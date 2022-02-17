Фристайлист столкнулся с оператором во время исполнения трюка на Олимпиаде

Финский фристайлист Йон Саллинен столкнулся с видеооператором во время выступления в хафпайпе на Олимпиаде в Пекине.

Саллинен во время исполнения трюка в первой попытке попал лыжами по видеокамере, в результате чего оператора ударом отбросило назад. Сам спортсмен тоже упал и получил повреждение ключицы, - сообщает спортивный новостной портал Sportbox.ru.

"В предпоследнем прыжке я набрал маленькую скорость и глубоко приземлился. На последнем прыжке я проехал по свежему снегу и зацепил оператора. Надеюсь, он в порядке.

Это был ужасный удар. Я услышал, как там что-то треснуло и сдвинулось. Я даже не был уверен, стоит ли мне ехать вторую попытку, потому что это было очень больно, — добавил Саллинен.