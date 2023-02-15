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Экология? Не слышали! В столичном ТЦ на посетителей высыпали 40 тысяч воздушных шаров

Экология? Не слышали! В столичном ТЦ на посетителей высыпали 40 тысяч воздушных шаров

Автор:
15 февраля 2023 10:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   видео   интересное   праздник   фото   шарики   эеология   
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14 февраля в столичном торговом центре "Ривьера" "оригинально" поздравили посетителей. На людей сбросили сорок тысяч воздушных шариков всех оттенков розового. С одной стороны — интересное поздравление и отличный рекламный ход, а с другой стороны — вред экологии.

В Москве, в торговом центре "Ривьера" ко Дню святого Валентина на посетителей высыпали воздушные шарики. Подарок от торгового центра люди восприняли очень весело: кричали, аплодировали и улюлюкали.

Выглядит впечатляюще! Люди кинулись собирать шарики. Кто-то начал их лопать. В общем, толпа кипела.

Воздушные шарики уже давно ассоциируются с праздником и весельем. Но не стоит забывать, что они наносят большой вред экологии. К сожалению, не все люди выбросят их в урну. Кто-то обязательно бросит шарик на улице или в парке. Сдувшиеся шарики, лежащие на земле, часто становятся смертельным кормом животных или насекомых. Кроме того, они долго разлагаются. Если чистому латексу нужно всего пять лет, чтобы полностью разложится, то окрашенному латексу с примесями и пластиковой верёвочкой понадобится уже 100 лет.

Кроме того, не стоит забывать, что с нашей планеты ничто не исчезает бесследно.


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Метки: Москва   видео   интересное   праздник   фото   шарики   эеология   
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10  комментариев
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64k
Татьяна Юсова 38 минут назад
Вам не понравились воздушные шарики именно в этом ТЦ, или вы в принципе против воздушных шаров, а также любых резиновых изделий?
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1k
Lenusya 2 минуты назад
для всех кто пишет, что это просто круговорот веществ. А давайте не будем ликвидировать выбросы с производств, взорвём ядерную бомбу, тоже же не из космоса это всё взялось.
Потом удивляемся, почему у нас всё засрано, везде пластиковый мусор, потому что отношение людей вот такое
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4k
Vlad 20 минут назад
История дебилов ничему не учит.
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15k
ss Полчаса назад
"Кроме того, не стоит забывать, что с нашей планеты ничто не исчезает бесследно."
__________
А так же, страдающим озеленением головного мозга не стоит забывать, что ничего не возникает из ничего. Если где-то прибыло, значит где-то убыло. Называется - "баланс".
Кстати, непонятно, почему автор написал всего про сто лет? Нужно пугать страшнее! Тысячу лет!... Нет! Миллион лет! Всё равно из ныне живущих никто не проверит...
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6k
Mixalych Полчаса назад
ТЦ - это потребитель. Закупил и использовал. А производитель? Сколько шариков в год уходит с завода на продажу? Так какая разница где и как эти шарики используют. В одном месте и сразу или понемногу, но везде. Завод как изготовлял, так и изготовляет продукцию.
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6k
Roman 49 минут назад
Экология ТЦ в шоке.
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13k
котегRUS 50 минут назад
эээх... запустили бы их лучше в сторону СШП..
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10k
Евгений 57 минут назад
Кроме того, не стоит забывать, что с нашей планеты ничто не исчезает бесследно.

И ничто не появляется из ниоткуда. Все компоненты шарика, откуда взялись, туда и вернуться.
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PokemonKa
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