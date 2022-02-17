20 фото «городского ада», которыми люди поделились в интернете

В одной иностранной соцсети интернет-пользователи поделились фотографиями, на которых видны худшие стороны городской жизни.
Желающих жить в городах, кажется, не становится меньше. Да, города предоставляют большие возможности, но так ли прекрасна в них жизнь? К примеру, в мегаполисах очень шумно, воздух загрязнен, а на дорогах пробки — и это лишь малая часть всех «преимуществ».
Эти бетонные джунгли кажутся бесконечными
Хотя многим нравится такая красота, особенно в темное время суток, когда повсюду зажигаются огни.
А вот так сверху выглядит Токио
Бетонные стены Манхэттена
Многие жалуются на московские пробки, но эта в Китае впечатляет
Техас: еще грустнее, чем в крупном городе
Хотя, конечно, не весь Техас такой серый.
Утонувшие в мусоре улицы столицы Бангладеш
Дубай славится небоскребами, но в нем есть и кварталы с низкими однотипными постройками
Портовый город на юго-западе Нигерии Лагос является самым перенаселенным во всей Африке
Стройка нового жилого квартала в Малайзии
Для тех, кто мечтал о наличии окна в ванной комнате: иногда из него открываются вот такие виды
Пригород в штате Флорида
Улица в Тегеране без пешеходных переходов и разрывов в заборе
Очередная пробка, на этот раз в Тегеране
Коммерческие здания где-то в Южной Корее: сколько же на них рекламных щитов и растяжек
Спиральная парковка в Чунцине, Китай
Транспортный трафик в Каире
Стамбул: новое здание строят впритык к другому
У кого-то окна будут выходить прямо в соседскую стену.
Египет: волны доходят прямо до первых этажей жилых домов
Воркута — один из самых холодных городов России
Так палестинцы в Хевроне, живущие на первых этажах, защищают себя от летящего сверху мусора, который кидают израильские поселенцы
Они могут бросить любой мусор, камни и даже мебель.
Однако есть и те, кто, наоборот, стремится переехать из успешных и развитых мегаполисов в малонаселенные пункты, чтобы жить подальше от этой суеты и ближе к природе. Даже в Средневековье люди не хотели переезжать в города.
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