В центре Волгограда неизвестный вечерами расстреливает проезжающие мимо машины

История «мистическая» в региональном главке МВД говорят, что по автомобилям стреляют из пневматического оружия, пуля которого с 300 метров способна пробить стекло, сиденье и ранить водителя.
В Волгограде завёлся "ворошиловский стрелок" - неизвестный в вечернее время суток расчехляет ружьё и обстреливает машины в Центральном районе города. Полицейским уже известно о трёх эпизодах, последний из которых мог стоить пострадавшему жизни. Однако следствие, похоже, зашло в тупик. Сменилось уже три следователя, но найти стрелка у полиции пока не получается.
Пострадавший Данил Ковалёв, получивший ранение 5 февраля, предположил, что злоумышленник стреляет только по машинам, поскольку у него было время подстрелить курьера, когда тот вышел из салона после первых попаданий в автомобиль.
«Я работаю в «Яндекс.Доставке», это был мой последний заказ на улицу Селенгинская, 11. Привез заказ, отдал, затем вышел из подъезда и начал отъезжать. По дороге ко Второй Продольной услышал какие-то странные звуки в автомобиле и остановился. Вышел, осмотрел всё, но ничего странного не увидел и сел обратно. А у меня в машине еще сестра была, я с ней ездил. И только собрался снова тронуться, как услышал сзади еще один звук, такой громкий хлопок, а потом почувствовал боль в спине», - рассказал Данил.
Молодой человек не понял, что произошло и начал кричать от боли в спине. Его сестра обернулась и увидела пробоину в заднем стекле.
«Она сказала мне: «В нас стреляли». После этого я моментально завел машину и уехал оттуда. Неподалеку от ТРК «Мармелад» на заправке я остановился и вызвал полицию. Приехала скорая помощь еще, меня забрали в больницу. Пулю во мне не нашли. Видеорегистратор изъяли, поменяли уже три следователя и пока тишина. В полиции сказали, что в меня стреляли с охотничьего огнестрельного ружья. Дистанция была метров 300, стреляли с домов. Если бы в голову попали, было бы плохо», - добавил Ковалёв.
Пулю в теле пострадавшего медики не нашли. Возможно, она выпала, когда молодой человек выходил из машины. В ГУ МВД по Волгоградской области не согласны с «экспертным мнением» полицейских, которые предположили, что в машину стреляли из огнестрельного оружия. Вместе с Ковалёвым в полицию обратились ещё двое человек, чьи автомобили попали под обстрел - характер повреждений на них говорит, что стреляли всё-таки из пневматики.
«Проводится проверка по заявлениям троих автовладельцев, чьи машины были повреждены в результате действий неизвестного, стрелявшего, предположительно, из пневматического оружия. Один из заявителей получил ранение подмышечной области. Проводятся мероприятия по установлению и задержанию злоумышленника», - заявили пресс-службе главка.
Источник:
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