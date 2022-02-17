Как конкистадор Эль Ренегато научил индейцев майя сражаться с испанцами

В последующие несколько лет их ждал тяжелый труд, которые позднее в мемуарах описал Агилар: «Мы таскали на спине дрова, воду, рыбу, возделывали кукурузные поля. Я сносил все трудности со смирением и покорностью. Мы выполняли любые поручения любого индейца, сколь бы мал он ни был. Мы были покорны до такой степени, что, если во время еды нам приказывали прекратить есть, мы немедля прекращали, несмотря на дикий голод».





Спустя два года изнуряющих работ в живых остались лишь двое: Герреро и Агилар. Что произошло дальше, не очень понятно. Если верить воспоминаниям священника, однажды местный правитель Таксмар узнал о том, что его испанские рабы находятся на грани жизни и смерти, и решил проявить милость. Пленников подарили другому вождю — На Чан Кану. После этого началось восхождение Герреро.

По слухам, во время перехода через реку Гонсало спас правителя от нападения крокодила. После этого конкистадор получил свободу и был волен покинуть земли майя. Герреро, однако, возможностью не воспользовался и предложил индейцам помощь в военных делах.



