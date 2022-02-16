В Москве нашли двух восьмимесячных близнецов, которых едва не уморили голодом родители

Восьмимесячные малыши были брошены без еды и ухода, а их родители были пьяны. Ранее их уже лишали родительских прав в отношении других детей.



Пострадавших госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным, у одного из близнецов проблемы с дыханием.