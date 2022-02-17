Афера века в Tinder: как израильский мошенник обчищал женщин и стал звездой документалки от Netflix

Особый интерес к Леваеву, особенно со стороны правоохранителей, вырос в этом году, когда Netflix выпустил документалку всё с тем же названием «Аферист из Tinder».

Настоящее имя мошенника – Шимон Хают. Родом он из Израиля, но уже в 15 лет, благодаря помощи друзей семьи, перебрался в Бруклин. К слову, они-то и стали его первыми жертвами, ведь он без разрешения пользовался их кредитной картой. Правда, вразумить его не удалось, и молодой паренек стал промышлять подделкой чеков.