Как Нидерланды находятся ниже уровня моря, но страну при этом не затапливает?

Северная Атлантида

Проблема регулярных наводнений волновала голландцев с глубокой древности. Само слово «Нидерланды» с немецкого языка переводится, как «Низменные земли».

В 1212 году штормовой нагон воды смыл 60 тысяч человек. В 1219 году жертвами наводнения стали 36 тысяч человек, в 1287 году – 50 тысяч. Исчезали деревни, уничтожались рудники и пашни, вода поглощала целые города.

В 1574 году, не имея возможности отогнать испанцев от города Лейден, голландцы собственноручно взорвали дамбы и затопили окружающую территорию. Манёвр стоил жителям Лейдена сотен сельскохозяйственных угодий и десятков тысяч жертв от голода в следующем году.

За всю свою историю Голландия то уходила под воду, подобно Атлантиде, то вдруг вздымалась вверх, отвоёвывая у моря километры морского дна.