Белые медведи устроили погоню за КамАЗом

328
2
1
Погоня белых медведей за КамАЗом в Якутии попала на видео.
Работник строительной организации запечатлел преследование грузовика, устроенное несколькими косолапыми представителями местной фауны.
Голодные медведи, учуяв вкусный запах, доносящийся из кузова грузовика, сначала устроили погоню за транспортным средством.
Затем один из косолапых преследователей попытался забраться в кузов КамАЗа, в тот момент, когда его сородичи обогнали самосвал.
Автор видеоролика, размещённого на днях в ВК, не уточнил причин и последствий необычного происшествия.
Затем один из косолапых преследователей попытался забраться в кузов КамАЗа, в тот момент, когда его сородичи обогнали самосвал.
Автор видеоролика, размещённого на днях в ВК, не уточнил причин и последствий необычного происшествия.
Источник:
Ссылки по теме:
- Камеры засняли мишку, который решил искупаться в детском бассейне
- Белые медведи решили "угнать" КамАЗ в Якутии
- Белая медведица помахала туристам, и решила изучить камеру
- Полный релакс: молодой белый медведь наслаждается водичкой
- В Ираке медведи напали на людей
17
Понравилось17
Новости партнёров
Загрузка...
А собачки, кстати, не очень медведей боятся