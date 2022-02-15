Секрет долголетия австралийки оказался неожиданным

Жительница Австралии Джойс Марл на днях отметила 100-летний юбилей. Женщина чувствует себя вполне бодро, рассказывает местный ресурс Australian Seniors News. В небольшом городке Рокгемптон, что в штате Квинсленд, ее знают многие. Трудилась школьным учителем, была сотрудником Департамента налогообложения, послужила и в волонтерской организации помощи ветеранам.



Ее часто спрашивают, как прожить столь долго и остаться собой, не впасть в уныние и старческое брюзжание. Отчасти ей помогла в этом детская и юношеская закалка. Марл с ранних лет увлекалась танцами и игрой в теннис, любила походы и боулинг, в общем, вела, как говорят, активный образ жизни.



Но это далеко не главный секрет ее долголетия. Самое важное, уверена юбиляр, это относиться к жизненным проблемам, трудностям со спокойствием стоиков. Если что-то уже случилось, ничего не исправить, не надо заниматься самоедством. Проанализировали — и вперед, идем дальше.



И уж точно никогда не стоит копить, пестовать обиды. Они способны отравить даже вполне благополучное существование. Надо жить одним днем, особо не заморачиваться, что обещает завтра. «Не беспокойтесь о том, что может и не случиться», — вот ее кредо, что помогает сохранять оптимизм.



А еще Джойс Марл благодарна семье: детям, внукам, правнукам, что ее поддерживают, не дают усомниться в верности ее жизненных принципов.