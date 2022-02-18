Кот застрял мордочкой в стакане и прославился в сети

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Основатель гатчинского котокафе для бездомных животных «Антошкин кот» Антон Сорокин давал интервью для документального фильма, когда в кадре появился питомец по кличке Слоник. Кот забрался на стол и начал играть со стаканчиком. В какой-то момент любопытное животное просунуло мордочку в стакан и застряло в нем.
Сперва на пушистого питомца никто не обращал внимания, но как только он засунул морду в стакан и застрял, люди в кадре не смогли сдержать смех.
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