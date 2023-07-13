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Пьяный турист забрался на памятник "Родина-мать" и поплатился

Пьяный турист забрался на памятник "Родина-мать" и поплатился

Автор:
13 июля 2023 17:48
Сообщество : Криминал
Метки: Волгоград   Родина мать   дебош   памятник   полиция   турист   
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Решил осмотреть достопримечательности, но оказался в обезьяннике.

Полицейские задержали гостя Волгограда, который напившись, решил пообезьянничать на скульптуре "Родина-мать". К счастью, выше плиты памятника он забраться не смог. Однако этим он не ограничился и принялся крыть трёхэтажным матом прохожих. Тут его сотрудник ППС и задержали.

Ночью полицейские патрульно-постовой службы управления МВД РФ по Волгограду, несущие службу на территории Мамаева кургана, задержали 23-летнего гостя города. Молодой человек находился в состоянии опьянения, выражался нецензурной бранью и забрался на плиту скульптуры "Родина-мать зовет". В отношении задержанного был составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ "мелкое хулиганство". Суд, рассмотрев материалы, назначил нарушителю наказание в виде 10 суток административного ареста

Известно, что задержанный приехал из Ставропольского края, ему 23 года. В Волгоград он приехал по делам, парень занимается розничной торговлей вне палаток и магазинов, но большой город и памятник, видимо, вскружили ему голову.

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Метки: Волгоград   Родина мать   дебош   памятник   полиция   турист   
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3k
Alex Час назад
Ган**н
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15k
a_komolow 17 минут назад
Не умеешь пить - пей кефир , придурок!
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15k
Shtoppi 56 минут назад
дегенерат уё_ищный. надо было ему еще пи_дюлей дать, помимо 10-ти суток.
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63k
Александр Ломовицкий Час назад
обезьяна из Ставрополья напилась и безобразничала .
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Burzum
Лесник
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