FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 45 постов • 3 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия 
В Саратовской области мать выгнала на мороз раздетых детей

В Саратовской области мать выгнала на мороз раздетых детей (3 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2021 20:39
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Аткарский район   Прокудино   Саратовская область   дети   овраг   прокуратура   смерть   
1846
3
1

Страшная история произошла возле села Прокудино Аткарского района Саратовской области. Там в овраге в снегу прохожие обнаружили двоих маленьких детей. 8-летний мальчик погиб, его 5-летняя сестра в больнице в тяжелом состоянии.

"Я сама выгнала их из дома, я не видела их будущего". Как сообщает телеграм-канал SHOT, именно такими словами 43-летняя Вера Зайцева по телефону объяснила полицейским, зачем вышвырнула на мороз своих детей без верхней одежды. Она сказала, что всё это из-за бракоразводного процесса с мужем, который длился последние полгода и раздела детей. В результате этой войны восьмилетний мальчик умер, пятилетняя девочка в крайне тяжёлом состоянии.

Мать признала свою вину в гибели сына.

SHOT удалось связаться с отцом детей - Александром Зайцевым. Он рассказал, что развёлся с матерью своих детей по её инициативе. Бывший муж надоел Вере. По словам Александра, отдать ему детей суд отказался. О том, что его младшая дочь сейчас находится в реанимации, Зайцев узнал от журналистов.

По словам односельчан, родители часто ругались из-за детей. Однажды отец забрал ребенка, а мать написала заявление в полицию. Оказалось, что папа водил мальчика в зоопарк. На учете семья нигде не состояла, проживают Зайцевы в частном благоустроенном доме.

Восьмилетний Ваня был отличником и не пропускал занятия. В день его гибели мать отправила учительнице СМС-ку о том, что мальчик приболел. Учителя характеризуют Ваню положительно. Сам мальчик никогда ни на что не жаловался.


По факту произошедшего Следственный комитет проводит проверку. В настоящее время уже задержана мать детей. Врачи продолжают бороться за жизнь пострадавшей от холода девочки. Информация о ее смерти, появившаяся в нескольких информагентствах, не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе, отметив, что медики оказывают ребенку всю необходимую помощь для стабилизации ее состояния, - сообщает ТАСС.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Аткарский район   Прокудино   Саратовская область   дети   овраг   прокуратура   смерть   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
29
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
82k
Броненосец Потелкам Час назад
ПОКА РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА. БЕЗУМНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДЕТЕЙ МАТЕРИ БЕЗ УЧЁТА ОТЦА НЕ ИЗМЕНИТСЯ - БАБЫ ТАК И БУДУТ ВИТЬ ВЕРЁВКИ ИЗ МУЖЕЙ, ШАНТАЖИРУЯ ИХ ДЕТЬМИ.
сам лично пережил развод, с передачей детей матери, суд и слушать меня не стал.
Передавал алименты при детях, за столом - ни копейки денег у детей не было.
Холодильник и шмотки продолжал набивать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 11)
1k
Max Минуту назад
Автор что-то напутал в заголовке. Он наверно хотел написать "мразь" вместо "мать", но автозамена сработала. Повнимательней надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Kazimir Myshkin 7 минут назад
Гребаный нелюдь. Просто нет слов. Цензурных. Если на зону попадет - ей не жить. Хотя могут и в тюряге удавить, там таких ненавидят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Dmitrii Ivanov 9 минут назад
А самый прикол в том, что у нее есть все шансы остаться на свободе.
https://www.vsrf.ru/press_center/mass_media/30607/https://www.vsrf.ru/press_center/mass_media/30607/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Ruk 11 минут назад
надо бы на судью внимание обратить, должна быть ответственось за трагические ошибки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Великий Кормчий Полчаса назад
Нельзя доверять воспитание детей/опеку детей, и самих детей бабам! А особенно после развода - лишать баб всяких прав на детей!!! Наши сучьи законы в действии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
vikklu 38 минут назад
С.у.ка, это не человек, даже не знаю, как назвать это чудовище, ибо все звери защищают своих детей до последнего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
779
Aleksei 46 минут назад
Тварь... Это 3.14ец....что б этой суке каждый день мальчишка снился...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
pssst 47 минут назад
Нужно отменять эту хероту уже, что ребенку лучше с матерью. Это - экстремальный случай, но тысячи детей страдают ежедневно из-за того, что остаются с матерями, которым ребенок нужен только для алиментов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
915
Игорь Меншиков 50 минут назад
Конченая еб...нашка,лучше убилась башкой об стену
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
740
Снежный Барс 53 минуты назад
Ужас!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Мангуст Час назад
Тварь. Собственное дитя обречь на смерть....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
483
Ямщик Час назад
Потому что мразь!!! Мразь!!! Но, внимание, мать, а органы опеки ВСЕГДА на стороне матери... ВОТ и результат. Отдали бы сразу отцу - парень был бы жив, а теперь поздняк метаться.
P. S. Пора давно пересмотреть на законодательном уровне эту практику. (Безусловной правоты матери)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алксандр Шевченко Час назад
Как вообще так можно поступить ? Кормить нечем ? В чем там может быть проблема что-бы лишать жизни своего ребёнка ? Да и как с этим жить потом ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
435
Юстас ЗаПутинцев Час назад
Сожгите эту мразь!!! Это полный писдец, в голове такое не укладывается
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Tim_G Час назад
Проблемы с планами на будущее - выгони себя...
Детей - к мужу...
Явно кукуха поехала..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Теперь испортить паспорт станет не так-то легко Теперь испортить паспорт станет не так-то легко По запросу азербайджанца в российском детском саду из меню убрали свинину По запросу азербайджанца в российском детском саду из меню убрали свинину Дети попросили у президента школу, и теперь их родителями занимается прокуратура Дети попросили у президента школу, и теперь их родителями занимается прокуратура Как сейчас выглядит девочка, которую мать держала в шкафу Как сейчас выглядит девочка, которую мать держала в шкафу В Китае ребенок чуть не лишился жизни из-за обычной палочки для еды В Китае ребенок чуть не лишился жизни из-за обычной палочки для еды 2-летняя Коко - самая маленькая скейтерша и сноубордистка 2-летняя Коко - самая маленькая скейтерша и сноубордистка
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

17885



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Свердловской области школьник нахамил учителю и получил пощёчину
2
274
В Свердловской области школьник нахамил учителю и получил пощёчину
Прокуратура запросила 5 лет колонии для блогера, помочившегося на портрет ветерана
1
372
Прокуратура запросила 5 лет колонии для блогера, помочившегося на портрет ветерана
Набирающие популярность в сообществах
Американка получила диплом университета вместе со своим 87-летним дедушкой
0
5
Американка получила диплом университета вместе со своим 87-летним дедушкой
13-летний британец сутки провисел на скале, чтобы помочь больным детям
0
13
13-летний британец сутки провисел на скале, чтобы помочь больным детям
Скромная звезда «Плейбоя»: что стало с «Рабыней Изаурой» Луселией Сантус (15 фото)
Скромная звезда «Плейбоя»: что стало с «Рабыней Изаурой» Луселией Сантус (15 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно!
0
0

Лучшие демотиваторы
Обычно воздушные шары можно надуть гораздо проще и безопаснее!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#люди#в мире#Ynews#картинки#позитив#приколы#знаменитости
#история#факты#ватермарк#Россия#автомобили#автомир#кино#авто аварии#прикольные#истории
#прикол#Юмор#интересное#СССР#дтп#подборка#аварии#дети#забавно#сша

На что жалуетесь?

Вернуться