Как конкистадор Эль Ренегато научил индейцев майя сражаться с испанцами

Судьба индейцев майя, к сожалению, ужасна, как и судьбы всех коренных народов Нового Света. Несмотря на богатую культуру, немалую численность и боевой опыт, они не смогли противостоять небольшим, но дисциплинированным и хорошо вооруженным завоевателям.
Судьба индейцев майя, к сожалению, ужасна, как и судьбы всех коренных народов Нового Света. Несмотря на богатую культуру, немалую численность и боевой опыт, они не смогли противостоять небольшим, но дисциплинированным и хорошо вооруженным завоевателям. Но это не значит, что индейцы не пытались. Вскоре после того, как в Америку прибыл Колумб, сюда же попал Гонсало Герреро, позднее презираемый на родине и прозванный там Эль Ренегато. Конкистадор познакомил майя с военными технологиями испанцев, благодаря которым индейцы смогли дать завоевателям отпор. За это Герреро возвысился от статуса раба до чуть ли не божества.
Но самые интересные приключения ждали Гонсало Герреро впереди. Летом 1511 года он в составе небольшой команды отплыл через Мексиканский залив в сторону Эспаньолы (сегодня это Гаити). Из порта выходили в тихую солнечную погоду, однако на третий день плавания разразилась сильная буря. Палубу засыпало летучими рыбами, что среди моряков считалось плохим предзнаменованием. Сильный ветер повредил корабль, который в итоге сел на мель.
Судно потерпело крушение недалеко от берегов полуострова Юкатан. В живых осталось пару десятков человек. Всем им пришлось ютиться на маленькой лодочке без парусов, весел, запасов провизии и воды. От мучительной жажды беднягам приходилось пить собственную мочу. Лодка оказалась практически неуправляемой, поэтому ее просто носило по морю на протяжении двух недель.
Точная дата рождения Гонсало Герреро неизвестна. Он появился на свет около 1470 года в маленьком испанском городке Палос-де-ла-Фронтера. О его детстве и молодости нет практически никаких сведений. Сообщается лишь, что в возрасте 22—23 лет он участвовал в завоевании Гранады у мусульман и тем самым способствовал завершению почти восьмивекового присутствия арабов на Иберийском полуострове.
А уже спустя два десятка лет Гонсало оказался вовлечен в междоусобную борьбу в Америке. Дело было сложное, запутанное и связанное, как обычно, с распределением властных полномочий. Король Фердинанд II требовал от недавно открытых колоний больше золота. Направленные же в Америку управленцы рассорились и начали делить между собой земли, рабов-туземцев и золото.
На берегу едва живых бедолаг поджидали индейцы майя — и вовсе не для того, чтобы им помочь. Первому сошедшему на берег пробили череп дубиной. Мужчина, к слову, несмотря на страшную рану, выжил. Он повредился рассудком и последующие три года бродил по местному поселению. Конкистадора не трогали и даже подкармливали, потому что думали, будто помочь выжить с такой раной способно только божество.
Другим повезло куда меньше. Трех человек принесли в жертву местным богам, а затем съели. Герреро, Агилара и еще двоих моряков оставили в живых, чтобы откормить. Мужчинам повезло: однажды ночью им удалось бежать и добраться до земель соседнего государства майя. Местный правитель был не столь кровожадным и оставил беглецов у себя в качестве рабов.
В последующие несколько лет их ждал тяжелый труд, которые позднее в мемуарах описал Агилар: «Мы таскали на спине дрова, воду, рыбу, возделывали кукурузные поля. Я сносил все трудности со смирением и покорностью. Мы выполняли любые поручения любого индейца, сколь бы мал он ни был. Мы были покорны до такой степени, что, если во время еды нам приказывали прекратить есть, мы немедля прекращали, несмотря на дикий голод».
Спустя два года изнуряющих работ в живых остались лишь двое: Герреро и Агилар. Что произошло дальше, не очень понятно. Если верить воспоминаниям священника, однажды местный правитель Таксмар узнал о том, что его испанские рабы находятся на грани жизни и смерти, и решил проявить милость. Пленников подарили другому вождю — На Чан Кану. После этого началось восхождение Герреро.
По слухам, во время перехода через реку Гонсало спас правителя от нападения крокодила. После этого конкистадор получил свободу и был волен покинуть земли майя. Герреро, однако, возможностью не воспользовался и предложил индейцам помощь в военных делах.
Буквально за год Гонсало Герреро обучил воинов майя различным военным техникам, давно и хорошо знакомым европейцам. Он убедил индейцев, что дисциплина способна принести гораздо больше, чем беспорядочная борьба всех со всеми. Не все воины должны сражаться одновременно, должно быть разделение на очереди и шеренги, чередование боя и отдыха. Герреро научил воинов выстраиваться в македонскую фалангу, применять различные формы нападения и защиты.
Благодаря полученным навыкам войско На Чан Кану вскоре разгромило племя кокомов — то самое, которое первым пленило испанцев после кораблекрушения и принесло в жертву половину из них. Вскоре Гонсало Герреро стал главным военачальником На Чан Кану, фактически его правой рукой. Конкистадор полностью влился в новое для себя общество. Он прошел через ряд местных ритуалов, проколол уши и нижнюю губу, татуировал тело и лицо, изрезал щеки, чтобы они покрылись шрамами.
Победы На Чан Кана следовали одна за другой. Гонсало Герреро продвинулся в индейской иерархии так, как не удавалось никому ни до, ни после него. В конце концов правитель выдал за него свою дочь, принцессу Зазил Ха. У пары родилось трое детей. Говорят, Герреро стал настолько предан новой культуре, что позволил принести в жертву своего первенца. Жертвоприношение состоялось в священном для майя городе Чичен-Ица и было призвано остановить нашествие саранчи.
В 1519 году у Герреро появилась блестящая возможность вернуться к прежней жизни, которой он отдал более 40 лет. На восточном побережье Юкатана высадилась экспедиция будущего завоевателя полуострова Эрнана Кортеса. Испанцы пришли в ужас, когда столкнулись с майя и стали свидетелями обряда жертвоприношения. Они разрушили святилище богини плодородия Иш-Чель, а от местных жителей узнали о паре бородатых испанцев, давно попавших в плен. Речь, конечно, шла о Герреро и Агиларе.
В отличие от соотечественника, последний культуру индейцев не принял. Агилар все эти годы оставался в статусе раба, хранил верность христианству и учил язык майя. Кортесу для успешного завоевания полуострова нужны были переводчики. Чтобы найти пропавших конкистадоров, Эрнан написал письмо, в котором призвал Агилара и Герреро присоединиться к его экспедиции по завоеванию территории нынешней Мексики. Затем Кортес раздал письма индейцам, подбодрил их бусами и рубашками и отправил в разные концы полуострова на поиски пропавших бородачей.
Первым нашелся Херонимо де Агилар. Он обрадовался предложению Кортеса, который в итоге отдал за священника его индейскому хозяину выкуп. А вот Гонсало Герреро письмо Эрнана порвал с такими словами: «Брат Агилар, я женат, и у меня дети. Здесь я военачальник. У меня изрезано лицо, а уши проколоты. Что скажут обо мне испанцы, когда увидят меня таким? Я останусь здесь со своими прекрасными маленькими детьми, а ты можешь оставить им эти зеленые бусы, и я расскажу детям, что это подарок, который братья мои прислали с моей далекой родины».
Херонимо пытался воззвать к христианской душе товарища, но тот лишь презрительно отозвался о бывших «братьях по вере», которые прибыли в Америку ради золота и уничтожения местной цивилизации. Агилар предложил Герреро взять с собой жену и детей, но и это не тронуло экс-конкистадора. Восемь дней корабль Кортеса ждал его у берегов Юкатана, однако Гонсало так и не пришел. У него были другие дела: нужно было готовить войска для сопротивления завоевателям.
Так судьба снова развела Агилара и Герреро. Первый вернулся к испанцам и стал выступать переводчиком для Эрнана Кортеса, а второй возглавил индейское сопротивление испанцам. Следующий десяток лет у него ушел на то, чтобы построить какие-никакие крепости, баррикады и частоколы. Герреро призывал майя не доверять чужакам, не торговать с ними и никогда не сдаваться.
Испанцы организовали настоящую охоту за Эль Ренегато. После серии поражений активный завоеватель Юкатана капитан Алонсо де Авила напал на след Герреро. Вместе с вооруженным до зубов отрядом испанец прибыл в место, сегодня известное как город Четумаль. По слухам, здесь находились не только богатые золотые прииски, но и Гонсало Герреро. Однако вместо золота и предателя капитан нашел только заброшенное поселение. Несколько попавшихся по дороге индейцев майя заверили Авилу, что бородатый испанец, которого он ищет, умер.
Это была ложь, призванная уберечь Герреро от пристального внимания со стороны его сородичей. Еще несколько лет он помогал индейцам защищать их мир, пока не был убит в бою с войсками под командованием капитана Лоренцо де Годойи. Сначала в живот Гонсало прилетела арбалетная стрела, следом его подстрелили из аркебузы. Соратники увели смертельно раненного военачальника с поля боя и спрятали за пальмами. Он попросил друзей позаботиться о его детях и призвал продолжать сражаться с испанцами.
В том бою, который произошел на территории сегодняшнего Гондураса, майя все-таки отступили. Испанцы нашли труп полностью татуированного индейца, но с густой бородой. Ночью в лагерь конкистадоров проникли несколько друзей Герреро, похитили его тело и бросили в реку Улуа, «чтобы течение отнесло его в океан, откуда он пришел».
История не забыла Гонсало Герреро. Правда, долгие столетия он воспринимался скорее отрицательным персонажем: испанцы ненавидели его, особенно за отказ от христианства. Зато в Мексике после обретения ею независимости имя Герреро стало символом борьбы с колониализмом. В Мериде, столице штата Юкатан, установлен памятник Эль Ренегато, «отцу смешанных браков».
Авторский пост
- Как открывали цивилизацию майя
- Две тысячи лет назад майя табак не курили, а употребляли ректально
- На стенах пещеры в Мексике нашли отпечатки детских ладоней
- Карта Вальдземюллера, открывшая миру слово "Америка", 1509 г
- Археологи нашли затопленное каноэ майя, которому 1100 лет
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майя резали всех до кого дотягивались
итого: что-то никого не жалко
Похоже именно ей вдохновлялся Кэмерон когда придумал сюжет для "Аватар"