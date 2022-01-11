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Самая эпичная автобусная остановка России

Самая эпичная автобусная остановка России (12 фото)

Автор:
11 января 2022 09:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Россия   автобусная остановка   архитектура   интересно   остановка   фото   
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Конечно же это в большинстве своём будет самострой, отчасти согласованный (иначе бы снесли).

Достаточно устойчивый, чтобы проверяющие органы закрыли на «сельских кузнецов» пытливые глаза. Думаете, что всё оказалось так просто? Как бы не так! Эпоха, когда строители остановок допускали смелую архитектуру, осталась в прошлом.


Как оказалось, в России нет красивых «домиков для ожидания» от слова вообще! Да-да, в некоторых подборках вы найдёте фото автобусных остановок «из прошлого». Как правило, почти все они из бывших союзных республик и продолжают разрушаться. В нижней галерее представлены некоторые из них, даже сейчас они выглядят величественно.

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Вот эта особенно хороша.

Кто позволил водрузить на крышу самостроя Георгия Победоносца? Ответа на этот вопрос я не нашёл. Ураганные ветра с места его не стронули, приварено на совесть. Видно издалека – тоже хорошо, а наблюдать воочию можно в Ставропольском крае (село Ростовановское).

Установлен здесь не случайно. Село является «колхозным музеем». Если вам повезёт здесь оказаться, просто сверните к нему и вашему вниманию откроются очень даже впечатляющие экспонаты. Помимо военной техники, вы повстречаете поставленных «на столбы» вот таких красавцев.

Как и все музеи под открытым небом, этот долго не проживёт. Суровый климат ставропольского региона многие экспонаты (на самом деле обыденную технику Советского Союза) постепенно превращает в металлический мусор. Может быть прямо сейчас власти поселения собирают копеечку на реставрацию. Хотелось бы верить…

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Метки: Россия   автобусная остановка   архитектура   интересно   остановка   фото   
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Anton Chigurh 24 минуты назад
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