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Секрет долголетия австралийки оказался неожиданным

Секрет долголетия австралийки оказался неожиданным (1 фото)

Автор:
15 февраля 2022 20:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 100 лет   Спорт   долголетие   обиды   секрет   спокойствие   юбилей   
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В молодости занималась спортом. Но не это главное, уверена 100-летняя женщина.
Жительница Австралии Джойс Марл на днях отметила 100-летний юбилей. Женщина чувствует себя вполне бодро, рассказывает местный ресурс Australian Seniors News. В небольшом городке Рокгемптон, что в штате Квинсленд, ее знают многие. Трудилась школьным учителем, была сотрудником Департамента налогообложения, послужила и в волонтерской организации помощи ветеранам.

Ее часто спрашивают, как прожить столь долго и остаться собой, не впасть в уныние и старческое брюзжание. Отчасти ей помогла в этом детская и юношеская закалка. Марл с ранних лет увлекалась танцами и игрой в теннис, любила походы и боулинг, в общем, вела, как говорят, активный образ жизни.

Но это далеко не главный секрет ее долголетия. Самое важное, уверена юбиляр, это относиться к жизненным проблемам, трудностям со спокойствием стоиков. Если что-то уже случилось, ничего не исправить, не надо заниматься самоедством. Проанализировали — и вперед, идем дальше.

И уж точно никогда не стоит копить, пестовать обиды. Они способны отравить даже вполне благополучное существование. Надо жить одним днем, особо не заморачиваться, что обещает завтра. «Не беспокойтесь о том, что может и не случиться», — вот ее кредо, что помогает сохранять оптимизм.

А еще Джойс Марл благодарна семье: детям, внукам, правнукам, что ее поддерживают, не дают усомниться в верности ее жизненных принципов.

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Метки: 100 лет   Спорт   долголетие   обиды   секрет   спокойствие   юбилей   
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17  комментариев
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4k
ron Час назад
Короче, лучше быть здоровым и богатым, чем больным и бедным ©. Спасибо ))
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3k
Сергей 11 минут назад
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10k
Некто Полчаса назад
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4k
Кистень 38 минут назад
Наш человек! Из общества пох.у.и.с.т.о.в!
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49k
zloykoyot 39 минут назад
Как в анекдоте про мужика "-Выпиваете? -Нет. -Курите? -Нет. -Неужели наркотики? -Нет. -Но как тогда Вы расслабляетесь? -А я не напрягаюсь."
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2k
azuver 41 минуту назад
Забить болт на всё и вся.
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3k
Александр 46 минут назад
Я всегда говорил, что здоровый пофигизм - это самое лучшее кредо!
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756
Serg Dex 57 минут назад
Да какой тут секрет, хорошая наследственность, всё было заложено в генах.
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340
zz 58 минут назад
"В молодости занималась спортом...."- это утверждение давно надо пересмотреть(это как пить 4-5 литров воды в сутки, такой же абсурд), спортсмены как правило умирают в 40-60 лет. Можно договориться до чего угодно. Кому сколько суждено-тот столько и проживет и никто из светил медицины ничего не может сказать(или поделать). Я давно живу и вижу, что подонки, олигархи живут очень долго(ну прям запредельно долго). А хороший человек, гуманист и просто безобидный и ничего не употребляющий, и в бога верующий -раз и в 40 лет умер.
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3k
Слава Андреев 59 минут назад
Движение это жизнь.
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13k
banzai7 Час назад
Вот бы ещё научиться на практике это воплощать.
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2k
Сладких снов Час назад
Походу, для долголетия надо было ещё в утробе сваливать в Австралии или в Японии. Но тут жизнь короче, зато намного интересней: что будет завтра хренегознает.
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Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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