В Москве нашли двух восьмимесячных близнецов, которых едва не уморили голодом родители

186
1
1
Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело после обнаружения двух истощенных восьмимесячных близнецов в квартире в столичном районе Перово.
Восьмимесячные малыши были брошены без еды и ухода, а их родители были пьяны. Ранее их уже лишали родительских прав в отношении других детей.
Пострадавших госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным, у одного из близнецов проблемы с дыханием.
Пострадавших госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным, у одного из близнецов проблемы с дыханием.
Источник:
Ссылки по теме:
- Под Рязанью взорвался цех по производству пороха. Есть погибшие
- Женщина добилась, чтобы снесли дом многодетной семьи
- В Москве водитель "Кадиллака" расстрелял таксиста
- Били и курили в лицо: в Кипельском детдоме подростки издевались над малышом, обещая ему апельсин
- "Жаловалась на одиночество": В Москве женщина с двумя детьми вышла из окна
14
Понравилось14
Новости партнёров
Детей жалко, рождённых от алкашни усыновить вряд-ли кто захочет
Солидарен с тобой.Таким особям плодиться не за чем. Зашить через край как мячик
Но пока одни думают, что ребенка нужно обеспечить и воспитать, другие просто плодятся потому что могут. Или на контрацепции экономят, лучше ведь водку купить.