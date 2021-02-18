30 смешных и дурацких рекламных провалов

Бывает качественная реклама товаров или услуг. Бывает красивая реклама, которую можно воспринимать как отдельный вид искусства, - недаром проводятся фестивали рекламы и различные конкурсы. А еще бывает очень, очень плохая реклама. И мы, конечно, повеселим вас именно такими примерами!

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1. Упаковка для яблок. Все помнят, от чего умерла Белоснежка? 0 Источник:

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2. А, ну теперь, когда пол чистый - на нем можно делать что угодно 0 Источник:

3. Мужик на этом рекламном объявлении должен чувствовать себя настоящим гигантом 0 Источник:

4. Напутствие выпускнику: "Смотри в будущее" 0 Источник:

5. Ей не билет в Европу нужен, а срочно в больницу 0 Источник:

6. Что у нее с шеей? 0 Источник:

7. "Тревожные расстройства - всего 45 долларов". Надо брать! 0 Источник:

8. Кому пришло в голову, что у зуба могут быть гениталии? 0 Источник:

9. "Проезжаю мимо этого щита каждый день и все время думаю, что этот чувак - вампир" 0 Источник:

10. "Небьющиеся винные бокалы". Неразрушимая связь между матерью и дочерью! 0 Источник:

11. Невероятная гибкость 0 Источник:

12. Я и мои клоны на работе 0 Источник:

13. "Наслаждайтесь вашим "безопасным" отпуском на Родосе". Вот кавычки бы убрать, а то как-то пугающе звучит 0 Источник:

14. Как они могли не увидеть очевидного? 0 Источник:

15. Женщина, превращающаяся в фиш-ролл. Так вот какая ты, русалка... 0 Источник:

16. "Одежда от итальянских дизайнеров сидит лучше". Да уж, мы это видим 0 Источник:

17. Ощущение, будто дизайнер сделал это намеренно 0 Источник:

18. Реклама "Берегите воду". Когда вы чистите зубы, то сплевываете прямо этому ребенку в лицо 0 Источник:

19. "Давайте объединим усилия для того, чтобы сделать нашу больницу "свободной от инфекций". Флаг вам в руки, товарищи! 0 Источник:

20. А вот это было жестоко 0 Источник:

21. Представьте, что на ее голове НЕТ полотенца. Теперь вы не сможете это "развидеть" 0 Источник:

22. Наслаждайтесь прекрасным массажем в движущейся машине с закрытыми глазами 0 Источник:

23. Может, ему так действительно держать удобнее? 0 Источник:

24. "Наши очки за 25 долларов не выглядят за 25-долларовые очки". Серьезно? 0 Источник:

25. "Как будем рекламировать эти палочки для яблок? - Ну давай воткнем их во что-нибудь, в кукурузу, например" 0 Источник:

26. Да-да, весы работают именно так 0 Источник:

27. Техника безопасности на высоте. Все продумано! 0 Источник:

28. Это выглядит как предумышленное убийство (и каннибализм) 0 Источник:

29. Просто глаз не отвести 0 Источник: