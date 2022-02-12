Искренние эмоции сноубордистки Александры Паршиной

Дело было так — Александра провалила четвертьфинал по сноуборду, и уже думала, что для нее все закончено. Но во время интервью журналисты напомнили, что она еще может показать класс в смешанном сноуборд-кроссе, на пару с Даниилом Донских. Реакция девушки поразила всех!