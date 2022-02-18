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Фото, которые навевают страх, хотя ничего страшного на них не происходит

Фото, которые навевают страх, хотя ничего страшного на них не происходит (17 фото)

Автор:
18 февраля 2022 08:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   вещи   забавно   кадр   непонятно   ужасно   фото   
1896
17

Говорят, что у страха глаза велики, и это действительно так.

Но иногда ещё и вещи, которые не несут никакой опасности, сами по себе выглядят довольно пугающе. Красная вода напоминает кровь, глаза животных жутко светятся в темноте, а некоторые растения похожи на нечто инопланетное.

.

Моя подруга приготовила красный рис, но добавила слишком много воды

×
×

Так выглядит растение гуарана

Тёмная вода

Эту дверь я нашёл в подвале старой фабрики

Скульптура собаки, покрытая грибами

Итальянские борзые славятся своей улыбкой

У камней есть глаза

Деревянный паук, который может довести до инфаркта

У бабушки моего лучшего друга на чердаке лежат эти картины. Очень много вопросов

Манекен, который не сулит ничего хорошего

Чем дальше, тем более жуткой становится ведущая

Табличка в лесу

Нажмите Shift, чтобы бежать.


Вкусно

Как выглядит детский велосипед ночью

Эта маска выглядит довольно пугающе

Эту картину моя мама принесла домой

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Метки: в мире   вещи   забавно   кадр   непонятно   ужасно   фото   
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6k
Виктор 23 минуты назад
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Fatal Mistake 24 минуты назад
Что-то на меня ничего из этого страх не навевает
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280
Leon Rom Полчаса назад
С "ведущей" классный эффект! Сфокусируешься - нормальное лицо, а иначе - череп!
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2k
Диагноз 2 часа назад
Комментарий к фото
Стареет...
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Infinite

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