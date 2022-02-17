Афера века в Tinder: как израильский мошенник обчищал женщин и стал звездой документалки от Netflix

Остап Бендер был выдающимся мошенником, которому была близка тема охмурения женщин. Правда, этим он не злоупотреблял, да и сам по себе является вымышленным персонажем, чего не скажешь о Саймоне Леваеве – «Аферисте из Tinder», разбившем не одно женское сердце и опустошившем их карманы.
Об этом человеке стало известно ещё в 2019 году, когда статья с аналогичным названием вышла в норвежских СМИ. Мужчина знакомился с девушками в данном приложении, представляясь не тем, кем являлся, а после брал деньги в долг под разными надуманными предлогами. Так ему удалось обчистить наивных дам на десятки миллионов долларов.
Особый интерес к Леваеву, особенно со стороны правоохранителей, вырос в этом году, когда Netflix выпустил документалку всё с тем же названием «Аферист из Tinder».
Настоящее имя мошенника – Шимон Хают. Родом он из Израиля, но уже в 15 лет, благодаря помощи друзей семьи, перебрался в Бруклин. К слову, они-то и стали его первыми жертвами, ведь он без разрешения пользовался их кредитной картой. Правда, вразумить его не удалось, и молодой паренек стал промышлять подделкой чеков.
Впервые он попался на этом в 2011 году, когда представлялся сыном долларового миллиардера Льва Леваева. Он устроился к двум состоятельным семьям помощником, выкрал их чековые книжки и позже обналичивал под левым именем. Вот только под суд Хают не попал, а сбежал в Иорданию под поддельным паспортом на имя Мордехай Нисим Тапиро.
Оттуда он перебрался в Европу, где под именем Майкл Билтон начал наживаться на женщинах. На этом он попался в Финляндии, где был заключен под стражу на три года. Во время ареста у него изъяли кучу фальшивых документов и кредиток, однако это не помешало ему выйти досрочно.
Не дожидаясь, когда его снова возьмут, он вернулся в Израиль, где уже сделал постоянный паспорт на имя того самого Саймона Леваева. Правда, и на родине он не засиделся, ибо его ждало новое обвинение, из-за чего пришлось спешно ретироваться обратно в Европу. Там-то он и решил попытать удачу в приложении для знакомств.
Он искал обеспеченных девушек и представлялся им сыном алмазного магната, которому срочно нужно денег в долг, чтобы утрясти вопрос с напавшими на него врагами. Всем жертвам он слал одни и те же фотографии, на которые успешно велись доверчивые барышни. Деньги он тратил на новых жертв, создавая в их глазах образ богатого мажора, чтобы позже взять у них взаймы ещё больше средств.
Разумеется, долги он не возвращал, рассчитываясь всё теми же поддельными чеками. Снова попался он уже в Греции, откуда был переправлен на родину для 15-месячного тюремного заключения. Но удача опять оказалась на его стороне. Из-за пандемии его выпустили досрочно, а чтобы свободно колесить по странам, он залез в первую очередь на вакцину, представившись медработником.
Неудивительно, что сейчас его до сих пор разыскивают в Норвегии, Великобритании и Швеции. Возможно, он так бы и кочевал дальше, если бы не внезапная слава, наступившая из-за документального фильма от Netflix с рассказами жертв так называемого Саймона.
Ожидаемо, он начал оправдываться, что к мошенничеству не имеет никакого отношения, а женщины его оболгали, потому что он просто не дал им желаемого. До выхода фильма он и вовсе пытался всех убедить, что просто актер, а всё сказанное про него – часть утекшего сценария. Тем не менее правда выплыла наружу.
Хаюта заблокировали в Instagram, Tinder и других приложениях для знакомств. Однако это не мешает аферисту продолжать купаться в роскоши. Вот только непонятно, на чьи деньги он теперь удовлетворяет свои прихоти, ведь очевидно, что честно зарабатывать деньги он уже не планирует.
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