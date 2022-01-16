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В Госдуму поступило предложение сделать выходные "днями трезвости"

В Госдуму поступило предложение сделать выходные "днями трезвости" (4 фото)

Автор:
16 января 2022 16:11
Сообщество : Жить в России
Метки: алкоголь   бары   выходные   госдума   запрет   магазины   
1284
4
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя по выходным, а в будние дни только с 21 года.

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Метки: алкоголь   бары   выходные   госдума   запрет   магазины   
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65k
Доктор Джонс 2 часа назад
А ослов ипать тоже по выходным запретят?
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725
zeros68 Минуту назад
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823
Sieras Dosk. 5 минут назад
Ну так откройте спорт залы в 5 утра. Идёш такой похмелиться и всё закрыто. Херня, пойду тогда в спорт зал. Ну что за бред.
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1k
Юрий 8 минут назад
Есть мнение, что нужно сделать выходные "днями без депутатов" - чтоб не слышать всю ту муйню, которую они несут.
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10k
Шурум-бурум 8 минут назад
за бороды в общественных местах надо ввести штраф 5000 рублей
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3k
Слава Андреев 9 минут назад
Те кто без бухла жить не может. Найдёт его в любое время.
Сейчас Бухло запрещено продавать после 22 ,23 часов. Как то повлияло на ситуацию ? Нет. Кто жрал, тот продолжает жрать.
Этот закон откроет дверь теневому бизнесу. Сначала будут продавать нормальную и зарабатываясь в три конца. А потом и сивуха появиться. И будет народ травится.
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10k
Сережа 14 минут назад
Не подсказывайте им идеи. А то скоро спиртное только через Госуслуги можно будет купить.
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4k
Владимир 22 минуты назад
может пусть за своими не алкоголиками посмотрит,в соседней ветке его братья по намазу уже уже взрывать и мочить предлагают.
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268
super.kkk-2016 Владимир 3 минуты назад
Его братья по мычанию в коврик, тебе фору по пьянству дадут. А сверху еще чем покрепче шлифанут.
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3k
Феликс Дзержинский 24 минуты назад
А чего депутаты не предлагают, сделать себе зарплаты равные МРОТ? Я думаю, это была бы хорошая инициатива.
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2k
владимир Полчаса назад
Султан Хамзаев вообще личность крайне мерзкая. Он под видом борьбы за здоровье нации пытается протащить в Россию свои исламистские порядки. Хочет он жить по своим шариатским правилам пускай в уезжает в свой родной Хасавьюрт или сразу в Дубай летит и живет там на постоянной основе (тем более денег у него хватит) а мы русские пили, пьём и пить будем. Никакого отношения к русскому народу Султан Хамзаев не имеет, поэтому здоровье русского народа ему глубоко до полового органа, а вот алкоголь это по его мнению очень плохо так как ислам его запрещает. В результате он не просто сидит в думе по спискам от Единой России и проедает народные деньги а ещё и пытается внедрить тут свои исламистские инициативы.
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3k
foggen2 Полчаса назад
Никого не буду насильно склонять к своей практике,просто поделюсь банальным рецептом.В доме должен быть запас спиртного.Разного,на любой вкус.И в количестве хотя бы на одни выходные.Места это занимает немного,пить это сразу или строго по графику-ни разу не обязательно.
Зато-нагрянули внезапные гости-нет необходимости подрываться в магазин.Захотелось выпить кружку пива "просто так"-вот оно,в холодильнике.
Единственное что-совет не подходит алкоголикам))
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52k
doker 36 минут назад
Судя по всему - таксист. Или крышует таксистов.

Ну, вы понимаете...
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10k
Олегbl4 39 минут назад
Как что-то запретить,то "смотрите на западе так же запрещено!", а как разрешить,то "а чего нам на запад ровняться?".
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19k
Luc72 39 минут назад
Интересная логика.
Предполагается (по логике предложившего), что это будет способствовать НЕПИТИЮ в выходные и праздники. Но тогда КОГДА ПИТЬ ТО?
В будни? Перед работой?


PS Л - Логика.
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8k
MihailoSerbiya 41 минуту назад
Некоторое время я жил в РФ . Сделал такой вивод . У Вас считаетса крутим бухат .У нас в Сербии каждий себя уважаемий гражданин деревни гонит самогон високого качества и никто не бухает как у Вас .Я не думаю что закон чтонибуд изменит у Вас по етому вопросу .Тут надо с другой сторони приступит к решению етой проблеми .Надо сделат пропаганду что ето не круто, бухат . И трубит ету пропаганду через все СМИ.Годами.Нинешних алкоголиков ето не вилечит а вот Ваши дети бухат не будут .
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367
Карл Такойто MihailoSerbiya Полчаса назад
Правильно говоришь то что не алкоголиками надо заниматься а детьми,чтобы они пить не начинали. Поэтому и есть два подхода,один это ,,теория культурного пития,, где говорится что пить надо в меру-но ключевое здесь ,,пить надо,, а в меру будешь пить или сопьешься это уже жизнь покажет
Второй подход,это за трезвость где детям объясняют что пить вообще нельзя ну и меры принимают ограничивающие доступность(как с сигаретами например,никто же не говорит что курить надо но в меру-по праздникам
)
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5k
rutt 43 минуты назад
Запретить хамзаевым становится депутатами. Ну что от ослолюбов умного можно ждать. Они то и наши не ахти как работают, а эти вообще деревянные
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21k
Ватаку Накомоде 44 минуты назад
Бред какой...
Те кто пьет осознанно и для удовольствия - могут себя контролировать, им будет только лишнее неудобство. Нет ничего плохого от того, что эти люди культурно купят и разопьют в субботу вечером бутылку вина или виски не будет.
Алконавты, сделавшие алкоголь смыслом жизни, и не приемлющие никаких других способов "расслабиться", не имея возможности пойти в любимую пятерочку или кб - будут скупать всякую нелегально продаваемую паленку, которую никто не контролирует. И естественно начнут ей травиться.
Кому в итоге хорошо то? Никому. А нахера такой закон, от которого плохо ВСЕМ?
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31k
Седой 45 минут назад
Врет депутат, даже у немцев алкоголь можно купить всегда. Если в воскресенье закрыты супермаркты, то на заправке можно купить
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15k
Агент Безопасной Национальности 46 минут назад
"Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя по выходным, а в будние дни только с 21 года."
==========
Депутату Хамзаеву нужно придумать некий количественный и исчислимый эквивалент глупости.
За уровень глупости взять себя.

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2k
Sandmännchen (DDR) 51 минуту назад
Херасе себе Султан ку-ку! На работу ...через магазин?!
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1k
Rabie Liz 53 минуты назад
Уже не знают какой новый запрет и какой налог придумать
надо для видимости, что "работают" показушность создать.
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