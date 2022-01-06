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Выпил? Сдай авто! В Госдуму внесен законопроект о конфискации автомобилей

Выпил? Сдай авто! В Госдуму внесен законопроект о конфискации автомобилей (2 фото)

Автор:
06 января 2022 14:15
Сообщество : Автомир
Метки: Башкирия   Толкачев   госдума   законопроект   конфискация авто   пьяное вождение   
1259
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Башкирские законодатели направили на рассмотрение в Госдуму 11 законопроектов, в числе которых инициатива, предусматривающая конфискацию автомобилей за управление ими в нетрезвом состоянии.

По мнению парламентариев Курултая республики Башкортостан проект поправок к ст. 104.1 УК РФ «Конфискация имущества» должен оказаться наиболее действенным методом для борьбы с пьяницами на дорогах.

Речь о конфискации будет идти в случаях, когда водитель в пьяном виде спровоцировал аварию в результате которой пострадали или погибли люди, либо повторно в течение года сел за руль пьяным (в первый раз его наказывают по КоАП: штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав). Если преступление было совершено на похищенной машине, конфискация не применяется. Об этом пишет "Башинформ".

Авторы поправок привели данные ГИБДД за 2020 год, согласно которым каждая десятая авария в РФ произошла с участием водителей в состоянии опьянения. Наблюдается и рост числа «пьяных» ДТП с погибшими детьми. «Учитывая высокую степень латентности количества нетрезвых водителей, которых не выявили сотрудники правоохранительных органов, число таких субъектов по факту гораздо больше»,— сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В качестве аргументов, приводятся результаты от введения наказания в виде конфискации автомобилей за пьяную езду. К примеру, Белоруссия получила ожидаемый эффект уже на этапе обсуждения законопроекта: количество «пьяных» ДТП сократилось на 42 процента, а число погибших - на 60 процентов. Также же конфискацией машин борются с пьянством за рулем во Франции, Швейцарии, Литве.

В российском парламенте проблема поднимается уже давно, но остается без должного внимания. Между тем, только за девять месяцев 2021 года в РФ произошло 96 314 ДТП, в которых погибли 10 516 человек и получили ранения 121 573. В каждом девятом ДТП участвовал пьяный водитель.

«Зная, что за «пьяное» вождение можно лишиться автомобиля, человек хорошо задумается, стоит ли садиться за руль нетрезвым», - прокомментировал внесенный законопроект спикер башкирского парламента Константин Толкачёв.

У самого Толкачёва наглядный пример пьяного вождения прямо перед глазами. Один из его заместителей и глава башкирского регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров (вице-спикер Курултая) был лишен прав за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Источник:

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Метки: Башкирия   Толкачев   госдума   законопроект   конфискация авто   пьяное вождение   
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1
* 2 часа назад
давно пора
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217
Brawl Dd 24 минуты назад
У нас боятся не чтобы нарушали, а чтобы казну набить.... Камеры спонтанные за поворотом сразу после знака 40 или 50 это предел борьбы наших прогнивших насквозь чинарей
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−166
Lux Indique 56 минут назад
а квартиры будут конфисковывать ?
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1k
Жан Плов Лагман 56 минут назад
Ногинский городской суд Московской области приговорил бывшего командира роты ДПС к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима за серию взяток, полученных при помощи алкотестера, дающего ложные показания. Об этом в понедельник, 18 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР)
по Московской области Елена Фокина.
По ее словам, командир 5-го батальона 2-го полка ДПС Алексей Викулин и три подчиненных ему офицера использовали специальный контрафактный алкотестер. Прибор в любом случае показывал наличие спирта в выдохе водителя. Угрожая лишением прав, госавтоинспекторы требовали деньги.
«Потерпевшими по делу признаны восемь человек, общая сумма полученных от них взяток составила около полумиллиона рублей», сказала Фокина.
Она уточнила, что все преступления были совершены в период с декабря 2015 года по май 2016 года в Подмосковье, на подмосковном участке трассы М-7 «Волга» (Горьковское шоссе). Суды над тремя соучастниками Викулина (майора полиции 1975 года рождения), также офицерами ДПС, в настоящее время продолжаются.
https://lenta.ru/news/2017/09/18/bribs/https://lenta.ru/news/2017/09/18/bribs/
Это лишь песчинка в море, которую раскрутили и предали огласке!!!!
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257
Виталий Час назад
А с коррупцией в ГИБДД полностью поборолись уже? Что-то я пропустил этот момент. Или уже никто из правоохранителей не разводит на мнимое пьянство за рулём и ничего не подбрасывают в багажник?
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926
vijilante Час назад
ДУРАК всё равно сядет за руль,как трезвый так и пьяный.
И на пустой дороге средь бела дня размажет по асфальту пешехода.
Но мера в виде конфискации ТС безусловно будет полезна.
Другой вопрос как на практике осуществить сию экзекуцию не нарушая закон.
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5k
Sanar Час назад
Ну размотал синяк автомобиль, если сам жив остался это груда металла, какой смысл у него изымать? Сядет на другой, та же аренда или каршеринг или брата свата, да не будет это работать.
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481
Ivan Ivanov 2 часа назад
А, как будет работать закон в отношении прокуров, судей, "слуг" народа и прочих, кто несколько равнее?
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1k
Али 2 часа назад
И эта идея у них только появилась? А раньше на другой планете жили? Ну ладно, лучше поздно, чем никогда. А вообще конфискацию стоит ввести не только за это, а за любые злостные нарушения ПДД. Вот тогда и наступит порядок на дорогах. Надеюсь.
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51k
SAndre 2 часа назад
я только "за"
но зачем дожидаться повторного пьянства за рулем?
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195
Nаnе First NameLаst 2 часа назад
Если преступление было совершено на похищенной машине, конфискация не применяется.
==========
Что тут сказать...
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1k
Alex Xela 2 часа назад
И пробки в Москве исчезнут сразу!
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8k
Ф Ив 2 часа назад
Тут два вопроса: почему до сих пор не приняли и почему только со второго раза? Конфисковать автомобиль надо уже с первого раза пьяной езды за рулем.
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63k
физраствор. 2 часа назад
Ағастарҙың ҡоро япраҡтары
Унда-һанда ғына ҡалдылар.
Ҡоштар осоп киткәс, яландары
Йоҡлағандай шымға талдылар.
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30
НиколайСелезнев 2 часа назад
ЕСЛИ ПО СТАТИСТИКЕ из 10-ти - 9 аварий совершают трезвые и одну пьяные, то опасаться следует трезвых))
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