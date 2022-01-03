Депутат выступила против пособий для безработных

Депутат от «Единой России» добавила, что государство считает более приоритетным повышение суммы маткапитала, выплату пособий на детей и другие виды поддержки уязвимых слоев населения.

«Например, семьи с маленькими детьми, где один из родителей не может работать, безусловно, нуждаются в помощи. Если семье объективно нужна поддержка, например, малоимущим гражданам, государство дает и социальные контракты, и пособие по безработице, и возможность получить новую, востребованную на рынке труда специальность, чтобы выйти из сложной жизненной ситуации».

«Сложная жизненная ситуация» сейчас у половины населения России. Уж не знаю, насколько им полезны эти «меры поддержки» о которых вещает депутат.

И про Швейцарию - это конечно забавно. При чем здесь эти кантоны и голосования? У нас совершенно другая страна, с кучей проблем и крайне низким уровнем жизни. Людям нужна реальная помощь, а не разговоры про «чужой опыт».

Безусловный базовый доход, мог хотя бы помочь им свести концы с концами. Но, скорее всего, его и не собираются вводить.

«Денег нет, но вы держитесь»...