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20 фото «городского ада», которыми люди поделились в интернете

20 фото «городского ада», которыми люди поделились в интернете (21 фото)

Автор:
17 февраля 2022 09:29
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   город   городской ад   люди   фото   
721
21

В одной иностранной соцсети интернет-пользователи поделились фотографиями, на которых видны худшие стороны городской жизни.


Желающих жить в городах, кажется, не становится меньше. Да, города предоставляют большие возможности, но так ли прекрасна в них жизнь? К примеру, в мегаполисах очень шумно, воздух загрязнен, а на дорогах пробки — и это лишь малая часть всех «преимуществ».


Эти бетонные джунгли кажутся бесконечными

Хотя многим нравится такая красота, особенно в темное время суток, когда повсюду зажигаются огни.

×
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А вот так сверху выглядит Токио

Бетонные стены Манхэттена

Многие жалуются на московские пробки, но эта в Китае впечатляет

Техас: еще грустнее, чем в крупном городе

Хотя, конечно, не весь Техас такой серый.

Утонувшие в мусоре улицы столицы Бангладеш

Дубай славится небоскребами, но в нем есть и кварталы с низкими однотипными постройками

Портовый город на юго-западе Нигерии Лагос является самым перенаселенным во всей Африке

Стройка нового жилого квартала в Малайзии

Для тех, кто мечтал о наличии окна в ванной комнате: иногда из него открываются вот такие виды

Пригород в штате Флорида

Улица в Тегеране без пешеходных переходов и разрывов в заборе

Очередная пробка, на этот раз в Тегеране

Коммерческие здания где-то в Южной Корее: сколько же на них рекламных щитов и растяжек

Спиральная парковка в Чунцине, Китай

Транспортный трафик в Каире

Стамбул: новое здание строят впритык к другому

У кого-то окна будут выходить прямо в соседскую стену.

Египет: волны доходят прямо до первых этажей жилых домов

Воркута — один из самых холодных городов России


Так палестинцы в Хевроне, живущие на первых этажах, защищают себя от летящего сверху мусора, который кидают израильские поселенцы

Они могут бросить любой мусор, камни и даже мебель.

Однако есть и те, кто, наоборот, стремится переехать из успешных и развитых мегаполисов в малонаселенные пункты, чтобы жить подальше от этой суеты и ближе к природе. Даже в Средневековье люди не хотели переезжать в города.

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Метки: в мире   город   городской ад   люди   фото   
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5  комментариев
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190
Marius 22 минуты назад
В Александрии есть океан? Ахренеть не встать.
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15k
Booka1a 10 минут назад
стройка в Стамбуле - просто эпичный звездец
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43k
dima423 Полчаса назад
Комментарий к фото
адский ад? да это по моему просто офигенно красиво...
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kolobok263 dima423 13 минут назад
Комментарий к фото
Тогда тебе прямиком дорога в Бангладеш. Там офигенно красиво и аромат такой же
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