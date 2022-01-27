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Что же это за странная вещь, найденная на дне Балтийского моря

Что же это за странная вещь, найденная на дне Балтийского моря (5 фото)

Автор:
27 января 2022 15:37
Сообщество : RealFishki
Метки: аномалия   интересное   исследование   наука   океан   ученые   факты   
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Но в 2018 году океанологи подошли достаточно близко к разгадке одной из самых интересных аномалий.
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Метки: аномалия   интересное   исследование   наука   океан   ученые   факты   
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13k
Великий Кормчий 57 минут назад
Автор открыл для себя интернет!
Автор сдал егэ!
Мама позволила полистать новостюхи за последние 10 лет!
Автор - ну, ты понял куда и как тебе идти.
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12k
Evil 2 минуты назад
"Химический анализ подтвердил, что этот предмет явно не природного происхождения: 60 метров в диаметре, никаких острых граней, правильная геометрическая форма." После этого можно дальше не читать. Не знал, что химия изучает геометрию.
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21k
Юрий Полчаса назад
"Да, сказал Балаганов, мигая рыжими ресницами, теперь мне ясно. Смотрите, пожалуйста, старик и все раскрыл!"
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3k
OLDer 37 минут назад
Все, расходимся...ну вы в курсе.
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12k
Голос Вселенной 42 минуты назад
Автора, похоже, недавно с Рен-ТВ уволили...
"На работе ты не гость, утащи хотя бы гвоздь..." Вот автор и утащил... )))
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1k
poбт 42 минуты назад
ученые опровергнули фотошопные картинки
вот те раз...
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1k
Лимонадный Джо 56 минут назад
Как-то не убедительно раскрыто. Например - а другие представители этой "аномалии" есть? Есть с чем сравнить? И откуда точно на ней следы метеоритного железа? Просто отмахнулись от ответа по принципу - отстаньте и верьте нам.
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29
Aleksey 58 минут назад
Автор, привет от рептилоидов.
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2k
Руслан Новак Час назад
Сцуко, ну что за ахинею я только что прочитал? Точнее попытался до середины дочитать. Одни только фото уже о многом говорят. Как можно опираться на такую бутофорию?
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22k
Ватаку Накомоде Час назад
Как оо все фото разными выглядят, и нигде нет 300-метровой взлётной полосы.
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4k
Том Сойер Час назад
из этой же серии......
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minimalism

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