В Госдуму поступило предложение сделать выходные "днями трезвости"

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя по выходным, а в будние дни только с 21 года.
Видимо, в Госдуме уже решили все проблемы в стране, и взялись за главное, охрану здоровья граждан. А может, кому-то не дают покоя лавры М.Горбачева, главного борца с пьянством и алкоголизмом на просторах СССР. Чем это закончилось, все знают.
Также законотворец отметил, что запрет на продажу спиртного должен коснуться только магазинов, в барах и прочих "богоугодных заведениях " все останется по-прежнему.
Кстати, нововведения депутат подсмотрел в западных странах, где это уже давно практикуется. А россияне в ответ на это предложили запретить депутатов, так как толку от них мало, а расходы на их содержание всё время увеличиваются.
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Сейчас Бухло запрещено продавать после 22 ,23 часов. Как то повлияло на ситуацию ? Нет. Кто жрал, тот продолжает жрать.
Этот закон откроет дверь теневому бизнесу. Сначала будут продавать нормальную и зарабатываясь в три конца. А потом и сивуха появиться. И будет народ травится.
Зато-нагрянули внезапные гости-нет необходимости подрываться в магазин.Захотелось выпить кружку пива "просто так"-вот оно,в холодильнике.
Единственное что-совет не подходит алкоголикам))
Ну, вы понимаете...
Предполагается (по логике предложившего), что это будет способствовать НЕПИТИЮ в выходные и праздники. Но тогда КОГДА ПИТЬ ТО? В будни? Перед работой?
PS Л - Логика.
Те кто пьет осознанно и для удовольствия - могут себя контролировать, им будет только лишнее неудобство. Нет ничего плохого от того, что эти люди культурно купят и разопьют в субботу вечером бутылку вина или виски не будет.
Алконавты, сделавшие алкоголь смыслом жизни, и не приемлющие никаких других способов "расслабиться", не имея возможности пойти в любимую пятерочку или кб - будут скупать всякую нелегально продаваемую паленку, которую никто не контролирует. И естественно начнут ей травиться.
Кому в итоге хорошо то? Никому. А нахера такой закон, от которого плохо ВСЕМ?
Так что экстремизм как он есть
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Депутату Хамзаеву нужно придумать некий количественный и исчислимый эквивалент глупости.
За уровень глупости взять себя.