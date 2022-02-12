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Искренние эмоции сноубордистки Александры Паршиной

Искренние эмоции сноубордистки Александры Паршиной (3 фото + 1 видео)

Автор:
12 февраля 2022 08:09
Сообщество : Спорт
Метки: Александра Паршина   Спорт   видео   сноубордистка   фото   эмоция   
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На проходящих сейчас зимних ОИ сноубордистка Александра Паршина выступила и не очень, и достойно. Не очень в целом, но достойно для своего уровня. А потом за считанные часы стала героиней соцсетей!

Дело было так — Александра провалила четвертьфинал по сноуборду, и уже думала, что для нее все закончено. Но во время интервью журналисты напомнили, что она еще может показать класс в смешанном сноуборд-кроссе, на пару с Даниилом Донских. Реакция девушки поразила всех!


Обратите внимание и на вторую часть видео, где она рассказывает, что назвала свою доску «Деда Гена», в честь любимого дедушки.


А теперь самый смак, от полученной волны комментариев Александра растрогалась


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Метки: Александра Паршина   Спорт   видео   сноубордистка   фото   эмоция   
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4  комментария
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1k
MrMopnex Час назад
Хоть я вообще паралельно отношусь ко всем Олимпиадам, особенно в свете последних событий (и я даже не про флаги с гимнами, а про использование спортивных соревнований в убогих политических целях), но тут реально позитив чистой воды. Аж "бабочки в животе" залетали))
Удачи девочке по жизни и во всех её начинаниях)))
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19k
KOSTELLO Полчаса назад
Да умница красавица!
Приятно на девчушку смотреть
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8k
DumDum 40 минут назад
"Ох... Обалдеть!"
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