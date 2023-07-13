Пьяный турист забрался на памятник "Родина-мать" и поплатился

Полицейские задержали гостя Волгограда, который напившись, решил пообезьянничать на скульптуре "Родина-мать". К счастью, выше плиты памятника он забраться не смог. Однако этим он не ограничился и принялся крыть трёхэтажным матом прохожих. Тут его сотрудник ППС и задержали.





Ночью полицейские патрульно-постовой службы управления МВД РФ по Волгограду, несущие службу на территории Мамаева кургана, задержали 23-летнего гостя города. Молодой человек находился в состоянии опьянения, выражался нецензурной бранью и забрался на плиту скульптуры "Родина-мать зовет". В отношении задержанного был составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ "мелкое хулиганство". Суд, рассмотрев материалы, назначил нарушителю наказание в виде 10 суток административного ареста