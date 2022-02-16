FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5781 пост • 838 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В Москве нашли двух восьмимесячных близнецов, которых едва не уморили голодом родители

В Москве нашли двух восьмимесячных близнецов, которых едва не уморили голодом родители (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 февраля 2022 15:32
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   Москва   Россия   близнецы   видео   дети   перово   родители   
186
1
1
Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело после обнаружения двух истощенных восьмимесячных близнецов в квартире в столичном районе Перово.
Восьмимесячные малыши были брошены без еды и ухода, а их родители были пьяны. Ранее их уже лишали родительских прав в отношении других детей.

Пострадавших госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным, у одного из близнецов проблемы с дыханием.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: 360подмосковье   Москва   Россия   близнецы   видео   дети   перово   родители   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Shtoppi Полчаса назад
<<...малыши были брошены без еды и ухода, а их родители были пьяны. Ранее их уже лишали родительских прав в отношении других детей.>> Таких "родителей" нужно стерилизовать во избежание рецидивов с рождением детей или сразу в топку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Батончик с маком 20 минут назад
Залить пи.зду, отрезать х.уй. Иначе они ещё нарожают ради материнского капитала.
Детей жалко, рождённых от алкашни усыновить вряд-ли кто захочет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Домашние хитрости Полчаса назад
Вот так смотришь: хорошая семья, вроде бы здоровые, не пьют, спортом занимаются, с достатком, а детей завести не могут. А алкашня всякая плодится как кошки. Вот как так получается?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Максим Полчаса назад
Все таки родитель большая ответственность. Просто так плодятся животные и безответственные люди, мягко говоря.
Но пока одни думают, что ребенка нужно обеспечить и воспитать, другие просто плодятся потому что могут. Или на контрацепции экономят, лучше ведь водку купить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий ! Полчаса назад
Как раз такие мрази плодятся как кошки. Стерилизовать таких надо. Почему этих малышей им оставили? Опека и соседи куда смотрят?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Камилла Валиева: лучшие результаты, несмотря на все превратности судьбы (8 фото + 3 видео) Камилла Валиева: лучшие результаты, несмотря на все превратности судьбы (8 фото + 3 видео) Под Рязанью взорвался цех по производству пороха. Есть погибшие Под Рязанью взорвался цех по производству пороха. Есть погибшие Трансляция забастовки курьеров Delivery Club в Москве Трансляция забастовки курьеров Delivery Club в Москве Студенты МГУ пожаловались на отца девятилетней первокурсницы Студенты МГУ пожаловались на отца девятилетней первокурсницы Били и курили в лицо: в Кипельском детдоме подростки издевались над малышом, обещая ему апельсин Били и курили в лицо: в Кипельском детдоме подростки издевались над малышом, обещая ему апельсин "Жаловалась на одиночество": В Москве женщина с двумя детьми вышла из окна "Жаловалась на одиночество": В Москве женщина с двумя детьми вышла из окна
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1044100



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Можно уже посмотреть весь календарь вторжений?": реакция на ситуацию с Украиной
1
255
"Можно уже посмотреть весь календарь вторжений?": реакция на ситуацию с Украиной
Сыктывкар в 1980-е на снимках Сергея Зиновьева
3
58
Сыктывкар в 1980-е на снимках Сергея Зиновьева
Набирающие популярность в сообществах
Наоми Кэмпбелл впервые показала лицо своей дочери
0
11
Наоми Кэмпбелл впервые показала лицо своей дочери
Назад сквозь время: зачем бывшие возвращаются спустя годы?
0
19
Назад сквозь время: зачем бывшие возвращаются спустя годы?
Каждый день, как на войну: реальные истории о жуткой травле (4 фото + 1 видео)
Каждый день, как на войну: реальные истории о жуткой травле (4 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Красивое сердце
0
0

Лучшие демотиваторы
Минутка кардиологии
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#люди#подборка#автомир#Приколы#авто аварии#комментарии#сарказм
#Юмор#ватермарк#Россия#интересное#в мире#Ynews#забавно#истории#история#СССР
#прикол#животные#картинки#дтп#автомобили#аварии#кино#Украина#дети#США

На что жалуетесь?

Вернуться