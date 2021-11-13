Актер Кристофер Уокен закрасил граффити Бэнкси

"Наша команда придумала сценарий, и связалась с представителями художника в слабой надежде, что он сможет им помочь. Они попросили его сделать граффити на месте съемок, но ответа не было. Только позже они обнаружили, что он тайно оставил граффити на месте, где проходили съемки, и оставил свою фирменную "подпись". Его единственным условием было то, что закрасит работу именно Кристофер Уокен," - рассказали создатели сериала.