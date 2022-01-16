В Госдуму поступило предложение сделать выходные "днями трезвости"

Видимо, в Госдуме уже решили все проблемы в стране, и взялись за главное, охрану здоровья граждан. А может, кому-то не дают покоя лавры М.Горбачева, главного борца с пьянством и алкоголизмом на просторах СССР. Чем это закончилось, все знают.