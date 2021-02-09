Более тридцати якутянок станцевали на морозе -45 и прославились

Жительницы Якутска устроили в парке культуры и отдыха флешмоб, станцевав на морозе минус 45 градусов и снял танец на видео. Ролик распространился в сети и быстро набрал большую популярность среди пользователей.
Организатор мероприятия Марина Кузьмина рассказала, что в акции приняло участие около тридцати женщин предпенсионного и пенсионного возраста. Танец был подготовлен всего за 4 занятия.
«В этот день на улице стоял чудесный легкий мороз. У всех участниц было приподнятое, радостное настроение и ощущение гордости за то, что несмотря на небольшое время подготовки, мы это сделали!», — поделилась она в интервью Ysia.ru.
Группа «Зумба голд» общественной организации «Центр Калланетики и танца» принимает участие в общественных мероприятиях, проводимых администрацией Якутска. Женщины частенько устраивают разные флешмобы на праздничные программы к 9 Мая, национальному празднику Ысыах и первому городскому фестивалю «Золотая пора».
В комментариях пользователи сети восхитились поступком женщин, поддержав их флешмоб.
Правильно, так и надо! Нечего дома сидеть в мороз!
Вот молодцы! Если пенсия, то только такая!
Источник:
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Понравилось20
- Где то - 15 или - 17.
- Фигасе, а по телеку сказали, что у вас -60.
- Аааааааа, так это же на улице...
Без всякого сарказма.