Секреты «самого уродливого судна в мире» и для чего оно понадобилось

...Ну, во-первых, об «уродстве». Это субъективная оценочная категория, зависимая от индивидуальных представлений о прекрасном. То есть, своеобразный дизайн представлял собой шаг вынужденный, связанный с тем, что «Северный Полюс» не оборудован ядерной силовой установкой. При наличии таковой, платформа смогла бы вызывать ненависть вполне достойной своего водоизмещения — 10 килотонн — силы при любых пропорциях. Однако, конструкторы предпочти дизель, что потребовало поиска провокационных решений в других областях.



Причём, испытания на зарубежной прессе показали, что решения были найдены верные. Платформа вызвала настолько сильное раздражение, что её даже не потребовалось раскрашивать в цвета российского флага. Заводной апельсин, катящийся по льду, бесит, может быть, ещё и сильнее.



Однако, не считая международного троллинга, платформа способна выполнять и другие задачи, характер которых также сказался на внешнем виде и технических характеристиках. В силу особенностей строения корпуса, «Северный Полюс» именно катится по льду, продавливая дрейфующие поля своим весом. То есть, является ледоколом, способным самостоятельно пересечь Ледовитый океан в любом направлении и в любое время года. Теоретически. Практически же, — и с этим связан отказ от атомной силовой установки, — платформе много двигаться не требуется. Ведь, корабль представляет собой полярную станцию, организованную на качественно новом техническом уровне. И, соответственно, является новым словом в изучении и освоении Арктики.



...Антарктида при всех своих несомненных достоинствах, всё-таки, представляет собой покрытую льдом сушу. Строить и снабжать исследовательские базы в таки условиях сложно. Но их, хотя бы, есть на чём строить. Арктика же затоплена водой, по которой дрейфуют плавучие льды. И с одной стороны, они недостаточно надёжны, и предательская трещина в любой момент может возникнуть под палаткой. А с другой стороны, поля непрерывно движутся, унося исследователей от предмета исследований, в чём бы он не заключался. Да и лёгкие, временные сооружения дрейфующих станций не слишком-то подходящее место для жизни полярной зимой. Что делает зимовки в Арктике, где климат, конечно, мягче антарктического, даже более экстремальным приключением.