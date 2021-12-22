В Саратовской области мать выгнала на мороз раздетых детей

"Я сама выгнала их из дома, я не видела их будущего". Как сообщает телеграм-канал SHOT, именно такими словами 43-летняя Вера Зайцева по телефону объяснила полицейским, зачем вышвырнула на мороз своих детей без верхней одежды. Она сказала, что всё это из-за бракоразводного процесса с мужем, который длился последние полгода и раздела детей. В результате этой войны восьмилетний мальчик умер, пятилетняя девочка в крайне тяжёлом состоянии.

Мать признала свою вину в гибели сына.

SHOT удалось связаться с отцом детей - Александром Зайцевым. Он рассказал, что развёлся с матерью своих детей по её инициативе. Бывший муж надоел Вере. По словам Александра, отдать ему детей суд отказался. О том, что его младшая дочь сейчас находится в реанимации, Зайцев узнал от журналистов.