Депутат выступила против пособий для безработных

Она сослалась на опыт Швейцарии и заявила, что нет смысла содержать людей, которые «не хотят работать».
«Слуги народа» иногда откалывают такое, что хоть стой, хоть падай. Например, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, Светлана Бессараб, недавно высказалась по поводу введения безусловного базового дохода:
«Думаю, это непопулярная мера, хотя у нас пока не проводился опрос населения по этому поводу. Но все швейцарские кантоны (аналог федерального субъекта в Швейцарии) проголосовали против такого дохода. Причиной стало то, что работающие граждане, отчисляющие налоги, не совсем понимают, почему они должны содержать людей, которые не хотят работать».
Депутат от «Единой России» добавила, что государство считает более приоритетным повышение суммы маткапитала, выплату пособий на детей и другие виды поддержки уязвимых слоев населения.
«Например, семьи с маленькими детьми, где один из родителей не может работать, безусловно, нуждаются в помощи. Если семье объективно нужна поддержка, например, малоимущим гражданам, государство дает и социальные контракты, и пособие по безработице, и возможность получить новую, востребованную на рынке труда специальность, чтобы выйти из сложной жизненной ситуации».
«Сложная жизненная ситуация» сейчас у половины населения России. Уж не знаю, насколько им полезны эти «меры поддержки» о которых вещает депутат.
И про Швейцарию - это конечно забавно. При чем здесь эти кантоны и голосования? У нас совершенно другая страна, с кучей проблем и крайне низким уровнем жизни. Людям нужна реальная помощь, а не разговоры про «чужой опыт».
Безусловный базовый доход, мог хотя бы помочь им свести концы с концами. Но, скорее всего, его и не собираются вводить.
«Денег нет, но вы держитесь»...
Источник:
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почему с смоих налогов должны содержаться маргиналы, в принципе не желающие работать?
пособия то по безработице не трогаются и программы по переобучению безработных существуют, можно воспользоваться при желании.
Я, как работающий, не понимаю, почему через налоги должен содержать бездельников.
А автор- просто хайп хочет словить и Россию обосрать по-привычке.
я тоже не поддерживаю содержание профессионального лентяя за свой счет
видел я таких
заявляют, что на заводах работают дураки
так что помощь д.б. строго адресной и строго по делу
Даже говорить стыдно.
Моя зарплата сегодня около 55 т. деревянных. Как и раньше - всегда получал "среднюю по РФ".
Работал со школьной скамьи. В этом году начислена пенсия - 15т. деревянных. Простите, но рубль деньгами не считаю - талоны на питание.
Мой одноклассник тоже вышел на пенсию - получает 10,5 + "инвалидность" (куплена в 90х) и пособия - те же 15 т. деревянных. Он НИКОГДА не работал.
Рынок труда в РФ обесценен до "нельзя".
Работать официально - не интересно.
Швейцария? А вот немцы...
"Новая минимальная зарплата в Германии 12 евро в час,
а это 165 тысяч рублей в месяц".
Но это же "РУСОФОБИЯ" - ПЛАТИТЬ людям за РАБОТУ! А требовать НОРМАЛЬНУЮ оплату труда - ЭКСТРЕМИЗМ!
Ты ври то ври, но ваши сказки про красивую и сладкую жизнь "а вот у них то", где какая нибудь сраная посудомойщица или сантехник живут в личном доме на 30 комнат мы уже наслушались. В ваше враньё уже мало кто верит. Ну может только те самые нелегалы и прочие ушлёпки, которых, кстати, кормят граждане германии, ага. Им то на пособие хорошо живётся.
И это не 50р пособия на ребёнка, которых меня лишили за двоих детей в 2003 году. Не тупи.
Имея как минимум огромные льготы и заработную плату, они смело роются в кармане малоимущих, с естественностью избранных (каламбур) или каких-то небожителей.
Кто эта вот девушка, как она считает себя в праве добивать и так мизерные социальные выплата. Неважно сейчас какие. Известно, что они более чем нищенские.
На фоне результатов обысков в квартирах и домах госчиновником где находят миллиарды наличными, это выглядит омерзительно.
Искорените коррупцию, там по полбюджета РФ по карманам расходится!
Тогда и посмотрим, что чинуши нам будут пробовать отменять или обязывать.
Вообще спасибо, что в этот раз не написали "В Госдуме заявили..."
Но как выяснили, в своё время, экономисты и социологи, пособие должно минимально покрывать базовые потребности и не более. Только так безработные будут стремиться улучшить своё положение путём нахождения работы. Но, если все потребности будут удовлетворены в полном объёме, то такие люди снижают уровень потребностей и начинают деградировать. Как пример, можно вспомнить целые династии социальщиков, которые только плодятся и не работают.
Пусть продвинет попробует.