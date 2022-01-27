Что же это за странная вещь, найденная на дне Балтийского моря

Поклонники альтернативной истории, которые изучили данные Ocean X разглядели в найденном обломок Атлантиды, кто-то предположил, что это "корабль русских" (ну конечно же!), а кто-то говорил о наличии лестниц и пандусов на объекте. Потом на поверхность подняли образец материала. Геолог из команды провел исследования и отмел любые версии о естественном происхождении "Балтийской аномалии". Также от наметил, что этот металл (или сплав металлов), не встречающийся в природе.

Журналисты и некоторые историки никак не могли успокоиться. Вскоре появилась теория, что на дне Балтийского моря лежит нацистская субмарина из секретных разработок. Третьего рейха. Версия основывалась на том историческом факте, что немцы часто проводили там свои секретные испытания.