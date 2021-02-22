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Белые медведи устроили погоню за КамАЗом

Белые медведи устроили погоню за КамАЗом (2 фото + 1 видео)

Автор:
22 февраля 2021 09:59
Сообщество : Животные
Метки: Погоня   белые медведи   видео   животные   камаз   медведи   фото   якутия   
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Погоня белых медведей за КамАЗом в Якутии попала на видео.

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Метки: Погоня   белые медведи   видео   животные   камаз   медведи   фото   якутия   
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6  комментариев
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3k
avix 2 часа назад
Интересно, почему их собаки не боятся? Когда первая за ними увязалась, я подумал "О закуска побежала!"
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4k
Olga Raudis 8 минут назад
Маленькие мишки-то, судя по размеру собак. Молодые наверное. Гуртом им безопаснее и прокормиться легче. Поэтому и собаки их не особо боятся, так - опасаются. Потому что неопытный молодняк и потому что сами тоже стаей.
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865
Лучший Друг 10 минут назад
Прикармливают медведей, а потом медведи идут к людям, знают, что это еда.

А собачки, кстати, не очень медведей боятся
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18k
BiZ 43 минуты назад
мамка, это ты?
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6k
vitenok Час назад
Погуглил, действительно там белые медведи водятся.
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BiZ vitenok 43 минуты назад
а где им еще водиться? в австралии?
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