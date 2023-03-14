У кандидата в депутаты две красотки украли санкционную сумку за 100 тысяч рублей

Мужчины уже давно должны понять, что звать незнакомых женщин к себе домой — плохая идея. За удовольствие придётся заплатить не только деньгами, ведь приличные женщины, с моральными принципами, по гостям ночами не шарятся.
26-летний Олег безработный. Он решил посвятить себя народу краснодарского края, хотя сам живёт в столице. Олег избирается от партии ЛДПР и очень любит женщин. В День студента будущий депутат познакомился с двумя дамочками и пригласил их в гости к себе. Всю ночь мужчина с красотками планировали предвыборные коалиции. Правда что они там "напланировали" Олег точно не помнит. Зато на утро он заметил, что пропала его сумка Louis Vuitton, сообщает Mash.
Два месяца мужчина сам искал дамочек. Судя по всему, это время он шарился по клубам, в надежде встретить их снова. Хорошо, что за время поисков не подцепил новых "кошечек". Обида за санкционную сумку была так велика, что мужчина всё же обратился в полицию. В заявлении он указал, что сумка стоит 100 тысяч рублей и он заказывал её из Парижа.
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