шел ледник, который мог притащить с собой базальтовую породу. После того, как ледник растаял, он превратился в море, а полоски на объекте, напоминающие взлетно-посадочную полосу, прочертил именно ледник. Результаты анализа "металла неизвестного происхождения", присутствовавшего на пробах, показали его метеоритное происхождение.
Также природу его происхождения в свое время исследовали советские ученые, когда бурили Кольскую сверхглубокую скважину. И скорее всего, нет ничего аномального в найденном на дне Балтийского моря "тысячелетнем соколе". В этом месте шел ледник, который мог притащить с собой базальтовую породу. После того, как ледник растаял, он превратился в море, а полоски на объекте, напоминающие взлетно-посадочную полосу, прочертил именно ледник. Результаты анализа "металла неизвестного происхождения", присутствовавшего на пробах, показали его метеоритное происхождение.
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Метки: аномалия интересное исследование наука океан ученые факты
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