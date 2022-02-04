Яо Мин: на Олимпиаде показали, как изменился баскетболист-мем

Четырнадцать лет назад Китай уже принимал олимпийские игры, тогда в Поднебесной проходили летние игры. Сегодня в Пекине пройдет церемония открытия Зимних Олимпийских игр.
Крайне сложно не проводить параллели, потому что сегодня, как и в 2008 году, мировое сообщество выказывало недовольство политике Пекина по отношению к Тибету. Политики критиковали власть страны и призывали к бойкоту соревнований. В США призывали Джорджа Буша отказаться от посещения соревнований, однако игры все-таки прошли.
При этом во время эстафеты олимпийского огня проходили митинги, с призывом отменить проведение летней олимпиады в Пекине.
Сейчас из-за пандемии коронавируса многие страны отказались посылать делегации своих чиновников. А некоторые страны напрямую заявили о дипломатическом бойкоте соревнований.
Тем не менее одними из лиц, представляющих Китай на этих международных соревнованиях, помимо спортсменов-участников стали Яо Мин и Джеки Чан. Они, как и четырнадцать лет назад участвовали в эстафете олимпийского огня.
И если про Джеки Чана всем все известно, то китайский баскетболист за четырнадцать лет успел завершить игровую карьеру в 2011 году.
И даже стать прообразом для всемирного известного мема. В 2009 году Яо Мин участвовал в пресс-конференции вместе со своим американским коллегой баскетболистом Роном Артестом. Рон шутил с журналистами и веселил публику, включая китайского баскетболиста. Яо Мин буквально смеялся до слез. В итоге 30-секундный отрывок завирусился в сети и стал мемом символизирующем насмешливое безразличие.
И хотя во всем мире он известен как один из членов зала славы американской баскетбольной лиги и интернет-мем, в Китае Яо Мина знают как очень богатого и одного из самых влиятельных людей Поднебесной.
Яо купил свой первый профессиональный клуб, в котором играл, "Шанхай Шаркс", когда у клуба были финансовые трудности. Он также работает спортивным комментатором, а также с 2017 года стал президентом Китайской баскетбольной ассоциации.
Да и визуально бывший баскетболист заметно изменился, слегка увеличившись в ширину.
Источник:
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