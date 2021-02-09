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Более тридцати якутянок станцевали на морозе -45 и прославились

Более тридцати якутянок станцевали на морозе -45 и прославились (3 фото)

Автор:
09 февраля 2021 15:03
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   интересное   танец   флешмоб   фото   холод   якутия   якутянки   
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3

Жительницы Якутска устроили в парке культуры и отдыха флешмоб, станцевав на морозе минус 45 градусов и снял танец на видео. Ролик распространился в сети и быстро набрал большую популярность среди пользователей.

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Метки: видео   интересное   танец   флешмоб   фото   холод   якутия   якутянки   
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4  комментария
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1k
Диагноз 18 минут назад
- Сколько у вас градусов мороза?
- Где то - 15 или - 17.
- Фигасе, а по телеку сказали, что у вас -60.
- Аааааааа, так это же на улице...
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45k
Albert GER 9 минут назад
Я и не знал шо якутский язык на казахский похож! Они оказывается тоже тюркская группа.
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1k
alex5450 12 минут назад
Я думал в купальниках. А такое у нас на каждой второй остановке танцуют, пока автобус ждут. Даже бодрее.
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1k
satra 14 минут назад
Вот молодцы якуты.
Без всякого сарказма.
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