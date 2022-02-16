По данным ведомства, малыши были обнаружены в ночь с 15 на 16 февраля. По предварительной информации, их некоторое время не кормили. Родители 8-месячных братьев-близнецов находились дома в состоянии алкогольного опьянения.

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«Будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщается на официальном сайте прокуратуры города Москвы.

Мать восьмимесячных близнецов, которых нашли истощенными в квартире в Перове, заявила, что кормила детей. Видео допроса родителей опубликовал телеграм-канал прокуратуры Москвы.