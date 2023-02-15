Экология? Не слышали! В столичном ТЦ на посетителей высыпали 40 тысяч воздушных шаров

Воздушные шарики уже давно ассоциируются с праздником и весельем. Но не стоит забывать, что они наносят большой вред экологии. К сожалению, не все люди выбросят их в урну. Кто-то обязательно бросит шарик на улице или в парке. Сдувшиеся шарики, лежащие на земле, часто становятся смертельным кормом животных или насекомых. Кроме того, они долго разлагаются. Если чистому латексу нужно всего пять лет, чтобы полностью разложится, то окрашенному латексу с примесями и пластиковой верёвочкой понадобится уже 100 лет.

Кроме того, не стоит забывать, что с нашей планеты ничто не исчезает бесследно.