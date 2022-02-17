"Деньги народу": в Госдуме потребовали распределить доходы от природных ресурсов среди населения

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что доходы от полезных ископаемых должны принадлежать населению, а не олигархам и менеджерам госкомпании.
В парламенте предложили направлять доходы от добычи природных ресурсов на помощь населению, а не откладывать на "чёрный день". "Сейчас у граждан возникает совершенно справедливое ощущение, что деньги забирают себе олигархи, менеджеры госкомпаний и бюджет, а людям от нефтегазовых богатств ничего не остаётся. Мы считаем, что деньги, полученные от сверхдоходов, нужно распределять между приоритетными проектами, работающими на развитие экономики, и гражданами" - заявил Щапов. Он напомнил о том, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) должен распределять доходы от добычи полезных ископаемых и делать выплаты простым гражданам из этих денег. "Но он (прим.ФНБ) не работает в главном — средства не идут ни в экономику, ни людям. Они просто лежат мёртвым грузом в расчёте на "чёрный день". Однако в 2020 году день был чернее некуда, но оказалось, что просто нет процедуры, по которой средства ФНБ можно направить хотя бы на разовую помощь людям", — сообщил депутат.
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Ну не всё же лежит мёртвым грузом. Большая часть очень даже хорошо уходит на забугорные счета и там работает. Да не на тех,на кого хотелось бы ,но работает же.
Плавали, знаем!
Но самое главное даже ни это. Сколько нефти в день добывается в России из расчета на одного гражданина России? Это сложная арифметика, примерно из второго класса. Многим гражданам это непонятно и непосильно, потому подскажу- ВЕДРО! Ведро нефти в день на человека. Но в этой нефти есть серьезные затраты. Все эти буровые за полярным кругом, трубопроводы по вечной мерзлоте, оплата труда мужикам, которые при -50 гайки крутят- это дорого. Очень дорого. Потому прибыли с той нефти на среднего человека хорошо если литр будет. То есть, при хорошей цене нефти и прочих удачных составляющих- половина доллара США в день на человека, это если очень круто повезет.
Примерно 40 рублей в день на человека, на бутылку и близко не хватит. Но при этом нужно сознательно отказаться от всей социалки, у государства нефтяных денег уже не будет.
Нынче модно говорить: вот и выросло новое поколение <социальная_группа>
Так вот я скажу: вот и выросло новое поколение пенсионеров, которые считают, что им должны.
А мне очень хочется задать вопрос: а вы, уважаемый(ая) за гаражами в школе сколько сигарет скурили? А работали кем? На заводе всю жизнь возле станка? Похвально... в 14 бросил школу, 3 года в ПТУ, два года в армии, и всю жизнь возле станка. ну, т.е. даже до мастера не смог продвинуться, такой "ценный" сотрудник был.
И вот с какого х.е.р.а теперь я должен у своих детей воровать часть своей зарплаты, чтобы кормить этого старого алкаша, которому не нравится его пенсия?
Так же, как и предложение: ок, все деньги от газа, нефти распределяем народу, но раз в месяц всей улицей скидываемся на: асфальт, дворников, ливневку, зарплату всем бюджетникам (не забываем про учителей и врачей, которые хотят БОЛЬШУЮ зарплату)... ой, нет? это же другое... из своего кармана не хочется...
А доходы от нефти, газа, прочего идут в бюджет. А про бюджет этот зампред профильного комитета ГД все знает и молчит. Потому что знает что куда идет.
Возьмите всю добычу, что РФ продаёт, вычтите траты на добычу - транспортировау, поделите на кол-во населения... И сходите один раз попить пива)))
При найденном кладе вы получаете 50-75%, 50 если вы нашли на частной территории (25 гос-ву и 25 владельцу), 75 - если не на частной( только 25 гос-ву). Это и при союзе так было и лет 10 назад, как сейчас не знаю.
А пивка попить - посчитайте сами, всё есть в открытом доступе, на сколько пива вам хватит. Мне этого пива не хватит))). Поэтому я предпочитаю работать и заботиться о своей семье сам. СССР не пережил падения цены на нефть, РФ прошла такой период с минимум потерь. Уже плюс
А какие именно доходы то? И как собрались распределять? А какой нибудь сварщик или мастер на буровой будет с этого иметь, или только зарплату?
Что будем делать с социалкой, материнский капитал например, вычеты налоговые и тд?.. Это же все деньги в том числе и от ресурсов так то, хомячью конечно насрать..
И как вы себе это представляете? Пришел такой, значит, Миллер с бочкой нефти на границу, продал её, и давай бабло делить, так?
А развитие инфраструктуры, ремонт и поддержка этой инфраструктуры, про зарплаты рабочим, геологам, я уже спросил, да..
Это значит всё нахер, да? Не, ну я в курсе, что хохлы думают, будто месторождение это типа труба из земли выросла, и соси из неё всё что угодно, так хохлы и сосут..