Пивные войны: как Heineken чуть не убил бренд Corona Extra грязным слухом про «латиносов»

Рынок не прощает ошибок. А что делать, если ты их не совершал? Именно с такой проблемой на ровном месте столкнулась мексиканская пивоварня Grupo Modelo. Что же она делала? Производила бренд Corona Extra, который стали заметно меньше покупать из-за ассоциации с коронавирусом.
Не пострадали сильно продажи разве что в России. Остальные же ещё два года назад окутали мексиканское пиво теориями заговора, не слабо бьющими по карману. Абсурд, да и только. Но была в истории этого бренда ещё более казусная история.
Drinking Corona Beer is really bad. #SpringBreakInSixWords pic.twitter.com/mJE9jnQZhD— Michael Williams (@Biggydawg315) March 2, 2020
Apparently, Corona beer has taken a hit because people associate the beer brand with the virus outbreak. 🤦♂️#CoronaOutbreak #coronavirus #CoronaVirusUpdate #corona pic.twitter.com/AS4enO6z41— Framesequence (@Framesequence) March 2, 2020
Зайдем издалека. В 1979 году мексиканцы привезли на американский рынок своё пиво Corona, которое быстро прижилось на пляжах южных регионов. Именно поэтому его сразу начали позиционировать как «пляжное», завлекая вольготную молодежь рекламой с солнцем, волнами океана и, конечно, серфингом.
Дела шли лучше некуда, ведь компания Grupo Modelo за 7 лет получила практически половину рынка импортного пива. Вот только в 1986 году выяснилось, что в финансовых отчетах полно красных циферок. Оказалось, что пивоварня столкнулась с падением продаж почти на 80%.
Наведя справки, мексиканцы узнали, что стали жертвой самой абсурдной, но действенной теории заговора: кто-то сказал, что они мочатся в бочки с пивом и отправляют в США уже с «подарком от фирмы». Конечно, в пивоварении такая традиция была, но лишь до XVIII века. Так что и Grupo Modelo за этим замечена не была.
Несмотря на колоссальный ущерб, компания потратила ещё сотни тысяч долларов за то, чтобы побродить по разным ТВ-шоу и сказать, что латиносы добросовестные и никогда не будут «мочиться в чаны». Но, когда сильнее пытаешься оправдаться, тем сильней к тебе растет недоверие.
Возможно, пивоварня не оправилась бы, если бы не чикагский филиал Corona, который нанял частных детективов, чтобы выяснить, кто напускал слухов про их пивную амброзию. Выяснили…причём довольно быстро. Оказалось, что за мерзкими слухами стоял дистрибьютор Heineken в штате Невада.
Каким образом проходили переговоры по разрешению сложившейся ситуации неизвестно, но Corona без суда получила публичные извинения за пущенные слухи, а также компенсацию за доставленный ущерб. Наверняка, не обошлось без угроз украсить шею «колумбийским галстуком».
Сегодня бренд продолжает существовать, однако сейчас спросить за репутационные потери не с кого.
Остается только терпеть теории заговора о связях мексиканской пивоварни с надоевшим всем вирусом.
Источник:
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