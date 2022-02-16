Перовская межрайонная прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения в квартире на улице Плеханова на востоке столицы, двух голодающих младенцев. Восьмимесячных близнецов изъяли из семьи и госпитализировали в тяжёлом состоянии. Сколько времени их не кормили, сейчас выясняют.
По данным ведомства, малыши были обнаружены в ночь с 15 на 16 февраля. По предварительной информации, их некоторое время не кормили. Родители 8-месячных братьев-близнецов находились дома в состоянии алкогольного опьянения.
«Будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщается на официальном сайте прокуратуры города Москвы.
Мать восьмимесячных близнецов, которых нашли истощенными в квартире в Перове, заявила, что кормила детей. Видео допроса родителей опубликовал телеграм-канал прокуратуры Москвы.
Мать мальчиков утверждает, что один из малышей сильно кашлял, ничего не ел, пил только сок: "Я кормила, как вам доказать, что я детей кормила. Я покупала. У меня Ромочка когда заболел, кашель сильный был у малыша, ну, там, сок давала «Агуша». Он кроме сока у меня ничего не пил, - рассказала женщина. Она добавила, что у одного из близнецов врожденный порок сердца.
Сообщается также, что супруги ранее лишались родительских прав в отношении других восьмерых детей.
Следственный комитет обвинил мать и отца истощенных близнецов в покушении на убийство.
Источник:
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СОЛЬКО?!
Да их давно надо было стерилизовать
не прошло и часа ....