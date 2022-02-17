20 фото «городского ада», которыми люди поделились в интернете

Желающих жить в городах, кажется, не становится меньше. Да, города предоставляют большие возможности, но так ли прекрасна в них жизнь? К примеру, в мегаполисах очень шумно, воздух загрязнен, а на дорогах пробки — и это лишь малая часть всех «преимуществ».





Эти бетонные джунгли кажутся бесконечными

Хотя многим нравится такая красота, особенно в темное время суток, когда повсюду зажигаются огни.