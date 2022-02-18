Секреты «самого уродливого судна в мире» и для чего оно понадобилось

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Речь о ледокольной платформе «Северный Полюс», введение которой в эксплуатацию ожидается уже в этом году. И это «уже» примечательно само по себе. Темпы строительства, — а решение о закладке судна было принято лишь в 2018, то есть, три с половиной года назад, — оказались беспрецедентными. Особенно, для кораблей не серийных, да и вообще небывалых, создаваемых по новому, уникальному проекту. Так зачем?
...Ну, во-первых, об «уродстве». Это субъективная оценочная категория, зависимая от индивидуальных представлений о прекрасном. То есть, своеобразный дизайн представлял собой шаг вынужденный, связанный с тем, что «Северный Полюс» не оборудован ядерной силовой установкой. При наличии таковой, платформа смогла бы вызывать ненависть вполне достойной своего водоизмещения — 10 килотонн — силы при любых пропорциях. Однако, конструкторы предпочти дизель, что потребовало поиска провокационных решений в других областях.
Причём, испытания на зарубежной прессе показали, что решения были найдены верные. Платформа вызвала настолько сильное раздражение, что её даже не потребовалось раскрашивать в цвета российского флага. Заводной апельсин, катящийся по льду, бесит, может быть, ещё и сильнее.
Однако, не считая международного троллинга, платформа способна выполнять и другие задачи, характер которых также сказался на внешнем виде и технических характеристиках. В силу особенностей строения корпуса, «Северный Полюс» именно катится по льду, продавливая дрейфующие поля своим весом. То есть, является ледоколом, способным самостоятельно пересечь Ледовитый океан в любом направлении и в любое время года. Теоретически. Практически же, — и с этим связан отказ от атомной силовой установки, — платформе много двигаться не требуется. Ведь, корабль представляет собой полярную станцию, организованную на качественно новом техническом уровне. И, соответственно, является новым словом в изучении и освоении Арктики.
...Антарктида при всех своих несомненных достоинствах, всё-таки, представляет собой покрытую льдом сушу. Строить и снабжать исследовательские базы в таки условиях сложно. Но их, хотя бы, есть на чём строить. Арктика же затоплена водой, по которой дрейфуют плавучие льды. И с одной стороны, они недостаточно надёжны, и предательская трещина в любой момент может возникнуть под палаткой. А с другой стороны, поля непрерывно движутся, унося исследователей от предмета исследований, в чём бы он не заключался. Да и лёгкие, временные сооружения дрейфующих станций не слишком-то подходящее место для жизни полярной зимой. Что делает зимовки в Арктике, где климат, конечно, мягче антарктического, даже более экстремальным приключением.
Причём, испытания на зарубежной прессе показали, что решения были найдены верные. Платформа вызвала настолько сильное раздражение, что её даже не потребовалось раскрашивать в цвета российского флага. Заводной апельсин, катящийся по льду, бесит, может быть, ещё и сильнее.
Однако, не считая международного троллинга, платформа способна выполнять и другие задачи, характер которых также сказался на внешнем виде и технических характеристиках. В силу особенностей строения корпуса, «Северный Полюс» именно катится по льду, продавливая дрейфующие поля своим весом. То есть, является ледоколом, способным самостоятельно пересечь Ледовитый океан в любом направлении и в любое время года. Теоретически. Практически же, — и с этим связан отказ от атомной силовой установки, — платформе много двигаться не требуется. Ведь, корабль представляет собой полярную станцию, организованную на качественно новом техническом уровне. И, соответственно, является новым словом в изучении и освоении Арктики.
...Антарктида при всех своих несомненных достоинствах, всё-таки, представляет собой покрытую льдом сушу. Строить и снабжать исследовательские базы в таки условиях сложно. Но их, хотя бы, есть на чём строить. Арктика же затоплена водой, по которой дрейфуют плавучие льды. И с одной стороны, они недостаточно надёжны, и предательская трещина в любой момент может возникнуть под палаткой. А с другой стороны, поля непрерывно движутся, унося исследователей от предмета исследований, в чём бы он не заключался. Да и лёгкие, временные сооружения дрейфующих станций не слишком-то подходящее место для жизни полярной зимой. Что делает зимовки в Арктике, где климат, конечно, мягче антарктического, даже более экстремальным приключением.
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Проблема снижения градуса героизма полярников, а также радикального повышения интенсивности проводимых ими исследований долгое время… никого не волновала. Ни в СССР, ни за рубежом. Как никого не волновали и претензии СССР на сектор Арктики до Северного полюса. Претензии не признавались и не оспаривались уважаемыми партнёрами, поскольку, как тогда казалось, практическое владение этой территорией было невозможно и ничего не давало.
Однако, последние годы ситуация изменилась. Стремительный рос активности на Северном Морском Пути, а также появление возможностей разработки полезных ископаемых на шельфе Северного Ледовитого Океана, до такой степени оживили интерес к Арктике, что российский сектор был аннексирован de facto и резко укреплён военными базами. Уважаемые партнёры, кажется, остались недовольны. Но они всегда чем-то недовольны, а ледоколов у них как не было, так и нет.
Однако, последние годы ситуация изменилась. Стремительный рос активности на Северном Морском Пути, а также появление возможностей разработки полезных ископаемых на шельфе Северного Ледовитого Океана, до такой степени оживили интерес к Арктике, что российский сектор был аннексирован de facto и резко укреплён военными базами. Уважаемые партнёры, кажется, остались недовольны. Но они всегда чем-то недовольны, а ледоколов у них как не было, так и нет.
...То есть, градус героизма полярников значение приобрёл. Само по себе монопольное владение Арктикой представляется ценностью больше эстетической. Полезно было бы знать, что на этой территории хотя бы есть, кроме 30% мировых запасов углеводородного сырья. Которые, кстати, тоже хотелось бы найти для начала.
Решение проблемы путём создания исследовательских атомных подводных лодок, способных месяцами работать под водой, — ниже льдов — в том числе и используя буровое оборудование, рассматривалось, но оптимальным найдено не было. Атомные субмарины слишком дороги и слишком тесны. Предпочтение было отдано плавучей исследовательской базе, способной достичь нужной точки, при необходимости некоторое время удерживаться на ней, а затем следовать к новой, используя или не используя движение льдов — как получится. В случае дрейфа «Северному Полюсу» не страшны даже многометровые торосы. Форма корпуса такова, что напирающий лёд не расплющит его, а будет выдавливать вверх.
...Самое же удивительное качество платформы, пожалуй, численность экипажа — из всего 14 моряков (управление полностью автоматизировано) и 34 исследователя. Военный корабль или пассажирский лайнер при таком водоизмещении принял бы на борт 1000 человек. А так полярник, вышедший из каюты без карты подземелья, реально рискует сгинуть где-то в безлюдной глуши за бассейном… Малое число людей на борту, однако, имеет смысл. Автономность платформы достигает двух лет. Количество припасов в трюмах очень велико, остальное же место заняло оборудованием научного (но есть мнение, что не только) назначения.
Для смены вахты в случае завершения программы исследований и доставки при необходимости оборудования дополнительного предназначена действующая днём и ночью (включая ночь полярную) вертолётная площадка на палубе. Одна из. Вторая используется штатным вертолётом, необходимым для разведки ледовой обстановки.
Решение проблемы путём создания исследовательских атомных подводных лодок, способных месяцами работать под водой, — ниже льдов — в том числе и используя буровое оборудование, рассматривалось, но оптимальным найдено не было. Атомные субмарины слишком дороги и слишком тесны. Предпочтение было отдано плавучей исследовательской базе, способной достичь нужной точки, при необходимости некоторое время удерживаться на ней, а затем следовать к новой, используя или не используя движение льдов — как получится. В случае дрейфа «Северному Полюсу» не страшны даже многометровые торосы. Форма корпуса такова, что напирающий лёд не расплющит его, а будет выдавливать вверх.
...Самое же удивительное качество платформы, пожалуй, численность экипажа — из всего 14 моряков (управление полностью автоматизировано) и 34 исследователя. Военный корабль или пассажирский лайнер при таком водоизмещении принял бы на борт 1000 человек. А так полярник, вышедший из каюты без карты подземелья, реально рискует сгинуть где-то в безлюдной глуши за бассейном… Малое число людей на борту, однако, имеет смысл. Автономность платформы достигает двух лет. Количество припасов в трюмах очень велико, остальное же место заняло оборудованием научного (но есть мнение, что не только) назначения.
Для смены вахты в случае завершения программы исследований и доставки при необходимости оборудования дополнительного предназначена действующая днём и ночью (включая ночь полярную) вертолётная площадка на палубе. Одна из. Вторая используется штатным вертолётом, необходимым для разведки ледовой обстановки.
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Это эволюция старого доброго поморского коча. Форма судна специально округлая, чтобы его льдом не сжимало, а выталкивало наверх.
Мое уважение и восхищение инженерами!
И, да, особенно забавны у него подруливающие на баке. Для ледокола эт крайне "нужно".
Её помнится давно на прикол отправили.
Одногруппник там работал до конца, вторым помощником
мне судно напомнило "Роджер Янг" из х/ф "Звездный десант", но понимаю, юмор слишком сложный