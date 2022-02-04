Яо Мин: на Олимпиаде показали, как изменился баскетболист-мем

При этом во время эстафеты олимпийского огня проходили митинги, с призывом отменить проведение летней олимпиады в Пекине.

Сейчас из-за пандемии коронавируса многие страны отказались посылать делегации своих чиновников. А некоторые страны напрямую заявили о дипломатическом бойкоте соревнований.

Тем не менее одними из лиц, представляющих Китай на этих международных соревнованиях, помимо спортсменов-участников стали Яо Мин и Джеки Чан. Они, как и четырнадцать лет назад участвовали в эстафете олимпийского огня.