Белые медведи устроили погоню за КамАЗом

Голодные медведи, учуяв вкусный запах, доносящийся из кузова грузовика, сначала устроили погоню за транспортным средством.



Затем один из косолапых преследователей попытался забраться в кузов КамАЗа, в тот момент, когда его сородичи обогнали самосвал.



Автор видеоролика, размещённого на днях в ВК, не уточнил причин и последствий необычного происшествия.