Актер Кристофер Уокен закрасил граффити Бэнкси

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78-летний голливудский актер Кристофер Уокен уничтожил оригинальное произведение искусства известного уличного художника Бэнкси стоимостью 13 миллионов долларов. Но оказалось, не просто так - дело было на съемках.
Кристофер Уокен закрасил граффити андерграундного художника стрит-арта Бэнкси во время съемок сериала Стивена Мерчанта "Нарушители" для BBC. Оказалось, художник специально нарисовал эту работу для сериала, так как съемки проходили в родном городе Бэнкси - Бристоле, Великобритания.
По сюжету Кристофер Уокен играет одного из преступников, которые выполняют общественные работы в качестве наказания. Увидев граффити, он спрашивает своего надзирателя, стоит ли ему закрасить рисунок Бэнкси. Та мельком отвечает, что все граффити должны быть закрашены - и актер делает свою работу.
Выяснилось, что уничтожение произведения искусства было заранее согласовано с Бэнкси, который оказался большим поклонником Кристофер Уокена. Изначально команда не могла связаться с художником напрямую, и они оставили просьбу о граффити его представителям. Но однажды придя на место съемок, они увидели заветный рисунок, который Бэнкси тайно оставил. Стоимость закрашенного граффити оценили в 13 миллионов долларов.
"Наша команда придумала сценарий, и связалась с представителями художника в слабой надежде, что он сможет им помочь. Они попросили его сделать граффити на месте съемок, но ответа не было. Только позже они обнаружили, что он тайно оставил граффити на месте, где проходили съемки, и оставил свою фирменную "подпись". Его единственным условием было то, что закрасит работу именно Кристофер Уокен," - рассказали создатели сериала.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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В этом мире что-то не так
тут вот куда оригинальней
Парень безусловно талантлив, но шибко переоценён и всё из-за своего таланта ни разу не попадаться. И это единственная ценность его работ?