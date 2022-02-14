Оказывается, на дизайн этих карт повлиял знаменитый императорский бал в честь юбилея правления династии Романовых. Кто же изображён на этих картах? Возможно, это светское грандиозное мероприятие оставило в истории и другие следы?

Празднование императорского бала

Во время окончания зимнего сезона в 1903 году состоялся знаменитый императорский бал. Поводом послужила 290-летняя годовщина правления династия Романовых. Особенностью светского мероприятия был его костюмированный характер — гостям нужно было прийти в русских народных костюмах эпохи 17-го века.

Именно поэтому девушки надевали традиционные женские сарафаны и наряды, а голову украшали роскошными кокошниками и платками. Мужская же часть гостей приходила в красивых кафтанах и меховых головных уборах, которые носили ещё в допетровский период. Всего бал посетило, по историческим данным, около 400 человек.