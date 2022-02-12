Искренние эмоции сноубордистки Александры Паршиной

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На проходящих сейчас зимних ОИ сноубордистка Александра Паршина выступила и не очень, и достойно. Не очень в целом, но достойно для своего уровня. А потом за считанные часы стала героиней соцсетей!
Дело было так — Александра провалила четвертьфинал по сноуборду, и уже думала, что для нее все закончено. Но во время интервью журналисты напомнили, что она еще может показать класс в смешанном сноуборд-кроссе, на пару с Даниилом Донских. Реакция девушки поразила всех!
Обратите внимание и на вторую часть видео, где она рассказывает, что назвала свою доску «Деда Гена», в честь любимого дедушки.
А теперь самый смак, от полученной волны комментариев Александра растрогалась
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Удачи девочке по жизни и во всех её начинаниях)))
Приятно на девчушку смотреть