Волочкову раскритиковали за неуклюжую рекламу

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Пользователи сети заметили странную рекламу Metro — балерина разместила в своём инстаграм фотографию, на которой она продемонстрировала свой коронный шпагат.
Вот только сидит она на тележках с едой. "23 Февраля уже на носу! Покупайте подарки своим защитникам в METRO ❤️ Сейчас в @metroccrus скидки до -30% на виски! Они такие щедрые, что хочется танцевать🥳 Виски — один из лучших подарков мужчине, а с METRO он ещё и выгодный для вас! Не отказывайте себе в хорошем настроении. Скачивайте приложение и получайте 3000 бонусов" - воодушевлённо подписала свой пост Волочкова, но хейта избежать не удалось.
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Пользователи раскритиковали попытку пропиярить магазин и назвали этот пост худшей рекламой Metro. Известно, что промо этой рекламной кампании разработали в агентстве Nectarin, теперь пользователи шутят, что работали они, очевидно, за еду и не особо заморачивались. Балерина закрыла комментарии в своём посте, когда посыпался шквал негатива.
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