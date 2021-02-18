30 смешных и дурацких рекламных провалов

Бывает качественная реклама товаров или услуг. Бывает красивая реклама, которую можно воспринимать как отдельный вид искусства, - недаром проводятся фестивали рекламы и различные конкурсы. А еще бывает очень, очень плохая реклама. И мы, конечно, повеселим вас именно такими примерами!
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13. "Наслаждайтесь вашим "безопасным" отпуском на Родосе". Вот кавычки бы убрать, а то как-то пугающе звучит
18. Реклама "Берегите воду". Когда вы чистите зубы, то сплевываете прямо этому ребенку в лицо
19. "Давайте объединим усилия для того, чтобы сделать нашу больницу "свободной от инфекций". Флаг вам в руки, товарищи!
25. "Как будем рекламировать эти палочки для яблок? - Ну давай воткнем их во что-нибудь, в кукурузу, например"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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