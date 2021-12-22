В Саратовской области мать выгнала на мороз раздетых детей

Страшная история произошла возле села Прокудино Аткарского района Саратовской области. Там в овраге в снегу прохожие обнаружили двоих маленьких детей. 8-летний мальчик погиб, его 5-летняя сестра в больнице в тяжелом состоянии.
"Я сама выгнала их из дома, я не видела их будущего". Как сообщает телеграм-канал SHOT, именно такими словами 43-летняя Вера Зайцева по телефону объяснила полицейским, зачем вышвырнула на мороз своих детей без верхней одежды. Она сказала, что всё это из-за бракоразводного процесса с мужем, который длился последние полгода и раздела детей. В результате этой войны восьмилетний мальчик умер, пятилетняя девочка в крайне тяжёлом состоянии.
Мать признала свою вину в гибели сына.
SHOT удалось связаться с отцом детей - Александром Зайцевым. Он рассказал, что развёлся с матерью своих детей по её инициативе. Бывший муж надоел Вере. По словам Александра, отдать ему детей суд отказался. О том, что его младшая дочь сейчас находится в реанимации, Зайцев узнал от журналистов.
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По словам односельчан, родители часто ругались из-за детей. Однажды отец забрал ребенка, а мать написала заявление в полицию. Оказалось, что папа водил мальчика в зоопарк. На учете семья нигде не состояла, проживают Зайцевы в частном благоустроенном доме.
Восьмилетний Ваня был отличником и не пропускал занятия. В день его гибели мать отправила учительнице СМС-ку о том, что мальчик приболел. Учителя характеризуют Ваню положительно. Сам мальчик никогда ни на что не жаловался.
По факту произошедшего Следственный комитет проводит проверку. В настоящее время уже задержана мать детей. Врачи продолжают бороться за жизнь пострадавшей от холода девочки. Информация о ее смерти, появившаяся в нескольких информагентствах, не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе, отметив, что медики оказывают ребенку всю необходимую помощь для стабилизации ее состояния, - сообщает ТАСС.
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сам лично пережил развод, с передачей детей матери, суд и слушать меня не стал.
Передавал алименты при детях, за столом - ни копейки денег у детей не было.
Холодильник и шмотки продолжал набивать.
https://www.vsrf.ru/press_center/mass_media/30607/https://www.vsrf.ru/press_center/mass_media/30607/
P. S. Пора давно пересмотреть на законодательном уровне эту практику. (Безусловной правоты матери)
Детей - к мужу...
Явно кукуха поехала..