Экология? Не слышали! В столичном ТЦ на посетителей высыпали 40 тысяч воздушных шаров

14 февраля в столичном торговом центре "Ривьера" "оригинально" поздравили посетителей. На людей сбросили сорок тысяч воздушных шариков всех оттенков розового. С одной стороны — интересное поздравление и отличный рекламный ход, а с другой стороны — вред экологии.
В Москве, в торговом центре "Ривьера" ко Дню святого Валентина на посетителей высыпали воздушные шарики. Подарок от торгового центра люди восприняли очень весело: кричали, аплодировали и улюлюкали.
Выглядит впечатляюще! Люди кинулись собирать шарики. Кто-то начал их лопать. В общем, толпа кипела.
Воздушные шарики уже давно ассоциируются с праздником и весельем. Но не стоит забывать, что они наносят большой вред экологии. К сожалению, не все люди выбросят их в урну. Кто-то обязательно бросит шарик на улице или в парке. Сдувшиеся шарики, лежащие на земле, часто становятся смертельным кормом животных или насекомых. Кроме того, они долго разлагаются. Если чистому латексу нужно всего пять лет, чтобы полностью разложится, то окрашенному латексу с примесями и пластиковой верёвочкой понадобится уже 100 лет.
Кроме того, не стоит забывать, что с нашей планеты ничто не исчезает бесследно.
Источник:
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Потом удивляемся, почему у нас всё засрано, везде пластиковый мусор, потому что отношение людей вот такое
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А так же, страдающим озеленением головного мозга не стоит забывать, что ничего не возникает из ничего. Если где-то прибыло, значит где-то убыло. Называется - "баланс".
Кстати, непонятно, почему автор написал всего про сто лет? Нужно пугать страшнее! Тысячу лет!... Нет! Миллион лет! Всё равно из ныне живущих никто не проверит...
И ничто не появляется из ниоткуда. Все компоненты шарика, откуда взялись, туда и вернуться.