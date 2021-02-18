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30 смешных и дурацких рекламных провалов

30 смешных и дурацких рекламных провалов (31 фото)

Автор:
18 февраля 2021 12:09
Сообщество : Юмор
Метки: ляпы   неудачная реклама   поржать   провалы   реклама   фейлы   это провал   
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Бывает качественная реклама товаров или услуг. Бывает красивая реклама, которую можно воспринимать как отдельный вид искусства, - недаром проводятся фестивали рекламы и различные конкурсы. А еще бывает очень, очень плохая реклама. И мы, конечно, повеселим вас именно такими примерами!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ляпы   неудачная реклама   поржать   провалы   реклама   фейлы   это провал   
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1  комментарий
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алексей 18 минут назад
какой же это провал ?если в обратили внимание на рекламу-значит она РАБОТАЕТ
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