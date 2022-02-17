Фристайлист столкнулся с оператором во время исполнения трюка на Олимпиаде

Оператор - профессия экстремальная. Потому что всегда может что-то прилететь в голову. Например, тяжелый финский лыжник.
Финский фристайлист Йон Саллинен столкнулся с видеооператором во время выступления в хафпайпе на Олимпиаде в Пекине.
Саллинен во время исполнения трюка в первой попытке попал лыжами по видеокамере, в результате чего оператора ударом отбросило назад. Сам спортсмен тоже упал и получил повреждение ключицы, - сообщает спортивный новостной портал Sportbox.ru.
"В предпоследнем прыжке я набрал маленькую скорость и глубоко приземлился. На последнем прыжке я проехал по свежему снегу и зацепил оператора. Надеюсь, он в порядке.
Это был ужасный удар. Я услышал, как там что-то треснуло и сдвинулось. Я даже не был уверен, стоит ли мне ехать вторую попытку, потому что это было очень больно, — добавил Саллинен.
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Финн неудачно исполнил и вторую попытку и не смог квалифицироваться в финал. Медали в мужском хафпайпе будут разыграны 19 февраля.
Олипиада - это не всегда праздник побед, часто это горечь поражений, боль и разочарования. Напомним, вчера "Фишки" писали о норвежском лыжнике Ярл Магнусе Риибере, который потерял золотую медаль, к которой уверенно шел, из-за того, что во время соревнований свернул не на ту трассу.
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