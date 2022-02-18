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Как в Якутии отапливают дома, когда за окном минусовая температура

Как в Якутии отапливают дома, когда за окном минусовая температура (5 фото + 1 видео)

Автор:
18 февраля 2022 09:16
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Низкая температура   видео   зима   мороз   отопление   фото   якутия   
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Якуты вынуждены постоянно находится в условиях сурового климата, когда за окном преобладает очень низкая температура.


Блогерша, проживающая в этих краях показала, каким образом можно сделать так, чтобы в доме было относительно тепло, когда температура опускается ниже семидесяти градусов.


Женщина рассказала, что для проживающих в средней полосе условия, в которых проживают якуты, могут показаться слишком сложными.


Здесь в первой половине прошлого столетия была зафиксирована экстремально низкая температура – тогда столбик термометра опустился ниже 77 градусов. При этом летом низкая температура здесь меняется на достаточно высокую.

Морозные дни в этих краях стартуют в последний день осени и продолжаются до начала весны. Конечно же, природа словно уходит в спячку. Люди, живущие здесь, одеваются здесь по-особому, они привыкли к климату и знают, как жить комфортно.

Дома здесь строят преимущественно из лиственницы, пакля прокладывается между каждым слоем – это помогает предотвращать сквозняки.

Чтобы внутри было тепло, жилье отапливают газом. В домах установлены приборы учета.


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Метки: Низкая температура   видео   зима   мороз   отопление   фото   якутия   
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5k
Sanar 46 минут назад
Как в Якутии отапливают дома, когда за окном минусовая температура
Чтобы внутри было тепло, жилье отапливают газом. В домах установлены приборы учета.
Но вы на всякий случай посмотрите видео якутской блогерши.
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Краткое содержание поста.
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1k
Старичок Минуту назад

а где газа нет, там наверное, никто не живет?
а еще вместо пакли использют мох. неожиданно, да?
поколение егэ, мать его
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27k
lem02 4 минуты назад
Урок физики класс за 5-6-й. Да, мля, теплый воздух поднимается наверх. И не только в Якутии.
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24k
SerGProS 9 минут назад
[мат].а.че деревянного и грамотно отстроенного дома только финский панельный. Сделал грамотно радиаторы, провел отопление по полам запустил в них антифриз и ходи в трусах..
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
Покуда русские не пришли местные по землянкам да чумам жили.
Отопление костер да тело соседа под оленьей шкурой.
Это сейчас изба с газом.
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49k
zloykoyot Полчаса назад
Это корявый перевод или написан олигофреном для олигофренов? Паклю между СЛОЯМИ плять дерева прокладывают везде, а не только в Якутии. И охереть какой совет - отапливать дом когда холодно за окном. Видимо изюминка тут в том, что когда температура падает за -70, то отапливать надо газом и повесить внутри градусник.
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7k
bum-bum 43 минуты назад
как как, открывают холодильник в квартире. На улице -40, в холодильнике - 20, это же очевидно
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5k
Денис Колосов Час назад
ну как бы отопление дома мало чем отличается от того, что в средней полосе.. Хотя в системе наверно антфриз, чтобы если что не полопалось все.. Мы у себя в Подмосковье, так и не залили антифриз в систему отопления..Купили, да так и стоит в подвале 15 лет)
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