Пустые монахи Старого Таллина – без лиц, но с именами

Композиция «Трое» (по-эстонски Kolm) появилась в так называемом Саду датского короля относительно недавно – в 2015 году. Скульптурная группа – три бронзовых монаха совершенно привиденческого вида высотой 2,5 метра каждый – стала в 2011-м году одной из победительниц конкурса на лучшую идею оформления этого сада на Вышгороде (так называют эту часть Старого города).

Авторов у них тоже трое - Пауль Мянд, Айвар Симсон и Калев Лепик. К слову, победителей в том конкурсе было два – о втором будет упомянуто чуть позже. А пока знакомьтесь: Амбросий, Бартоломей, Клавдий.