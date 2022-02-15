Пивные войны: как Heineken чуть не убил бренд Corona Extra грязным слухом про «латиносов»

Несмотря на колоссальный ущерб, компания потратила ещё сотни тысяч долларов за то, чтобы побродить по разным ТВ-шоу и сказать, что латиносы добросовестные и никогда не будут «мочиться в чаны». Но, когда сильнее пытаешься оправдаться, тем сильней к тебе растет недоверие.





Возможно, пивоварня не оправилась бы, если бы не чикагский филиал Corona, который нанял частных детективов, чтобы выяснить, кто напускал слухов про их пивную амброзию. Выяснили…причём довольно быстро. Оказалось, что за мерзкими слухами стоял дистрибьютор Heineken в штате Невада.