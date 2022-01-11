Самая эпичная автобусная остановка России

Достаточно устойчивый, чтобы проверяющие органы закрыли на «сельских кузнецов» пытливые глаза. Думаете, что всё оказалось так просто? Как бы не так! Эпоха, когда строители остановок допускали смелую архитектуру, осталась в прошлом.

Как оказалось, в России нет красивых «домиков для ожидания» от слова вообще! Да-да, в некоторых подборках вы найдёте фото автобусных остановок «из прошлого». Как правило, почти все они из бывших союзных республик и продолжают разрушаться. В нижней галерее представлены некоторые из них, даже сейчас они выглядят величественно.