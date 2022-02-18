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Секреты «самого уродливого судна в мире» и для чего оно понадобилось

Секреты «самого уродливого судна в мире» и для чего оно понадобилось (4 фото)

Автор:
18 февраля 2022 15:28
Метки: авто   героизм полярников   ледокол   платформа   северный полюс   факты   
1639
4
Речь о ледокольной платформе «Северный Полюс», введение которой в эксплуатацию ожидается уже в этом году. И это «уже» примечательно само по себе. Темпы строительства, — а решение о закладке судна было принято лишь в 2018, то есть, три с половиной года назад, — оказались беспрецедентными. Особенно, для кораблей не серийных, да и вообще небывалых, создаваемых по новому, уникальному проекту. Так зачем?
...Ну, во-первых, об «уродстве». Это субъективная оценочная категория, зависимая от индивидуальных представлений о прекрасном. То есть, своеобразный дизайн представлял собой шаг вынужденный, связанный с тем, что «Северный Полюс» не оборудован ядерной силовой установкой. При наличии таковой, платформа смогла бы вызывать ненависть вполне достойной своего водоизмещения — 10 килотонн — силы при любых пропорциях. Однако, конструкторы предпочти дизель, что потребовало поиска провокационных решений в других областях.

Причём, испытания на зарубежной прессе показали, что решения были найдены верные. Платформа вызвала настолько сильное раздражение, что её даже не потребовалось раскрашивать в цвета российского флага. Заводной апельсин, катящийся по льду, бесит, может быть, ещё и сильнее.

Однако, не считая международного троллинга, платформа способна выполнять и другие задачи, характер которых также сказался на внешнем виде и технических характеристиках. В силу особенностей строения корпуса, «Северный Полюс» именно катится по льду, продавливая дрейфующие поля своим весом. То есть, является ледоколом, способным самостоятельно пересечь Ледовитый океан в любом направлении и в любое время года. Теоретически. Практически же, — и с этим связан отказ от атомной силовой установки, — платформе много двигаться не требуется. Ведь, корабль представляет собой полярную станцию, организованную на качественно новом техническом уровне. И, соответственно, является новым словом в изучении и освоении Арктики.

...Антарктида при всех своих несомненных достоинствах, всё-таки, представляет собой покрытую льдом сушу. Строить и снабжать исследовательские базы в таки условиях сложно. Но их, хотя бы, есть на чём строить. Арктика же затоплена водой, по которой дрейфуют плавучие льды. И с одной стороны, они недостаточно надёжны, и предательская трещина в любой момент может возникнуть под палаткой. А с другой стороны, поля непрерывно движутся, унося исследователей от предмета исследований, в чём бы он не заключался. Да и лёгкие, временные сооружения дрейфующих станций не слишком-то подходящее место для жизни полярной зимой. Что делает зимовки в Арктике, где климат, конечно, мягче антарктического, даже более экстремальным приключением.
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Проблема снижения градуса героизма полярников, а также радикального повышения интенсивности проводимых ими исследований долгое время… никого не волновала. Ни в СССР, ни за рубежом. Как никого не волновали и претензии СССР на сектор Арктики до Северного полюса. Претензии не признавались и не оспаривались уважаемыми партнёрами, поскольку, как тогда казалось, практическое владение этой территорией было невозможно и ничего не давало.

Однако, последние годы ситуация изменилась. Стремительный рос активности на Северном Морском Пути, а также появление возможностей разработки полезных ископаемых на шельфе Северного Ледовитого Океана, до такой степени оживили интерес к Арктике, что российский сектор был аннексирован de facto и резко укреплён военными базами. Уважаемые партнёры, кажется, остались недовольны. Но они всегда чем-то недовольны, а ледоколов у них как не было, так и нет.
...То есть, градус героизма полярников значение приобрёл. Само по себе монопольное владение Арктикой представляется ценностью больше эстетической. Полезно было бы знать, что на этой территории хотя бы есть, кроме 30% мировых запасов углеводородного сырья. Которые, кстати, тоже хотелось бы найти для начала.

Решение проблемы путём создания исследовательских атомных подводных лодок, способных месяцами работать под водой, — ниже льдов — в том числе и используя буровое оборудование, рассматривалось, но оптимальным найдено не было. Атомные субмарины слишком дороги и слишком тесны. Предпочтение было отдано плавучей исследовательской базе, способной достичь нужной точки, при необходимости некоторое время удерживаться на ней, а затем следовать к новой, используя или не используя движение льдов — как получится. В случае дрейфа «Северному Полюсу» не страшны даже многометровые торосы. Форма корпуса такова, что напирающий лёд не расплющит его, а будет выдавливать вверх.

...Самое же удивительное качество платформы, пожалуй, численность экипажа — из всего 14 моряков (управление полностью автоматизировано) и 34 исследователя. Военный корабль или пассажирский лайнер при таком водоизмещении принял бы на борт 1000 человек. А так полярник, вышедший из каюты без карты подземелья, реально рискует сгинуть где-то в безлюдной глуши за бассейном… Малое число людей на борту, однако, имеет смысл. Автономность платформы достигает двух лет. Количество припасов в трюмах очень велико, остальное же место заняло оборудованием научного (но есть мнение, что не только) назначения.

Для смены вахты в случае завершения программы исследований и доставки при необходимости оборудования дополнительного предназначена действующая днём и ночью (включая ночь полярную) вертолётная площадка на палубе. Одна из. Вторая используется штатным вертолётом, необходимым для разведки ледовой обстановки.

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Метки: авто   героизм полярников   ледокол   платформа   северный полюс   факты   
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6k
Думай о хорошем! 2 часа назад
выглядит она вот так, оранжевого и в помине, нет и не будет, называют её "серый бегемот". спущена на воду в 2020 году, заказчику должна быть переданна в 2021, но не передали, срок сдачи перенесён на 2022 год. цена с 6,5 миллиардов рублей за время строительства выросла до 11, и пока не окончательна. а на атомную установку нет денег и импортных комплектующих, поэтому и поставили древний, не экологичный и прожорливый дизель

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83
nickolay Думай о хорошем! 2 часа назад
Россия ничего не импортирует для атомной промышленности, все сами делаем. Бред написали.
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33k
Mamin Sibiriak 23 минуты назад
Ну, если "партнёры" считают платформу уродливой - значит, она хороша.
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152
Denis 47 минут назад
Почему уродство? По моему круто!!!
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4k
dikijnub 49 минут назад
"...Ну, во-первых, об «уродстве»."

Это эволюция старого доброго поморского коча. Форма судна специально округлая, чтобы его льдом не сжимало, а выталкивало наверх.
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800
likiloki Час назад
Он прекрасен в своих формах
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24k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
Ну да, трезубец из кизяков выложить или вышиванку из сала - это красиво, а вот арктический атомоход - это уродство....
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4k
Димка Смола/67 2 часа назад
Самое уродливое ??? Вы еще лодку тестя моего не видели ))
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15k
vikklu 2 часа назад
Заглянул в мировую прессу и что вижу? Весь мир раздражён и пышет злобой и троллизЬмом к российской арктической станции.
Аффтар жжот. А станция нормально выглядит.
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−1
Чингис 2 часа назад
Не такое оно и уродливое..
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−1
Дмитрий Юршин 2 часа назад
Вау, какой сложный и необычный корабль
Мое уважение и восхищение инженерами!
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2k
Сладких снов 3 часа назад
«самого уродливого судна в мире»? Да, сами Вы это слово ...
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285
allexx 3 часа назад
Первый тяжелый лед и это у@@ище встанет. И придется ему вызывать настоящий ледокол на помощь.
И, да, особенно забавны у него подруливающие на баке. Для ледокола эт крайне "нужно".
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285
allexx Константин Безумов 53 минуты назад
Пять лет на "Арктике", он же Леонид Брежнев. ))
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285
allexx Константин Безумов 48 минут назад
Так или иначе, но все в Англию на иголки пойдем. ))
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11k
котегRUS 3 часа назад
Этот пароход прекрасен!!!
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−25
Алина 3 часа назад
судя по форме , оно ещё звёздный десант на орбиту должен уметь выводить)
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6k
Александр Зотов 3 часа назад
судя по форме, оно ещё звёздный десант на орбиту выводить должно уметь)
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1k
Glassy 3 часа назад
Я так понимаю, вот это апогей дизайнерской мысли, на результат которой будут наяривать бабуины со своих банановых пальм. А вот современный кораблик, по оценке автора, не красивый, ну да, ну да.
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