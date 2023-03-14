У кандидата в депутаты две красотки украли санкционную сумку за 100 тысяч рублей

Два месяца мужчина сам искал дамочек. Судя по всему, это время он шарился по клубам, в надежде встретить их снова. Хорошо, что за время поисков не подцепил новых "кошечек". Обида за санкционную сумку была так велика, что мужчина всё же обратился в полицию. В заявлении он указал, что сумка стоит 100 тысяч рублей и он заказывал её из Парижа.