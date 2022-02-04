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Яо Мин: на Олимпиаде показали, как изменился баскетболист-мем

Яо Мин: на Олимпиаде показали, как изменился баскетболист-мем (7 фото)

Автор:
04 февраля 2022 10:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   Олимпиада-2022   Спорт   джеки чан   мем   олимпиада   яо мин   
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Четырнадцать лет назад Китай уже принимал олимпийские игры, тогда в Поднебесной проходили летние игры. Сегодня в Пекине пройдет церемония открытия Зимних Олимпийских игр.

Крайне сложно не проводить параллели, потому что сегодня, как и в 2008 году, мировое сообщество выказывало недовольство политике Пекина по отношению к Тибету. Политики критиковали власть страны и призывали к бойкоту соревнований. В США призывали Джорджа Буша отказаться от посещения соревнований, однако игры все-таки прошли.

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При этом во время эстафеты олимпийского огня проходили митинги, с призывом отменить проведение летней олимпиады в Пекине.

Сейчас из-за пандемии коронавируса многие страны отказались посылать делегации своих чиновников. А некоторые страны напрямую заявили о дипломатическом бойкоте соревнований.

Тем не менее одними из лиц, представляющих Китай на этих международных соревнованиях, помимо спортсменов-участников стали Яо Мин и Джеки Чан. Они, как и четырнадцать лет назад участвовали в эстафете олимпийского огня.

И если про Джеки Чана всем все известно, то китайский баскетболист за четырнадцать лет успел завершить игровую карьеру в 2011 году.

И даже стать прообразом для всемирного известного мема. В 2009 году Яо Мин участвовал в пресс-конференции вместе со своим американским коллегой баскетболистом Роном Артестом. Рон шутил с журналистами и веселил публику, включая китайского баскетболиста. Яо Мин буквально смеялся до слез. В итоге 30-секундный отрывок завирусился в сети и стал мемом символизирующем насмешливое безразличие.

И хотя во всем мире он известен как один из членов зала славы американской баскетбольной лиги и интернет-мем, в Китае Яо Мина знают как очень богатого и одного из самых влиятельных людей Поднебесной.

Яо купил свой первый профессиональный клуб, в котором играл, "Шанхай Шаркс", когда у клуба были финансовые трудности. Он также работает спортивным комментатором, а также с 2017 года стал президентом Китайской баскетбольной ассоциации.

Да и визуально бывший баскетболист заметно изменился, слегка увеличившись в ширину.

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Метки: Китай   Олимпиада-2022   Спорт   джеки чан   мем   олимпиада   яо мин   
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14k
Колька Валеркин сын 21 минуту назад
Пост хороший, но слишком мало Джеки)))
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Димка Смола/67 2 минуты назад
Джеки Чан супермен, лет тридцать назад он один бы выиграл бы все соревнования )))
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Летучий Мыш 11 минут назад
Блин, Джек Чану 67 лет
да как он так выглядит то, шайтан?!
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Hunson Abadeer 17 минут назад
Джеки поучаствовал!
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