FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5453 поста • 821 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Депутат выступила против пособий для безработных

Депутат выступила против пособий для безработных (2 фото)

Автор:
03 января 2022 19:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Доход   безработный   госдума   депутат   политика   помощь   пособие   
2252
2

Она сослалась на опыт Швейцарии и заявила, что нет смысла содержать людей, которые «не хотят работать».

«Слуги народа» иногда откалывают такое, что хоть стой, хоть падай. Например, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, Светлана Бессараб, недавно высказалась по поводу введения безусловного базового дохода:

«Думаю, это непопулярная мера, хотя у нас пока не проводился опрос населения по этому поводу. Но все швейцарские кантоны (аналог федерального субъекта в Швейцарии) проголосовали против такого дохода. Причиной стало то, что работающие граждане, отчисляющие налоги, не совсем понимают, почему они должны содержать людей, которые не хотят работать».

Депутат от «Единой России» добавила, что государство считает более приоритетным повышение суммы маткапитала, выплату пособий на детей и другие виды поддержки уязвимых слоев населения.

«Например, семьи с маленькими детьми, где один из родителей не может работать, безусловно, нуждаются в помощи. Если семье объективно нужна поддержка, например, малоимущим гражданам, государство дает и социальные контракты, и пособие по безработице, и возможность получить новую, востребованную на рынке труда специальность, чтобы выйти из сложной жизненной ситуации».

«Сложная жизненная ситуация» сейчас у половины населения России. Уж не знаю, насколько им полезны эти «меры поддержки» о которых вещает депутат.

И про Швейцарию - это конечно забавно. При чем здесь эти кантоны и голосования? У нас совершенно другая страна, с кучей проблем и крайне низким уровнем жизни. Людям нужна реальная помощь, а не разговоры про «чужой опыт».

Безусловный базовый доход, мог хотя бы помочь им свести концы с концами. Но, скорее всего, его и не собираются вводить.

«Денег нет, но вы держитесь»...

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Доход   безработный   госдума   депутат   политика   помощь   пособие   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
88
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
88  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
948
Старичок 2 часа назад
автор мудак, решил хайпануть малость. тетка против безусловного базового дохода. а что не так?
почему с смоих налогов должны содержаться маргиналы, в принципе не желающие работать?
пособия то по безработице не трогаются и программы по переобучению безработных существуют, можно воспользоваться при желании.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 15)
1k
vagon1 Минуту назад
В принципе, я с этой тёткой почти согласен во всем.
Я, как работающий, не понимаю, почему через налоги должен содержать бездельников.
А автор- просто хайп хочет словить и Россию обосрать по-привычке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Максимка 11 минут назад
А дотации чечни и дагестана это не пособия по безработице?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Слава Андреев 21 минуту назад
Я думаю. Надо начать с зарплаты депутатам. А потом можно затронуть пособия для детей. И безработных. Это будет более правильным.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
SAndre Полчаса назад
она против раздачи денег всем без учета обстоятельств
я тоже не поддерживаю содержание профессионального лентяя за свой счет
видел я таких
заявляют, что на заводах работают дураки
так что помощь д.б. строго адресной и строго по делу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
doker 40 минут назад
Россия - безработные vs работающие.
Даже говорить стыдно.
Моя зарплата сегодня около 55 т. деревянных. Как и раньше - всегда получал "среднюю по РФ".
Работал со школьной скамьи. В этом году начислена пенсия - 15т. деревянных. Простите, но рубль деньгами не считаю - талоны на питание.
Мой одноклассник тоже вышел на пенсию - получает 10,5 + "инвалидность" (куплена в 90х) и пособия - те же 15 т. деревянных. Он НИКОГДА не работал.
Рынок труда в РФ обесценен до "нельзя".
Работать официально - не интересно.
Швейцария? А вот немцы...

"Новая минимальная зарплата в Германии 12 евро в час,
а это 165 тысяч рублей в месяц".

Но это же "РУСОФОБИЯ" - ПЛАТИТЬ людям за РАБОТУ! А требовать НОРМАЛЬНУЮ оплату труда - ЭКСТРЕМИЗМ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
9k
costa 41 минуту назад
Я совершенно согласен. Более того, поймали коррупционера, посадили его и незачем его содержать, пусть платит сам. Украл миллиард рублей. посадили на 5 лет, вот питание пусть стоит 200 миллионов в год, не платит - не кушает. Что-то мне подсказывает раскрываемось повысится да и много Швейцарских счетов откроется...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Владислав Грецов 45 минут назад
ну она то понятно на работе потеет...в непосильных трудах...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
onebibis 48 минут назад
Заметил новая формация пошла депутатов-господ или рабовладельцев как они себя считают.
Имея как минимум огромные льготы и заработную плату, они смело роются в кармане малоимущих, с естественностью избранных (каламбур) или каких-то небожителей.
Кто эта вот девушка, как она считает себя в праве добивать и так мизерные социальные выплата. Неважно сейчас какие. Известно, что они более чем нищенские.
На фоне результатов обысков в квартирах и домах госчиновником где находят миллиарды наличными, это выглядит омерзительно.
Искорените коррупцию, там по полбюджета РФ по карманам расходится!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
524
bobobo Час назад
Дело в том, что в Швейцарии по таким вопросам проводятся опросы. А в России у кого надо и так есть базовый доход. И не только базовый. Остальных почему то просят жить по опросу проведенному в Швейцарии. При этом почему-то не учитывают разницу доходов в России и Швейцарии. Впрочем, как всегда. "Орлы, птицам деньги не нужны."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
476
Карл Такойто Час назад
Автор зачем цыганские методы? заголовок об одном а статья совсем о другом.Это петушиный поступок
От себя добавлю что жители Швейцарии проголосовали против безусловного базового дохода т.к. если бы он был принят то они лишились бы определенных выплат и льгот,иными словами им эта затея показалась не выгодной. А пособия по безработице у них в районе 70% от зарплаты)) Депутатша тоже недалеко ушла от автора,потому что ссылаться на Швейцарию как минимум не корректно,потому что между Россией и Швейцарией пропасть в плане уровня жизни. Швейцария одна из богатейших в мире стран,Россия же не в самом конце списка но где то в хвосте по уровню жизни. В России МРОТ 150€,о чём она?
это всё равно что директор АвтоВАЗа выйдет и начнет ссылаться на опыт Роллс-Ройса
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 18)
476
Карл Такойто Растрелли В.В. 14 минут назад
Конечно,базовые продукты стоят везде плюс минус одинаково,а если человек получает МРОТ что в РФ что на Украине,ему только на покушать и хватит. Но Украине на 50€ больше сможет покушать)) Я понимаю что тебе неприятно что в России люди получают меньше и живут беднее,хотя разницы особой нет-Украина ненамного лучше,но по статистике всё таки лучше. И это прикинь при том что там ни леса,ни газа ни нефти)) Раньше и китайцы меньше получали,сейчас уже много лет как больше,теперь вот уже и Украина, на очереди я так понимаю Зимбабве
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
476
Карл Такойто Растрелли В.В. 11 минут назад
У вас петухов все сразу хохлоботы когда вам сказать нечего и факты вам не нравятся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Бритва Час назад
в общем-то, там такие пособия, что есть они или нет их - никакой разницы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Toxictofa Час назад
Если она хочет "как в Швейцарии", то тогда пусть раздадут оружие всем военнообязанным.
Тогда и посмотрим, что чинуши нам будут пробовать отменять или обязывать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Растрелли В.В. Час назад
"Крайне низкий уровень жизни" в России, тем не менее, превышает оный у 3/4 стран мира.
Вообще спасибо, что в этот раз не написали "В Госдуме заявили..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
709
Максим Максимов 2 часа назад
вот жеж 6/|ять какая! На НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ "заседает", а против народа идёт! При "Отце Иосифе" давным-давно бы лучковой пилой в тайге "рожь" пилила, да вертухаев промежностью ублажала. ТВАРЬ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Марина 2 часа назад
Пособия платятся не только для "поддержания штанов" но и для снижения преступности и социальной напряжённости. Чтобы люди не шли на преступления ради денег на жизнь.
Но как выяснили, в своё время, экономисты и социологи, пособие должно минимально покрывать базовые потребности и не более. Только так безработные будут стремиться улучшить своё положение путём нахождения работы. Но, если все потребности будут удовлетворены в полном объёме, то такие люди снижают уровень потребностей и начинают деградировать. Как пример, можно вспомнить целые династии социальщиков, которые только плодятся и не работают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
373
imho Марина Час назад
У нас минималка 11500р в год, этого даже на батон хлеба в день не хватит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
370
Полнооборудованный лосось 2 часа назад
в первой части текста этоа депутатша от "Слуг народа" (Хохляндия) во второй части текста она уже депутат от "Единой России" (Россия)... Переехала походу... Делаем вывод, автор текста хохол тупорылый настолько, что собственный высер не смог прочитать второй раз...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Я за свои 25 лет стажа ни разу не был на пособии по безработице, просто считаю что здоровый мужчина может себе заработать на жизнь в любом случае и думаю у большинства такие моральные принципы. Но случаи бывают разные и лишать соцгарантии в случае потери работы по любой причине, это как у голодного отобрать последний кусок. Пусть горит в аду эта тварь . Пусть внесёт законопроект для депутатов несущих херню и публичную глупость, предупреждение, потом ограничение работы на пару месяцев без зарплаты и потом публичное лишение депутатского статуса и запрет занимать руководящие посты. Зае@бали эти маразматики-клоуны на трибунах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
661
Ибрагим Прутков 2 часа назад
Действительно, зачем содержать людей которые не хотят работать? Не хотят улучшать социальную политику и дела ветеранов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Руслан 2 часа назад
Едрисня, видимо, специально клонирует таких тупых овец
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Р Х 2 часа назад
Если что, в Швейцарии президент на велике на работу ездит.
Пусть продвинет попробует.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 17 комментариев
Показать ещё
Жена Мартиросяна похвасталась «крутым подарком» от мужа на Новый год (2 фото + 1 видео) Жена Мартиросяна похвасталась «крутым подарком» от мужа на Новый год (2 фото + 1 видео) Не работает штрафной, поможет штраф — депутат ГД предложил воспитывать футболистов рублем Не работает штрафной, поможет штраф — депутат ГД предложил воспитывать футболистов рублем Наталья Поклонская призналась, что разочарована в мужчинах Наталья Поклонская призналась, что разочарована в мужчинах Курганский депутат стал героем мемов — он решил, что он мастер фотошопа Курганский депутат стал героем мемов — он решил, что он мастер фотошопа "Идите и работайте здесь сами!": депутат Госдумы обиделся на СМИ за критику зарплат своих помощников "Идите и работайте здесь сами!": депутат Госдумы обиделся на СМИ за критику зарплат своих помощников Как в 90-ые: "Давай выйдем" в ГД чуть не подрались коммунисты и единороссы Как в 90-ые: "Давай выйдем" в ГД чуть не подрались коммунисты и единороссы
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

46196



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
2
11
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Эксперимент на честность в советской столовой: каков был результат?
2
269
Эксперимент на честность в советской столовой: каков был результат?
Набирающие популярность в сообществах
Фоторепортаж: Республика Джибути - небольшое государство с удивительной природой
0
6
Фоторепортаж: Республика Джибути - небольшое государство с удивительной природой
Психолог поделилась, когда безопасно развенчать детям миф про Деда Мороза
0
52
Психолог поделилась, когда безопасно развенчать детям миф про Деда Мороза
Жена Мартиросяна похвасталась «крутым подарком» от мужа на Новый год (2 фото + 1 видео)
Жена Мартиросяна похвасталась «крутым подарком» от мужа на Новый год (2 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень плохой фотограф
0
2

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#картинки#люди#подборка#забавно#комментарии#новый год#прикольные#сарказм#Жизнь
#интересно#факты#смешные#в мире#истории#Приколы#прикол#история#2022#актеры
#фото#животные#СССР#интересное#кино#добрые видео#новости#знаменитости#художник#страна

На что жалуетесь?

Вернуться