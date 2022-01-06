Выпил? Сдай авто! В Госдуму внесен законопроект о конфискации автомобилей

По мнению парламентариев Курултая республики Башкортостан проект поправок к ст. 104.1 УК РФ «Конфискация имущества» должен оказаться наиболее действенным методом для борьбы с пьяницами на дорогах.

Речь о конфискации будет идти в случаях, когда водитель в пьяном виде спровоцировал аварию в результате которой пострадали или погибли люди, либо повторно в течение года сел за руль пьяным (в первый раз его наказывают по КоАП: штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав). Если преступление было совершено на похищенной машине, конфискация не применяется. Об этом пишет "Башинформ".

Авторы поправок привели данные ГИБДД за 2020 год, согласно которым каждая десятая авария в РФ произошла с участием водителей в состоянии опьянения. Наблюдается и рост числа «пьяных» ДТП с погибшими детьми. «Учитывая высокую степень латентности количества нетрезвых водителей, которых не выявили сотрудники правоохранительных органов, число таких субъектов по факту гораздо больше»,— сказано в пояснительной записке к законопроекту.