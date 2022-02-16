В центре Волгограда неизвестный вечерами расстреливает проезжающие мимо машины

В Волгограде завёлся "ворошиловский стрелок" - неизвестный в вечернее время суток расчехляет ружьё и обстреливает машины в Центральном районе города. Полицейским уже известно о трёх эпизодах, последний из которых мог стоить пострадавшему жизни. Однако следствие, похоже, зашло в тупик. Сменилось уже три следователя, но найти стрелка у полиции пока не получается.





Пострадавший Данил Ковалёв, получивший ранение 5 февраля, предположил, что злоумышленник стреляет только по машинам, поскольку у него было время подстрелить курьера, когда тот вышел из салона после первых попаданий в автомобиль.





«Я работаю в «Яндекс.Доставке», это был мой последний заказ на улицу Селенгинская, 11. Привез заказ, отдал, затем вышел из подъезда и начал отъезжать. По дороге ко Второй Продольной услышал какие-то странные звуки в автомобиле и остановился. Вышел, осмотрел всё, но ничего странного не увидел и сел обратно. А у меня в машине еще сестра была, я с ней ездил. И только собрался снова тронуться, как услышал сзади еще один звук, такой громкий хлопок, а потом почувствовал боль в спине», - рассказал Данил.