20 компаний, которые приняли очень неудачные решения

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Построить бизнес с нуля невероятно сложно. Но иногда компания умудряется сама себя похоронить. Вот некоторые из самых пагубных бизнес-решений, которые мы когда-либо видели.
1.
Компания Sears закрыла свой бизнес продаж по каталогам с почтовой доставкой в 1993 году. Более 100 лет они по почте продавали все, от автомобильных колпаков до домов, по всем Соединенным Штатам. А в 1994 году был основан "Амазон".
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2.
Компания JCPenney пыталась перестать обманывать клиентов, но это имело неприятные последствия. Они сказали, что распродаж больше не будет, они просто будут снижать цены на все, потому что почти все распродажи в универмагах в любом случае — ложь. На самом деле вы не получаете скидку 70%, розничная цена была намеренно завышена, чтобы убедить вас, что это отличная сделка. Но на деле цена со скидкой является фактической стоимостью. Так что да, поступили они вроде бы по-человечески правильно, но это же и вышло им в конечном итоге боком, потому что люди все равно верят в "скидки" и предпочитают, чтобы им лгали.
3.
Ayds - диетические конфеты. Они не изменили свое название после появления вируса СПИДа (AIDS).
4.
В 1998 году компания Yahoo отказалась покупать Google за 1 миллион долларов. В 2002 году Yahoo предложила купить Google за 3 миллиарда долларов, но Google хотела уже 5 миллиардов. Yahoo ретировалась. В 2006 году Yahoo должна была купить Facebook за 1,1 миллиарда долларов, но генеральный директор Yahoo снизил цену до 800 миллионов долларов, и Facebook ответил отказом. В 2008 году Microsoft предлагала купить Yahoo за $44,6 млрд, но владельцы Yahoo решили, что этой суммы недостаточно. Кончилось тем, что в 2016 году компания Verizon купила Yahoo всего за 4,6 миллиарда долларов.
5.
30 лет назад компания McDonalds пыталась начать продавать пиццу. Они вложили в этот проект миллионы, и он эффектно рухнул (этот провал, конечно, их не обанкротил, но подкосил). Причина, по которой McDonalds начал продавать свежеиспеченные кексы, заключалась в том, что им нужно было как-то использовать закупленные печи для пиццы.
6.
Компания по производству бургеров A&W пыталась превзойти по продажам 1/4-фунтовый McDonald's, предлагая бургер побольше - 1/3-фунтовый. Но покупатели почему-то решили, что 1/3 - это меньше, чем 1/4, и бизнес-задумка очень быстро потерпела неудачу.
7.
В одном американском городе ввели правило, согласно которому лица моложе 18 лет могут зайти в торговый центр и кинотеатр после 15:00 только в присутствии родителей. Не только в будние дни, но и в выходные. Ну и как торговому центру и кинотеатру выжить без подростков и их карманных денег? Да никак.
8.
Компания Yahoo купила Tumblr за 1,1 миллиарда долларов и продала его за 3 миллиона 6 лет спустя.
9.
Однажды сеть ресторанов Red Lobster предложила такую акцию: лапки королевского (камчатского) краба по фиксированной цене в неограниченном количестве. Они думали, что если приносить порции очень нерасторопно, то люди не будут долго сидеть и ждать следующей. "Ну не будет никто сидеть там 6 часов и просто поедать лапки королевского краба", говорили они. Но на самом деле многие именно так и поступили, а Red Lobster потерял миллионы.
10.
Стив Балмер чуть не убил Microsoft. Он думал, что смартфоны - это глупая идея. Он думал, что облако - идея еще глупее. И сделал еще несколько вещей, которые были просто вопиюще идиотскими, и взял много денег в долг. Однако их новый генеральный директор отлично справляется со своей работой.
11.
Компания Skype сваляла большого дурака во время "гонки мессенджеров", в которой они лидировали на рынке. Когда грянул ковид и все засели по домам с необходимостью пообщаться лицом к лицу, Skype тормозил и не предлагал удобных решений. Моментально появился Zoom и занял эту нишу.
12.
"Нокия". Застряла в прошлом, не переходила на смартфоны, и теперь о ней уже почти и не вспоминают.
13.
Компания Quiznos. Главный офис решил купить поставщиков, а затем заключить контракт со всеми франшизами, чтобы они закупали материалы только у главного офиса с повышением цен. Маржа стала слишком высокой, и все магазины прекратили свою деятельность. Компания буквально угробила себя своими руками.
14.
В одном американском городе рядом со школой был киоск, где продавали пончики. Открывался он в 6:00 и закрывался в 17:00, поэтому ученики приходили каждый день перед началом занятий в 7:30 и после окончания занятий в 14:15. Киоск изменил свое рабочее расписание на 8:00-15:00 - и на этом денежный поток моментально иссяк. Через несколько месяцев ему пришлось закрыться.
15.
Сеть книжных магазинов Barnes and Noble. Они просто продолжали открывать большие магазины со все меньшим и меньшим количеством книг...
16.
Компания Kodak полностью разорилась, когда решила не использовать цифровую фотографию. В конце концов они каким-то образом вернулись на рынок через несколько лет, но изрядно потрепанными.
17.
Компания MoviePass была странным явлением. Их модель была слишком хороша, чтобы быть правдой. Они теряли деньги на каждом подписчике, который смотрел более 2 фильмов в месяц, что составляло почти 100% их подписчиков. Это вдобавок к местному кинотеатру, предлагающему бесконечное пополнение ведер попкорна с годовой подпиской примерно за 60 баксов, и люди злоупотребляли всем этим по максимуму. Ходили на все новые фильмы толпой 7-8 человек по двум картам подписки, ели попкорн ведрами и т. д.
18.
В 2012 году, после трехлетнего перерыва в спорте, команда F1 Lotus подписала контракт с гонщиком Кими Райкконеном на сезон 2012 года. В его контракте был пункт, в котором говорилось, что Райконнен будет зарабатывать 50 000 евро за каждое очко, набранное им за два сезона контракта. Затем Райконнен финишировал третьим в чемпионате 2012 года и 5-м в сезоне 2013 года, что было исключительно впечатляющим для Lotus. При этом он набрал 390 очков за два сезона, и Lotus пришлось заплатить ему 50 000 евро за каждое очко, поэтому он заработал 19,5 миллионов евро только на этом бонусе, что привело к тому, что Lotus чуть не объявила о банкротстве.
19.
Когда компания Quibi решила, что 10-минутные ролики, просмотренные в портретном режиме в пригородном поезде, — это будущее домашних развлечений, это было неправильное решение.
20.
У компании Borders Books был шанс стать таким же интернет-гигантом, как Amazon, но она сама все испортила. Они наняли Amazon Books, в то время один из мелких интернет-магазинов розничной торговли, чтобы они помогли создать онлайн-инвентарь, веб-витрину и систему управления продажами для Borders Books. Затем случился крах доткомов, и компания Borders Books испугалась и разорвала маркетинговый альянс с Amazon. А Amazon начала использовать систему, созданную для Borders Books, так как им было позволено оставить разработку себе. И эта система оказалась гораздо лучше, чем та, которую Amazon использовала ранее.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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