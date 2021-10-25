Отдам трамвай в хорошие руки: московский ретро-трактир на рельсах выставлен на продажу

Московский экскурсионный трамвай-ресторан «Аннушка», с 1989 по 2020 год ходивший по маршруту «Чистые пруды – Покровские ворота» выставлен на продажу. Объявление об этом опубликовал его владелец.

По признанию Миграна Мхитаряна, несмотря на то, что «Аннушка» постоянно требовала вложений (оплата электроэнергии, стоянки, техобслуживания, мойки), за 32 года трамвай не выходил на маршрут только раз – когда на Чистопрудном чинили рельсовые пути.