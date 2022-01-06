Выпил? Сдай авто! В Госдуму внесен законопроект о конфискации автомобилей

Башкирские законодатели направили на рассмотрение в Госдуму 11 законопроектов, в числе которых инициатива, предусматривающая конфискацию автомобилей за управление ими в нетрезвом состоянии.
По мнению парламентариев Курултая республики Башкортостан проект поправок к ст. 104.1 УК РФ «Конфискация имущества» должен оказаться наиболее действенным методом для борьбы с пьяницами на дорогах.
Речь о конфискации будет идти в случаях, когда водитель в пьяном виде спровоцировал аварию в результате которой пострадали или погибли люди, либо повторно в течение года сел за руль пьяным (в первый раз его наказывают по КоАП: штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав). Если преступление было совершено на похищенной машине, конфискация не применяется. Об этом пишет "Башинформ".
Авторы поправок привели данные ГИБДД за 2020 год, согласно которым каждая десятая авария в РФ произошла с участием водителей в состоянии опьянения. Наблюдается и рост числа «пьяных» ДТП с погибшими детьми. «Учитывая высокую степень латентности количества нетрезвых водителей, которых не выявили сотрудники правоохранительных органов, число таких субъектов по факту гораздо больше»,— сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В качестве аргументов, приводятся результаты от введения наказания в виде конфискации автомобилей за пьяную езду. К примеру, Белоруссия получила ожидаемый эффект уже на этапе обсуждения законопроекта: количество «пьяных» ДТП сократилось на 42 процента, а число погибших - на 60 процентов. Также же конфискацией машин борются с пьянством за рулем во Франции, Швейцарии, Литве.
В российском парламенте проблема поднимается уже давно, но остается без должного внимания. Между тем, только за девять месяцев 2021 года в РФ произошло 96 314 ДТП, в которых погибли 10 516 человек и получили ранения 121 573. В каждом девятом ДТП участвовал пьяный водитель.
«Зная, что за «пьяное» вождение можно лишиться автомобиля, человек хорошо задумается, стоит ли садиться за руль нетрезвым», - прокомментировал внесенный законопроект спикер башкирского парламента Константин Толкачёв.
У самого Толкачёва наглядный пример пьяного вождения прямо перед глазами. Один из его заместителей и глава башкирского регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров (вице-спикер Курултая) был лишен прав за управление автомобилем в нетрезвом виде.
Источник:
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по Московской области Елена Фокина.
По ее словам, командир 5-го батальона 2-го полка ДПС Алексей Викулин и три подчиненных ему офицера использовали специальный контрафактный алкотестер. Прибор в любом случае показывал наличие спирта в выдохе водителя. Угрожая лишением прав, госавтоинспекторы требовали деньги.
«Потерпевшими по делу признаны восемь человек, общая сумма полученных от них взяток составила около полумиллиона рублей», сказала Фокина.
Она уточнила, что все преступления были совершены в период с декабря 2015 года по май 2016 года в Подмосковье, на подмосковном участке трассы М-7 «Волга» (Горьковское шоссе). Суды над тремя соучастниками Викулина (майора полиции 1975 года рождения), также офицерами ДПС, в настоящее время продолжаются.
https://lenta.ru/news/2017/09/18/bribs/https://lenta.ru/news/2017/09/18/bribs/
Это лишь песчинка в море, которую раскрутили и предали огласке!!!!
Вряд ли врачи захотели бы брать такой грех на душу и подделывать заключение, да и вообще сомневаюсь, что эти оборотни согласились бы везти человека в больницу. Другое дело, если людям есть чего скрывать (наркотики, например)...
Но я понял к чему вы клоните. К счастью, в тексте упоминается, что конфисковывать предлагают только у тех,кто попал в ДТП, либо попался не в первый раз.
Я вообще всецело поддерживаю инициативу. Я бы за алкашку вообще многократно штрафы увеличил. Видимо, 30 000 не пугают людей. Надо сумму побольше, чтобы заставило задуматься, что такси дешевле.
И на пустой дороге средь бела дня размажет по асфальту пешехода.
Но мера в виде конфискации ТС безусловно будет полезна.
Другой вопрос как на практике осуществить сию экзекуцию не нарушая закон.
А вот человек, который выпил вечером бутылку пива и на утро по сути трезв как стекло, может напороться на ушлого инспектора с "волшебным" алкотестером. И расстаться с крупной суммой.
Так что погонам этот закон только в масть.
но зачем дожидаться повторного пьянства за рулем?
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Что тут сказать...
плюс к этому есть хорошие шансы что будут подставлять и разводить больше водителей на это правонарушение. там же до маразма доходит - например валокордин или корвалол полностью выводятся из организма до 2ух недель. принял лекарство, через недельку уже и думать об этом забыв сел за руль - а это грубейшее нарушение пдд, нс за рулём.
пьяных ловить обязательно надо, я согласен. но ловить и наказывать надо во-первых, тех кто реально пьян, а не неделю назад лекарство выпил, а во-вторых, надо чтобы "сильные мира сего" так же вынуждены были подчиняться этому закону, не могли отмазаться деньгами и/или связями.
условно пьяный депутат или судья или прокурор когда садится за руль - ему глубоко похер что там за это по закону полагается - он знает что его никто не сможет привлечь к ответственности
Унда-һанда ғына ҡалдылар.
Ҡоштар осоп киткәс, яландары
Йоҡлағандай шымға талдылар.