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Отдам трамвай в хорошие руки: московский ретро-трактир на рельсах выставлен на продажу

Отдам трамвай в хорошие руки: московский ретро-трактир на рельсах выставлен на продажу (4 фото)

Автор:
25 октября 2021 16:10
Сообщество : Жизнь
Метки: Чистые пруды   бизнес   достопримечательность   пандемия   продажа бизнеса   ретро-трамвай   трамвай   
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Хозяева легендарной московской достопримечательности - трамвая-ресторана «Аннушка», который курсировал вокруг Чистых прудов, вынуждены его продать.

Московский экскурсионный трамвай-ресторан «Аннушка», с 1989 по 2020 год ходивший по маршруту «Чистые пруды – Покровские ворота» выставлен на продажу. Объявление об этом опубликовал его владелец.

По признанию Миграна Мхитаряна, несмотря на то, что «Аннушка» постоянно требовала вложений (оплата электроэнергии, стоянки, техобслуживания, мойки), за 32 года трамвай не выходил на маршрут только раз – когда на Чистопрудном чинили рельсовые пути.


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Однако, трамвай тоже пострадал от пандемии. Как пишет «Мослента», сначала трактир на рельсах закрыли на локдаун, а чуть позже, когда заведения общепита снова начали принимать посетителей, пришла беда,  откуда не ждали - оказалось, что трамвайный парк Москвы ввел в эксплуатацию достаточно много новых моделей трамваев «Витязь», что позволило вывести из обращения знаменитые чешские «Татры», к которым и относится «Аннушка».

Получить разрешение на продолжение деятельности у владельцев не получается, несмотря на все заслуги «Аннушки», которая за 30 с лишним лет успела стать раритетом и городской легендой.


«Аннушка» снималась в кино в лентах Эльдара Рязанова «Привет, дуралеи!» и «Брат-2». Правда эпизод  с трамваем в фильм Балабанова так и не попал.

Заменить трамвай,  во-первых дорого – покупка нового обойдется в 15 миллионов рублей, а во-вторых, новая «Аннушка» уже не будет прежней. Вся прелесть нынешнего трамвая-легенды как раз и заключена в его облике.


Объявление о продаже можно увидеть на сайте Businessesforsale. На специализированной площадке по продаже готовых бизнесов трамвай на 40 посадочных мест выставлен за 5 миллионов рублей. К нему прилагаются огромная клиентская база, раскрученный сайт, мебель, разрешительные документы и даже обучение. В новой будущей жизни «Аннушка» может работать площадкой для банкетов, торжеств, дней рождений, а также детских праздников и экскурсий.

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Метки: Чистые пруды   бизнес   достопримечательность   пандемия   продажа бизнеса   ретро-трамвай   трамвай   
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8  комментариев
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14k
vikklu 57 минут назад
По-моему, рельсам пофигу, какой трамвай будет по ним ездить. Просто, чинуши дохера мзды хотят, однозначно.
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2k
Sergius SPb 18 минут назад
А кстати,да. А может быть частный трамвай?
Вот взять и купить в свое пользование и катать.
Частный троллейбус?
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14k
Александр 20 минут назад
Да, Мигран(т) Мхитарян очень озабочен Московским раритетом...
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1k
Карандаш 2,0 53 минуты назад
Ц. <<Вся прелесть нынешнего трамвая-легенды как раз и заключена в его ретро-облике.>> Хотелось бы знать, что такое "ретро облик"? Насколько я понимаю это даже не Татра3 и тем более не Татра2, которые имеют больше прав быть причисленными к ретро облику. Тогда в чём суть? Или автор перепутал "Фишки" с "Авто-ру" или "Трамвай-ру", не знаю где там трамваи продают...
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445
Сигизмунд Лазаревич Час назад
В металлолом эту тошниловку.
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