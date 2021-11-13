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Актер Кристофер Уокен закрасил граффити Бэнкси

Актер Кристофер Уокен закрасил граффити Бэнкси (6 фото + 1 видео)

Автор:
13 ноября 2021 09:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Кристофер Уокен   актеры   бэнкси   граффити   звезды   знаменитости   фото   шоу бизнес   
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78-летний голливудский актер Кристофер Уокен уничтожил оригинальное произведение искусства известного уличного художника Бэнкси стоимостью 13 миллионов долларов. Но оказалось, не просто так - дело было на съемках.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кристофер Уокен   актеры   бэнкси   граффити   звезды   знаменитости   фото   шоу бизнес   
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8  комментариев
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2k
Mowgley 51 минуту назад
Вот эта мазня на стене стоит 13 лямов зелени?
В этом мире что-то не так
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azuver 19 минут назад
И?
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29k
Головасыр коричнештанник 24 минуты назад
"оригинальное произведение искусства"

тут вот куда оригинальней

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6k
Енот Потаскун 24 минуты назад
Кем оценивается? Как оценивается? Как это можно купить? Как это можно продать?
Парень безусловно талантлив, но шибко переоценён и всё из-за своего таланта ни разу не попадаться. И это единственная ценность его работ?
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1k
Карандаш 2,0 Полчаса назад
Какие громкие слова <<оригинальное произведение искусства>>, <<известного художника>>, <<художник специально нарисовал эту работу>>. Насколько я знаю, настоящие художники картины пишут, а не рисуют. Вывод напрашивается сам собой. Если говно завернуть в хорошую упаковку, пропиарить, промыть несформировавшиеся мозги, то можно впарить как шоколад. И ведь "схавают". У нас, кстати, есть такой пример. Не буду называть имени(сами догадаетесь), а она у нас и <<певица>>, и <<ведущая>>, и <<актриса>>, и участница всяких и всяческих мероприятий...
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