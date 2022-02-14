Во время Советского Союза была очень популярна колода игральных карт с необычным дизайном. На старших мастях были изображены девушки и мужчины, одетые в русские народные костюмы.
Оказывается, на дизайн этих карт повлиял знаменитый императорский бал в честь юбилея правления династии Романовых. Кто же изображён на этих картах? Возможно, это светское грандиозное мероприятие оставило в истории и другие следы?
Празднование императорского бала
Во время окончания зимнего сезона в 1903 году состоялся знаменитый императорский бал. Поводом послужила 290-летняя годовщина правления династия Романовых. Особенностью светского мероприятия был его костюмированный характер — гостям нужно было прийти в русских народных костюмах эпохи 17-го века.
Именно поэтому девушки надевали традиционные женские сарафаны и наряды, а голову украшали роскошными кокошниками и платками. Мужская же часть гостей приходила в красивых кафтанах и меховых головных уборах, которые носили ещё в допетровский период. Всего бал посетило, по историческим данным, около 400 человек.
Этот бал остался в истории России и всего мира, как один из самых красочных. Нарядами многих гостей вдохновлялись художники и представители других смежных сфер. Производители знаменитых советских карт, о которых уже шла речь, были в числе подобных.
Особенности игральной колоды
В СССР царское время считалось смутным и не самым удачным в истории страны. Однако ностальгия по атмосфере допетровского эпохи, по невероятно красивым традиционно русским нарядам всё равно наблюдалась. Возможно, именно это вкупе с красотой карточных изображений и объясняет популярность данной игральной колоды в своё время.
Выпущена она была через десять лет после проведения бала-маскарада в честь 300-летия правящей династии и имела название «Русский стиль». Конечно же, на старших по масти картах были изображены первые лица императорской семьи.
Так, например, на карте червового короля изображается Николай II, который облачён в царский кафтан и держит в руке державу. Костюм императора почти полностью повторяет облачение второго царя из династии — Алексея. Сестра же императора, Ксения, изображена на карте дамы такой же масти, что и Николай II.
На карты даже попала фрейлина первой леди страны — А.Толстая. Её изображение размещается на карте бубновой дамы. Одна из самых богатых российских наследниц, княгиня Зинаида Юсупова стала пиковой дамой. Правда, изображение на карте основано на портрете княгини, а не на её костюме для императорского бала. На мероприятии девушка пришла в наряде незамужней дамы, хотя в это время она была уже замужем.
В качестве вальтов изображались князья, прибывшие на бал. Единственное изображение, которое выбивается из всей колоды — это король пик. На нём изображён Иван Грозный.
Звёздные войны
Императорский бал 1903 года продолжал вдохновлять и спустя очень долгое время. Так, например, в конце 70-х годов в Америке начали производство серии фильмов «Звёздные войны». В это время на Западе была очень популярна мода на русские традиционные мотивы в одеждах.
Костюмеры «Звёздных войн» при разработке нарядов принцессы Амидалы, которую играла юная Натали Портман, тоже опирались на эти русские веяния. Поэтому некоторые одеяния героини Портман имеют славянские орнаменты и похожие на кокошники головные уборы. А некоторые платья принцессы были очень похожи на женские традиционные русские сарафаны.
В России «Звёздные войны» стали одной из самых популярных фантастических серий фильмов. Возможно, костюмы, которые так близки русской традиции, тоже сыграли свою роль в формировании всеобщей любви.
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