Более тридцати якутянок станцевали на морозе -45 и прославились

Организатор мероприятия Марина Кузьмина рассказала, что в акции приняло участие около тридцати женщин предпенсионного и пенсионного возраста. Танец был подготовлен всего за 4 занятия.

«В этот день на улице стоял чудесный легкий мороз. У всех участниц было приподнятое, радостное настроение и ощущение гордости за то, что несмотря на небольшое время подготовки, мы это сделали!», — поделилась она в интервью Ysia.ru.