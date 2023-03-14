FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7011 постов • 992 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
У кандидата в депутаты две красотки украли санкционную сумку за 100 тысяч рублей

У кандидата в депутаты две красотки украли санкционную сумку за 100 тысяч рублей

Автор:
14 марта 2023 10:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Юмор   дамочки   интересное   кража   лдпр   сумка   фото   
1142
2

Мужчины уже давно должны понять, что звать незнакомых женщин к себе домой — плохая идея. За удовольствие придётся заплатить не только деньгами, ведь приличные женщины, с моральными принципами, по гостям ночами не шарятся.

26-летний Олег безработный. Он решил посвятить себя народу краснодарского края, хотя сам живёт в столице. Олег избирается от партии ЛДПР и очень любит женщин. В День студента будущий депутат познакомился с двумя дамочками и пригласил их в гости к себе. Всю ночь мужчина с красотками планировали предвыборные коалиции. Правда что они там "напланировали" Олег точно не помнит. Зато на утро он заметил, что пропала его сумка Louis Vuitton, сообщает Mash.

Два месяца мужчина сам искал дамочек. Судя по всему, это время он шарился по клубам, в надежде встретить их снова. Хорошо, что за время поисков не подцепил новых "кошечек". Обида за санкционную сумку была так велика, что мужчина всё же обратился в полицию. В заявлении он указал, что сумка стоит 100 тысяч рублей и он заказывал её из Парижа.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Москва   Юмор   дамочки   интересное   кража   лдпр   сумка   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Том Сойер Час назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Кот Скрипалей Минуту назад
А сумка была унисекс? Был смысл её тырить, чтобы бабе носить? Или на продажу пойдёт?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Bill 6 минут назад
а фотки дамочек откуда?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Walther Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Андрей Иванов Час назад
Мужчины не покупают сумку за 100 000 рублей из парижей всяких. Максимум - золотые запонки, держатель галстука и перстень-гайка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
282
Капитошка Андрей Иванов 58 минут назад
А дамочек он пригласил видимо похвастаться этой сумочкой.И всю ночь они её обсуждали и обмывали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
328288



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Идите и расскажите своим детям ... а они пусть расскажут своим
Идите и расскажите своим детям ... а они пусть расскажут своим
20 удивительных артефактов из истории человечества
20 удивительных артефактов из истории человечества
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
Автовсячина
Девушка исподтишка фотографирует читающих парней, сопровождая их снимки горячими комментариями с юморком
Девушка исподтишка фотографирует читающих парней, сопровождая их снимки горячими...
19 лет у власти: редкие факты о человеке, который уже так долго правит страной
19 лет у власти: редкие факты о человеке, который уже так долго правит страной
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Трудно не согласиться

Лучшие демотиваторы
Когда жена сказала,что маски из огурцов омолаживают и освежают всё тело

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#факты#картинки#дтп#шоу бизнес#история#знаменитости#авто аварии#Еда
#Юмор#интересное#в мире#Приколы#животные#подборка#аварии#СССР#познавательно#забавно
#интересно#машина#автомобили#новости#люди#Жизнь#дети#Фотографии#Спорт#комментарии
Китайцы изобрели гаджет для поцелуев на расстоянии (видео) Китайцы изобрели гаджет для поцелуев на расстоянии (видео) "Вызывайте охрану!": москвичка в кинотеатре делала всем замечания из-за отсутствия масок "Вызывайте охрану!": москвичка в кинотеатре делала всем замечания из-за отсутствия масок В Берлине женщинам разрешили купаться в фонтанах топлес, но мужчины вряд ли будут этому рады В Берлине женщинам разрешили купаться в фонтанах топлес, но мужчины вряд ли будут этому рады "Я расскажу, как мечтать!": Семенович пополнила ряды инфоцыган "Я расскажу, как мечтать!": Семенович пополнила ряды инфоцыган Недовольная ценой поездки москвичка забралась на крышу такси, чтобы позвонить в поддержку Недовольная ценой поездки москвичка забралась на крышу такси, чтобы позвонить в поддержку Помощник олигарха украл по пьяни у программиста дворнягу, приняв её за волчонка Помощник олигарха украл по пьяни у программиста дворнягу, приняв её за волчонка

На что жалуетесь?

Вернуться