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Как Нидерланды находятся ниже уровня моря, но страну при этом не затапливает?

Как Нидерланды находятся ниже уровня моря, но страну при этом не затапливает? (4 фото)

Автор:
10 февраля 2022 10:01
Сообщество : ФотоМир
Метки: Нидерланды   в мире   интересно   познавательно   факты   фото   
935
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Нидерланды – европейская страна, 40% территории которой расположены ниже уровня моря, а еще 30% достигают всего 1 метра высоты. 10,5 млн. жителей Нидерландов находятся под постоянным риском внезапного наводнения. Однако почему этого не происходит? Как голландцам удалось усмирить беспокойное Северное море?

Северная Атлантида

Проблема регулярных наводнений волновала голландцев с глубокой древности. Само слово «Нидерланды» с немецкого языка переводится, как «Низменные земли».

В 1212 году штормовой нагон воды смыл 60 тысяч человек. В 1219 году жертвами наводнения стали 36 тысяч человек, в 1287 году – 50 тысяч. Исчезали деревни, уничтожались рудники и пашни, вода поглощала целые города.

В 1574 году, не имея возможности отогнать испанцев от города Лейден, голландцы собственноручно взорвали дамбы и затопили окружающую территорию. Манёвр стоил жителям Лейдена сотен сельскохозяйственных угодий и десятков тысяч жертв от голода в следующем году.

За всю свою историю Голландия то уходила под воду, подобно Атлантиде, то вдруг вздымалась вверх, отвоёвывая у моря километры морского дна.

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Почему территории, расположенные ниже уровня моря, не затапливает вода?

Жители Нидерландов отвоёвывают свои земли у природы в течение сотен лет. Начиная с XII века, голландцы начали формировать вдоль береговой линии заградительные сооружения из земли и песка. В это же время появились первые дамбы, регулировавшие уровень воды в реках во время прилива и отлива.

Ощутимую победу в борьбе с наводнениями местные жители одержали в 1634 году, когда догадались осушать земли с помощью насосов на тяге ветряных мельниц. С их помощью люди начали откачивать воду из отрезанных от моря заливов и озёр. Обнаженное дно превращалось в поля и луга – польдеры.

В 1933 году правительство Нидерландов с помощью системы плотин отрезало от Северного моря, а потом осушило залив Зёйдерзее площадью 5000 км² – это 12,5% от всей площади современной Голландии. Операция получила название «проект Зёйдерзе».

В 1950 году стартовал следующий проект – «Дельта». С помощью дамб, шлюзов и штормовых барьеров голландцы перегородили дельту Рейна. Во время непогоды шлюзы перекрывают крупные рукава и ответвления реки, спасая низменности от штормового нагона воды с моря. Оба проекта признаются одним из 7 чудес света современного мира.

Неутешительные прогнозы

По мнению учёных, Нидерланды – одна из немногих держав, которая может потерять значительную часть своей территории в течение текущего века.

Проблема местных жителей в глобальном потеплении. Уровень моря у побережья Голландии повышается на 5 мм в год, причём скорость этого повышения постоянно увеличивается: ещё недавно прирост составлял 3 мм в год. По прогнозам исследователей, к середине века уровень моря поднимется на 40 см, а к 2100 году – на 2 метра.

Даже с системой дамб и шлюзов повышение воды на 1 метр приведет к потере 30% территории страны. На 2 метра – половины территорий. 9 метров – уровень, при котором под водой скроется всё государство. Правда, в таком случае смоет не только Нидерланды, но и остальные страны.

Голландцы не отчаиваются: они столетиями отбивали у водной стихии свои земли, поэтому планируют перестраивать защитные сооружения. Также они участвуют во всех мировых программах по борьбе с глобальным потеплением и надеются, что до худшего сценария – наводнений и масштабного затопления, они не дойдут.

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Метки: Нидерланды   в мире   интересно   познавательно   факты   фото   
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8  комментариев
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Змей Горыныч 2 часа назад
Одно хорошее цунами решит их проблему раз и навсегда
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471
Шурман Час назад
Вот так в штиль , посмотрим что в это воскресение будет .
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6k
Валѣнтиныч 8 минут назад
Не повезло ребятам... Там-ить англия рядом. В случае уничтожения британского острова, как географического объекта, возникнет неслабое цунами, которое смоет к х@ям всю эту наркотолерандию.
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684
kan35 24 минуты назад
Ну вот, оказалось, что не море поглщает Нидерланды , а наоборот, они отбирают у моря территорию. И тогда не понятно, почему мы теперь должны беспокоиться за высоту их дамб.
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19k
Василий Полчаса назад
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8k
Ф Ив 2 часа назад
За упоминание о выдуманном глобальном потепление всегда дизлайк.
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