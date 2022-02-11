Пустые монахи Старого Таллина – без лиц, но с именами

С этими таинственными и немного жутковатыми персонажами сталкивался каждый, кто побывал в таллинском Старом городе. Три безликих (в прямом смысле этого слова) монаха одним напоминают дементоров, другим – назгулов, третьим – друидов. А знаете ли вы, что у каждого из них есть имя? И более того – каждый занят своим персональным делом?
Композиция «Трое» (по-эстонски Kolm) появилась в так называемом Саду датского короля относительно недавно – в 2015 году. Скульптурная группа – три бронзовых монаха совершенно привиденческого вида высотой 2,5 метра каждый – стала в 2011-м году одной из победительниц конкурса на лучшую идею оформления этого сада на Вышгороде (так называют эту часть Старого города).
Авторов у них тоже трое - Пауль Мянд, Айвар Симсон и Калев Лепик. К слову, победителей в том конкурсе было два – о втором будет упомянуто чуть позже. А пока знакомьтесь: Амбросий, Бартоломей, Клавдий.
Тёмные фигуры отлиты из бронзы. У них у всех есть руки, но нет лиц – под капюшонами пусто. Кому-то они из-за этого напоминают назгулов – кольценосцев-призраков из «Властелина колец», кому-то – жутких дементоров из цикла о Гарри Поттере. Кто из них кто, опознать можно как раз по положению рук, ну и по расположению статуй на площади садика.
Так ближе к краю смотровой площадки на фоне церкви Нигулистё чётко вырисовывается силуэт Бартоломея – молящегося монаха с характерно сложенными ладонями. Ближе к крепостной стене, под деревом, дежурит монах ожидающий – Амбросий. Этот выставил ладони перед собой наподобие ковшика.
А в нише крепостной стены, почти над местным рестораном, дежурит, спрятав ладони в широкие рукава, монах наблюдающий – Клавдий.
Чтобы попытаться понять, почему именно монахи появились в Саду датского короля, нырнём в Средневековье и узнаем (или вспомним, если кто знал) историю самого сада – и историю об обретении датского флага. В 1219 году датчане под предводительством короля Вальдемара Второго, сражались с эстами у холма Тоомпеа (возвышенность, на которой расположена сейчас часть таллинского Старого города). Датские рыцари пришли обращать язычников в христианство, но дело кончилось битвой.
В какой-то момент эсты начали теснить датских воинов, но тут с небес внезапно спустилось красное полотнище с белым крестом. Датчане сочли это божьим знамением, воспряли духом и битву выиграли. Само полотнище стало с тех пор флагом Дании – Даннеброгом, а в саду ежегодно в июне отмечается праздник обретения датчанами их флага.
Место, где стяг опустился на землю, обозначено в саду схематичной рыцарской фигурой с мечом, шлемом и цветным щитом с Даннеброгом. Позже к нему добавилась композиция-победительница вышеупомянутого конкурса на лучшее скульптурное оформление сада – «Явился флаг» (Tuli lipp).
Эту работу на тот же конкурс предложили Мари Расс и Лийна Страцкас – и она довольно необычна. Это плавно изогнутый металлический «рельс» с множественными трафаретными изображениями датского стяга. Задумка, видимо, в том, что это такое «наложение кадров», показывающее, как флаг плывёт по воздуху, спускаясь как раз к фигуре рыцаря.
Так при чём же здесь, собственно, монахи? Версий тут несколько. По одной из них, фигуры в саду – отсыл к тем священникам, которые во время битвы датчан с эстами, взойдя на холм, молились о Божьей помощи и победе датского войска. По другой – троица в капюшонах имеет отношение к легендам о местных монахах-привидениях.
На этой панораме, сделанной в мае 2015-го года, видно, что "летящий" датский флаг уже появился (внизу на фото), а вот монахов пока ещё нет - их поставили осенью того же года.
Например, о том, что в расположенной неподалёку от сада надвратной башне Люхике Ялг ещё в XX веке видели призрак монаха в рясе. Этот призрак монаха то молился, то грелся у печи, то просто стоял и потом исчезал, то выплывал из стены, пересекал комнату и растворялся в другой стене.
Причём, говорят, очевидцы описывали разных внешне монахов – из чего был сделан вывод, что обитает тут не одно привидение, а несколько. Рассказывали, что один из жильцов башни видел сразу четверых монахов, к тому же ещё и танцующих. Возможно, именно эти легенды и увековечены теперь в бронзе в маленьком саду Старого города.
А на этой панораме, сделанной в феврале 2016-го года, уже видно, что монахи Сада датского короля стоят на своих местах – правда, из "Трое" видны только двое (третьего скрывает дерево)
Тёмные молчаливые фигуры в Саду датского короля эффектно смотрятся и днём – они чрезвычайно фотогеничны, так что многие туристы увозят на память снимки с таинственными безликими монахами. Вокруг статуй уже рождаются своеобразные ритуалы – например, загадать желание и подержать за руку одного из них, чтобы задуманное сбылось.
Но если хотите получить полную гамму впечатлений, то стоит прийти сюда с наступлением сумерек. Благодаря подсветке создаётся впечатление, что темные фигуры вот-вот сдвинутся с места, а особый эффект создаёт то, что пустота под капюшонами также подсвечена изнутри.
Источник:
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