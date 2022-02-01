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20 компаний, которые приняли очень неудачные решения

20 компаний, которые приняли очень неудачные решения (21 фото)

Автор:
01 февраля 2022 15:30
Сообщество : Факты
Метки: банкротство компании   бизнес   глупые решения   компании   неудачи   плохие решение   поучительное   факты   
3009
21
Построить бизнес с нуля невероятно сложно. Но иногда компания умудряется сама себя похоронить. Вот некоторые из самых пагубных бизнес-решений, которые мы когда-либо видели.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: банкротство компании   бизнес   глупые решения   компании   неудачи   плохие решение   поучительное   факты   
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25  комментариев
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19k
Сергей Шишкин 2 часа назад
Nokia тупо устранили как сильного конкурента, подсунув им эффективного менеджера от Microsoft.
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1k
Rustam Ramazanov 2 минуты назад
С Нокиа история достойная отдельного поста, а то и целой серии. Кому интересно, почитайте подробности: https://mobile-review.com/articles/2020/killing-nokia.shtmlhttps://mobile-review.com/articles/2020/killing-nokia.shtml, https://mobile-review.com/articles/2020/killing-nokia-2.shtmlhttps://mobile-review.com/articles/2020/killing-nokia-2.shtml
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28k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 5 минут назад
вот вам и рыночек всё порешал
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197
Карл Такойто 13 минут назад
Я смотрю в Yahoo сплошь эффективные менеджеры работают
Почему нет ни одной российской компании? Да потому что в России схема покупки компании беспроигрышная. Захотели купить у Паши Дурова ВКонтакте или у Сергея Галицкого Магнит или у Чичваркина Евросеть и т.д.,просто предлагаете сколько считаете нужным и говорите что в случае отказа и так заберём за бесплатно,просто будут ещё уголовные дела,поэтому бери сколько дают. Как америкосы до такого не додумались,ну тупые
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9k
Андрей А 13 минут назад
"В одном американском городе рядом со школой был киоск, где продавали пончики. Открывался он в 6:00 и закрывался в 17:00, поэтому ученики приходили каждый день перед началом занятий в 7:30 и после окончания занятий в 14:15. Киоск изменил свое рабочее расписание на 8:00-15:00 - и на этом денежный поток моментально иссяк. Через несколько месяцев ему пришлось закрыться."
Гениально. А вернуться к старому расписанию никак?
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9k
Андрей А 17 минут назад
"30 лет назад компания McDonalds пыталась начать продавать пиццу. Они вложили в этот проект миллионы, и он эффектно рухнул (этот провал, конечно, их не обанкротил, но подкосил). Причина, по которой McDonalds начал продавать свежеиспеченные кексы, заключалась в том, что им нужно было как-то использовать закупленные печи для пиццы."
Что они за пиццу такую продавали, что проект рухнул?
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2k
dolmat21093 Полчаса назад
Nokia пыталась продвигать свой Sibian, вместо того что бы переходить на Android или Microsoft. Смартфоны у них были, а вот "софт", как сказал один персонаж: "твой софт - говно")
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7k
Tamdima Час назад
Я так понял, в Yahoo Yahooительные менеджеры и руководители!
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19k
SolomonA Час назад
"компания Yahoo отказалась покупать Google за 1 миллион долларов."
"Компания Yahoo купила Tumblr за 1,1 миллиарда долларов"
Наводит на мысль, что если бы Яху купила Гугл - Гугл тоже бы обанкротился. И дело тут в дебильности менеджеров Яху.
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52k
Daniel Rumiantsev 2 часа назад
Nokia делала смарты на симбе, которые умели всё. яблоко с ведроидом на тот момент были кирпичами. но кривая фигня с приложениями все испортила, это да. а некрософт доканал окончательно (скайп, кстати, тоже).
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19k
Serg2001 2 часа назад
"..покупатели почему-то решили, что 1/3 - это меньше, чем 1/4". Как там Задорнов говорил про американцев?... ))
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6k
ValdemarNaftulievich 2 часа назад
нокию жалко
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15k
Booka1a 2 часа назад
Nokia Lumia в 12м году появилась. а до этого были кнопочные смартфоны у них
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8k
Дмитрий Данилов 2 часа назад
Знал бы прикуп...
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10k
Kostick 2 часа назад
нокла то делала смарты, причем абсолютно конкурентные для своего времени. но зациклившись на симбиане, нокла по итогу соснулей..
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