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Сообщество Без кота и жизнь не та 1149 постов • 419 подписчиков подписаться
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Кот застрял мордочкой в стакане и прославился в сети

Кот застрял мордочкой в стакане и прославился в сети (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 февраля 2022 08:43
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   котокафе   позитив   прикол   
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Основатель гатчинского котокафе для бездомных животных «Антошкин кот» Антон Сорокин давал интервью для документального фильма, когда в кадре появился питомец по кличке Слоник. Кот забрался на стол и начал играть со стаканчиком. В какой-то момент любопытное животное просунуло мордочку в стакан и застряло в нем.
Сперва на пушистого питомца никто не обращал внимания, но как только он засунул морду в стакан и застрял, люди в кадре не смогли сдержать смех.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   котокафе   позитив   прикол   
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СпящийКрасавец Час назад
Кота надо Якубене отдать.Она будет сосиски ронять,а кот стакан на морду надевать.
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Евгения Ефимова Полчаса назад
Нет чтобы помочь животному, сразу ржать надо! Смешно, конечно, но могли бы и на выручку поспешить.
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