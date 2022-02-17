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"Деньги народу": в Госдуме потребовали распределить доходы от природных ресурсов среди населения

"Деньги народу": в Госдуме потребовали распределить доходы от природных ресурсов среди населения (2 фото)

Автор:
17 февраля 2022 22:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Михаил Щапов   госдума   олигархи   полезные ископаемые   природные ресурсы   распределение бюджета   
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Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что доходы от полезных ископаемых должны принадлежать населению, а не олигархам  и менеджерам госкомпании.
В парламенте предложили направлять доходы от добычи природных ресурсов на помощь населению, а не откладывать на "чёрный день". "Сейчас у граждан возникает совершенно справедливое ощущение, что деньги забирают себе олигархи, менеджеры госкомпаний и бюджет, а людям от нефтегазовых богатств ничего не остаётся. Мы считаем, что деньги, полученные от сверхдоходов, нужно распределять между приоритетными проектами, работающими на развитие экономики, и гражданами" - заявил Щапов. Он напомнил о том, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) должен распределять доходы от добычи полезных ископаемых и делать выплаты простым гражданам из этих денег. "Но он (прим.ФНБ) не работает в главном — средства не идут ни в экономику, ни людям. Они просто лежат мёртвым грузом в расчёте на "чёрный день". Однако в 2020 году день был чернее некуда, но оказалось, что просто нет процедуры, по которой средства ФНБ можно направить хотя бы на разовую помощь людям", — сообщил депутат.

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Метки: Михаил Щапов   госдума   олигархи   полезные ископаемые   природные ресурсы   распределение бюджета   
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23
Илья Час назад
Я бы ещё запретил занимать какие-либо государственные должности тем, у кого дети учатся либо живут и работают в странах, которые по сути своей являются крайне враждебными России. Раз чиновник посчитал необходимым отправить своё чадо подальше от России, то он не видит перспективы или вообще будущего в собственной стране.
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4k
Taf Taffus 7 минут назад
Этот популист может подать пример перераспределения сверхдоходов, и инициировать выплату всей депутатской зарплаты своей фракции в пользу россиян. А равно и всего госфинансирования на свою партию тоже направить на выплаты простым гражданам. И еще, отдавать гражданам 50-70% всех пожертвований, что идет от спонсоров. Так сказать налогообложение на торговлю партийным депутатством.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 18 минут назад
>> Они просто лежат мёртвым грузом в расчёте на
--
Ну не всё же лежит мёртвым грузом. Большая часть очень даже хорошо уходит на забугорные счета и там работает. Да не на тех,на кого хотелось бы ,но работает же.
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11k
gnyS i 23 минуты назад
Короче он предложил все прожрать, лично я считаю что будет намного лучше сделать систему (прозрачную, сколько заработано и сколько и куда потрачено)распределения средств полученных от продажи ресурсов и пускать их в развитие сельского хозяйства (государственного на подобии совхозов) что бы эти вложенные деньги делали еще больше денег и наконец затормозили гонку инфляции как по мне это будет лучшей помощью населению чем тупая раздача денег на дорогие товары, пускай уровень доходов будет тот же а продукция будет дешевле за счет объемов производимых товаров. А частным фермерам снизить стоимость топливных ресурсов до минимума хотя бы лет на 5 что бы они могли оклематься от того что сейчас творится.
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29k
Snork Snorkoff Полчаса назад
Очередной популист..
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15k
vikklu Полчаса назад
Я уже услышал топот ног от побежавших исполнять сие предложение.
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13k
Великий Кормчий Полчаса назад
Ага, давай по новой!
Плавали, знаем!
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2k
boom 37 минут назад
Все эти заявления - пустой популизм
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6k
Дмитрий Горчилин 44 минуты назад
Каждое такое заявление ярко обнажает пещерную тупость заявителя. Куда деньги от полезных ископаемых идут? В виде налогов- в бюджет. Оттуда уже гражданам в виде прямых выплат, бесплатных услуг государства, услуг армии-полиции и т.д.
Но самое главное даже ни это. Сколько нефти в день добывается в России из расчета на одного гражданина России? Это сложная арифметика, примерно из второго класса. Многим гражданам это непонятно и непосильно, потому подскажу- ВЕДРО! Ведро нефти в день на человека. Но в этой нефти есть серьезные затраты. Все эти буровые за полярным кругом, трубопроводы по вечной мерзлоте, оплата труда мужикам, которые при -50 гайки крутят- это дорого. Очень дорого. Потому прибыли с той нефти на среднего человека хорошо если литр будет. То есть, при хорошей цене нефти и прочих удачных составляющих- половина доллара США в день на человека, это если очень круто повезет.
Примерно 40 рублей в день на человека, на бутылку и близко не хватит. Но при этом нужно сознательно отказаться от всей социалки, у государства нефтяных денег уже не будет.
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0
Константин kamanch 14 минут назад
Когда тебе будет 60, ты на мои отданные налоги молиться будешь.
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3k
Умница-красавица 46 минут назад
Да чувак просто чертов гений! Почему же раньше никто до этого не додумался. Хорошо, что он пришел и всем рассказал, теперь точно дела в гору пойдут!
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4k
Феликс Дзержинский 50 минут назад
Фантазёр и популист.
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−51
Карл Такойто 52 минуты назад
Да о чем речь,это очередной популизм. В РФ сама система распределения денег заточена вообще иначе,все полезные ископаемые добываются в Сибири на Дальнем Востоке и т.д. но эти регионы не видят этих денег,бабло уходит в федеральный бюджет,а оттуда его уже распределяют)) Там даже налоги не платятся в бюджет региона,ибо все компании зарегистрированы в Москве,а значит туда и идёт всё бабло. Это вам не США где каждый житель той же Аляски имеет в районе 3000$ в год ренты,только потому что он житель региона где добываются полезные ископаемые,а значит ему причитается. В России вообще многое в оффшорах зарегистрировано,и окончательные владельцы и выгодоприобретатели это фактически иностранные юр. лица пусть и подконтрольные российским олигархам. РФ это колония,сырьевые угодья в нынешнем виде,как хотите называйте-индейцы у которых за бусы и мультики про ракеты и величие забирают то что реально имеет ценность
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9k
Сергей 58 минут назад
Свежо питание, да серется с трудом...
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644
perekrestok Час назад
Кажется Шариков говорил: "Все отнять и поделить!". Пусть лучше найдет все что сперли, вернет в Россию и потом это поделить.
А доходы от нефти, газа, прочего идут в бюджет. А про бюджет этот зампред профильного комитета ГД все знает и молчит. Потому что знает что куда идет.
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292
Z Z Час назад
Какие идиоты его выбрали в Думу?
Возьмите всю добычу, что РФ продаёт, вычтите траты на добычу - транспортировау, поделите на кол-во населения... И сходите один раз попить пива)))
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292
Z Z Александр 9 минут назад
Вон Захарченко - 9 лярдов, но раздели на всё население - каждому рублей по 70... Это просто звучит как много, а так, копейки - я больше трачу на корм кошкам дворовым).
При найденном кладе вы получаете 50-75%, 50 если вы нашли на частной территории (25 гос-ву и 25 владельцу), 75 - если не на частной( только 25 гос-ву). Это и при союзе так было и лет 10 назад, как сейчас не знаю.
А пивка попить - посчитайте сами, всё есть в открытом доступе, на сколько пива вам хватит. Мне этого пива не хватит))). Поэтому я предпочитаю работать и заботиться о своей семье сам. СССР не пережил падения цены на нефть, РФ прошла такой период с минимум потерь. Уже плюс
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292
Z Z lekha-fil 5 минут назад
Не-е разница большая, Жирик умный - он такую фигню не предлагал. И плюс его использовали как индикатор - сначала он что-то озвучивал, а потом, в зависимости от реакции электората, решали что делать
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26k
Владимир Час назад
Та вы що, попахивает бредом хомячья.
А какие именно доходы то? И как собрались распределять? А какой нибудь сварщик или мастер на буровой будет с этого иметь, или только зарплату?
Что будем делать с социалкой, материнский капитал например, вычеты налоговые и тд?.. Это же все деньги в том числе и от ресурсов так то, хомячью конечно насрать..

И как вы себе это представляете? Пришел такой, значит, Миллер с бочкой нефти на границу, продал её, и давай бабло делить, так?
А развитие инфраструктуры, ремонт и поддержка этой инфраструктуры, про зарплаты рабочим, геологам, я уже спросил, да..
Это значит всё нахер, да? Не, ну я в курсе, что хохлы думают, будто месторождение это типа труба из земли выросла, и соси из неё всё что угодно, так хохлы и сосут..
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8k
Василенко Татьяна Час назад
Свежо предание... Ага. Сейчас прям и начнут перераспределять. Не для того 30 лет воровали, не для того миллионные зарплаты и государственные награды всяким миллерам вручали...
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7k
Natrogrii Час назад
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1k
Вадим Курбатов Час назад
До выборов вроде далеко ещё. А так идея годная. Жаль только, что нереальная.
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950
Hallo FreeSpace Час назад
да неужели ?
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2k
Андрей Час назад
Пхахахаха, очень смешно. Где-то в другой реальности.
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