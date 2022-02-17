FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5094 поста • 1234 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Афера века в Tinder: как израильский мошенник обчищал женщин и стал звездой документалки от Netflix

Афера века в Tinder: как израильский мошенник обчищал женщин и стал звездой документалки от Netflix (8 фото)

Автор:
17 февраля 2022 23:23
Сообщество : Истории
Метки: Netflix   Tinder   Саймон Леваев   аферист   женщины и мужчины   истории   развод женщин   
650
8

Остап Бендер был выдающимся мошенником, которому была близка тема охмурения женщин. Правда, этим он не злоупотреблял, да и сам по себе является вымышленным персонажем, чего не скажешь о Саймоне Леваеве – «Аферисте из Tinder», разбившем не одно женское сердце и опустошившем их карманы.

Об этом человеке стало известно ещё в 2019 году, когда статья с аналогичным названием вышла в норвежских СМИ. Мужчина знакомился с девушками в данном приложении, представляясь не тем, кем являлся, а после брал деньги в долг под разными надуманными предлогами. Так ему удалось обчистить наивных дам на десятки миллионов долларов.

×
×

Особый интерес к Леваеву, особенно со стороны правоохранителей, вырос в этом году, когда  Netflix выпустил документалку всё с тем же названием «Аферист из Tinder».


Настоящее имя мошенника – Шимон Хают. Родом он из Израиля, но уже в 15 лет, благодаря помощи друзей семьи, перебрался в Бруклин. К слову, они-то и стали его первыми жертвами, ведь он без разрешения пользовался их кредитной картой. Правда, вразумить его не удалось, и молодой паренек стал промышлять подделкой чеков.

Впервые он попался на этом в 2011 году, когда представлялся сыном долларового миллиардера Льва Леваева. Он устроился к двум состоятельным семьям помощником, выкрал их чековые книжки и позже обналичивал под левым именем. Вот только под суд Хают не попал, а сбежал в Иорданию под поддельным паспортом на имя Мордехай Нисим Тапиро.


Оттуда он перебрался в Европу, где под именем Майкл Билтон начал наживаться на женщинах. На этом он попался в Финляндии, где был заключен под стражу на три года. Во время ареста у него изъяли кучу фальшивых документов и кредиток, однако это не помешало ему выйти досрочно.

Не дожидаясь, когда его снова возьмут, он вернулся в Израиль, где уже сделал постоянный паспорт на имя того самого Саймона Леваева. Правда, и на родине он не засиделся, ибо его ждало новое обвинение, из-за чего пришлось спешно ретироваться обратно в Европу. Там-то он и решил попытать удачу в приложении для знакомств.


Он искал обеспеченных девушек и представлялся им сыном алмазного магната, которому срочно нужно денег в долг, чтобы утрясти вопрос с напавшими на него врагами. Всем жертвам он слал одни и те же фотографии, на которые успешно велись доверчивые барышни. Деньги он тратил на новых жертв, создавая в их глазах образ богатого мажора, чтобы позже взять у них взаймы ещё больше средств.

Разумеется, долги он не возвращал, рассчитываясь всё теми же поддельными чеками. Снова попался он уже в Греции, откуда был переправлен на родину для 15-месячного тюремного заключения. Но удача опять оказалась на его стороне. Из-за пандемии его выпустили досрочно, а чтобы свободно колесить по странам, он залез в первую очередь на вакцину, представившись медработником.


Неудивительно, что сейчас его до сих пор разыскивают в Норвегии, Великобритании и Швеции. Возможно, он так бы и кочевал дальше, если бы не внезапная слава, наступившая из-за документального фильма от Netflix с рассказами жертв так называемого Саймона.

Ожидаемо, он начал оправдываться, что к мошенничеству не имеет никакого отношения, а женщины его оболгали, потому что он просто не дал им желаемого. До выхода фильма он и вовсе пытался всех убедить, что просто актер, а всё сказанное про него – часть утекшего сценария. Тем не менее правда выплыла наружу.

Хаюта заблокировали в Instagram, Tinder и других приложениях для знакомств. Однако это не мешает аферисту продолжать купаться в роскоши. Вот только непонятно, на чьи деньги он теперь удовлетворяет свои прихоти, ведь очевидно, что честно зарабатывать деньги он уже не планирует.

 

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Netflix   Tinder   Саймон Леваев   аферист   женщины и мужчины   истории   развод женщин   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Каждый день, как на войну: реальные истории о жуткой травле (4 фото + 1 видео) Каждый день, как на войну: реальные истории о жуткой травле (4 фото + 1 видео) Парень оставляет отзывы о скамейках по всей Великобритании Парень оставляет отзывы о скамейках по всей Великобритании Из кишечника 10-летней девочки вытащили 15 магнитов Из кишечника 10-летней девочки вытащили 15 магнитов Нет, дорогая, это я вам соболезную Нет, дорогая, это я вам соболезную Реально выбесил своей безграмотностью Реально выбесил своей безграмотностью 2-летняя Коко - самая маленькая скейтерша и сноубордистка 2-летняя Коко - самая маленькая скейтерша и сноубордистка
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

32399



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Можно уже посмотреть весь календарь вторжений?": реакция на ситуацию с Украиной
2
304
"Можно уже посмотреть весь календарь вторжений?": реакция на ситуацию с Украиной
Зачем Китай проложил огромное шоссе через пустыню
4
393
Зачем Китай проложил огромное шоссе через пустыню
Набирающие популярность в сообществах
Неудачные татуировки, которые можно было не делать
0
11
Неудачные татуировки, которые можно было не делать
Москва готовится отметить день рождения писателя Эдуарда Лимонова специальной выставкой и аукционом
0
23
Москва готовится отметить день рождения писателя Эдуарда Лимонова специальной...
Каждый день, как на войну: реальные истории о жуткой травле (4 фото + 1 видео)
Каждый день, как на войну: реальные истории о жуткой травле (4 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Во сколько лет вы это узнали?
1
4

Лучшие демотиваторы
Минутка кардиологии
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#факты#животные#Ynews#аварии#авто аварии#автомир#Украина#комментарии
#Юмор#ватермарк#Россия#история#подборка#автомобили#дети#картинки#фильм#мигранты
#интересно#люди#интересное#дтп#в мире#забавно#Приколы#кино#девушки#нападение

На что жалуетесь?

Вернуться