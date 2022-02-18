Волочкову раскритиковали за неуклюжую рекламу

Вот только сидит она на тележках с едой. "23 Февраля уже на носу! Покупайте подарки своим защитникам в METRO ❤️ Сейчас в @metroccrus скидки до -30% на виски! Они такие щедрые, что хочется танцевать🥳 Виски — один из лучших подарков мужчине, а с METRO он ещё и выгодный для вас! Не отказывайте себе в хорошем настроении. Скачивайте приложение и получайте 3000 бонусов" - воодушевлённо подписала свой пост Волочкова, но хейта избежать не удалось.