Как в Якутии отапливают дома, когда за окном минусовая температура

Якуты вынуждены постоянно находится в условиях сурового климата, когда за окном преобладает очень низкая температура.
Блогерша, проживающая в этих краях показала, каким образом можно сделать так, чтобы в доме было относительно тепло, когда температура опускается ниже семидесяти градусов.
Женщина рассказала, что для проживающих в средней полосе условия, в которых проживают якуты, могут показаться слишком сложными.
Здесь в первой половине прошлого столетия была зафиксирована экстремально низкая температура – тогда столбик термометра опустился ниже 77 градусов. При этом летом низкая температура здесь меняется на достаточно высокую.
Морозные дни в этих краях стартуют в последний день осени и продолжаются до начала весны. Конечно же, природа словно уходит в спячку. Люди, живущие здесь, одеваются здесь по-особому, они привыкли к климату и знают, как жить комфортно.
Дома здесь строят преимущественно из лиственницы, пакля прокладывается между каждым слоем – это помогает предотвращать сквозняки.
Чтобы внутри было тепло, жилье отапливают газом. В домах установлены приборы учета.
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Чтобы внутри было тепло, жилье отапливают газом. В домах установлены приборы учета.
Но вы на всякий случай посмотрите видео якутской блогерши.
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Краткое содержание поста.
а где газа нет, там наверное, никто не живет?
а еще вместо пакли использют мох. неожиданно, да?
поколение егэ, мать его
Отопление костер да тело соседа под оленьей шкурой.
Это сейчас изба с газом.
как ни странно, ни у кого проблем не было
текут они именно из-за размораживания, либо прогорев "до дырки" от непрерывной топки 60 лет
Я не экономил, стоили они по 1500$ ессли на сегодняшние деньги..
такой был (пред. модель)
https://www.citilink.ru/product/kotel-gazovyi-protherm-medved-40-klom-10005726-1447046/?region_id=123038&utm_param1=all&gclid=CjwKCAiAgbiQBhAHEiwAuQ6BkgR7SP8OQXdtp9nofKzEUJsOAwvMC5dMCwjolsOuPBVP3c2Pgw4YdhoCp7kQAvD_BwEhttps://www.citilink.ru/product/kotel-gazovyi-protherm-medved-40-klom-10005726-1447046/?region_id=123038&utm_param1=all&gclid=CjwKCAiAgbiQBhAHEiwAuQ6BkgR7SP8OQXdtp9nofKzEUJsOAwvMC5dMCwjolsOuPBVP3c2Pgw4YdhoCp7kQAvD_BwE
Честно, я уж лучше воду или антифриз залью, чем солярку, это дешевле) и для нервов и в случае ЧП.. В СССР то выбора то особого не было, из подручных материалов все.