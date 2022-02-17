"Деньги народу": в Госдуме потребовали распределить доходы от природных ресурсов среди населения

В парламенте предложили направлять доходы от добычи природных ресурсов на помощь населению, а не откладывать на "чёрный день". "Сейчас у граждан возникает совершенно справедливое ощущение, что деньги забирают себе олигархи, менеджеры госкомпаний и бюджет, а людям от нефтегазовых богатств ничего не остаётся. Мы считаем, что деньги, полученные от сверхдоходов, нужно распределять между приоритетными проектами, работающими на развитие экономики, и гражданами" - заявил Щапов. Он напомнил о том, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) должен распределять доходы от добычи полезных ископаемых и делать выплаты простым гражданам из этих денег. "Но он (прим.ФНБ) не работает в главном — средства не идут ни в экономику, ни людям. Они просто лежат мёртвым грузом в расчёте на "чёрный день". Однако в 2020 году день был чернее некуда, но оказалось, что просто нет процедуры, по которой средства ФНБ можно направить хотя бы на разовую помощь людям", — сообщил депутат.