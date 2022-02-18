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Волочкову раскритиковали за неуклюжую рекламу

Волочкову раскритиковали за неуклюжую рекламу (3 фото)

Автор:
18 февраля 2022 21:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Метро   волочкова   инстаграмм   неудачная реклама   реклама   хейтеры   шоу-бизнез   
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Пользователи сети заметили странную рекламу Metro — балерина разместила в своём инстаграм фотографию, на которой она продемонстрировала свой коронный шпагат.
Вот только сидит она на тележках с едой. "23 Февраля уже на носу! Покупайте подарки своим защитникам в METRO ❤️ Сейчас в @metroccrus скидки до -30% на виски! Они такие щедрые, что хочется танцевать🥳 Виски — один из лучших подарков мужчине, а с METRO он ещё и выгодный для вас! Не отказывайте себе в хорошем настроении. Скачивайте приложение и получайте 3000 бонусов" - воодушевлённо подписала свой пост Волочкова, но хейта избежать не удалось.
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Пользователи раскритиковали попытку пропиярить магазин и назвали этот пост худшей рекламой Metro. Известно, что промо этой рекламной кампании разработали в агентстве Nectarin, теперь пользователи шутят, что работали они, очевидно, за еду и не особо заморачивались. Балерина закрыла комментарии в своём посте, когда посыпался шквал негатива. 

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Метки: Метро   волочкова   инстаграмм   неудачная реклама   реклама   хейтеры   шоу-бизнез   
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18  комментариев
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−80
Карл Такойто 45 минут назад
Волочкова конечно уникум,она уже хрен знает сколько лет не балерина и вообще нихрена не делает,кроме как бухает, периодически попадает в скандалы и раздвигает ноги садясь на шпагат где попало,но люди продолжают за ней следить и обсуждать
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−1
Ирина 18 минут назад
мне даже уже даль ее как-то ( поймала единожды волну хайпа, так и живет видимо
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12k
Alex 21 минуту назад
чо докопались до старушки, Ван Даму значит можно грузовики шпагатом рекламировать, а Волочковой тележки продуктовые нельзя?
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572
Dmitri 22 минуты назад
Волочкову раскритиковали за неуклюжую рекламуПосмотреть
Волочкову раскритиковали за неуклюжую рекламу
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415
Youtube's Best Channel Полчаса назад
Ещё бы садилась на шпагат, пока тележки катятся. А так кринжа не хватает.
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−8
Alexmassage 45 минут назад
Цветок
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2k
Хрюн 51 минуту назад
Любая реклама с её участием превращается в антирекламу.
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4k
Shekhar Kapur 53 минуты назад
Знаю ее лично много лет. Она деградирует. Ариадна сбежала жить к папе. С мамой не общается. Только пьёт (((. И если что, я не завидую). Денег у меня не меньше. На шпагат сажусь . Стройнее её).
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19k
KOSTELLO 54 минуты назад
Все она проветривает, проветривает, вместо того, чтобы мыть
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−2
Никита Час назад
За что Волочкову ещё не критиковали?
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−4
Leyla Час назад
Ну такая себе реклама продуктового магазина если честно))
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84
Andreas Charakambus СпящийКрасавец 13 минут назад
В ДНР не осталось.
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