20 компаний, которые приняли очень неудачные решения

Компания JCPenney пыталась перестать обманывать клиентов, но это имело неприятные последствия. Они сказали, что распродаж больше не будет, они просто будут снижать цены на все, потому что почти все распродажи в универмагах в любом случае — ложь. На самом деле вы не получаете скидку 70%, розничная цена была намеренно завышена, чтобы убедить вас, что это отличная сделка. Но на деле цена со скидкой является фактической стоимостью. Так что да, поступили они вроде бы по-человечески правильно, но это же и вышло им в конечном итоге боком, потому что люди все равно верят в "скидки" и предпочитают, чтобы им лгали.