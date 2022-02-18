Фото, которые навевают страх, хотя ничего страшного на них не происходит

1896
17
Говорят, что у страха глаза велики, и это действительно так.
Но иногда ещё и вещи, которые не несут никакой опасности, сами по себе выглядят довольно пугающе. Красная вода напоминает кровь, глаза животных жутко светятся в темноте, а некоторые растения похожи на нечто инопланетное.
.
Моя подруга приготовила красный рис, но добавила слишком много воды
×
×
Так выглядит растение гуарана
Тёмная вода
Эту дверь я нашёл в подвале старой фабрики
Скульптура собаки, покрытая грибами
Итальянские борзые славятся своей улыбкой
У камней есть глаза
Деревянный паук, который может довести до инфаркта
У бабушки моего лучшего друга на чердаке лежат эти картины. Очень много вопросов
Манекен, который не сулит ничего хорошего
Чем дальше, тем более жуткой становится ведущая
Табличка в лесу
Нажмите Shift, чтобы бежать.
Вкусно
Как выглядит детский велосипед ночью
Эта маска выглядит довольно пугающе
Эту картину моя мама принесла домой
Источник:
Ссылки по теме:
- В этом мире есть два типа людей
- 22 фото, которые доказывают, что мы живем внутри симуляции
- Возьмите все мои деньги: крутые штуки, которые вы тут же захотите себе
- Вещи, которые явно попали к нам из параллельной реальности
- Интересности из разных стран мира
39
Понравилось39
Новости партнёров