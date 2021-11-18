Очень странные находки шахтеров

Ученые обычно закрывают глаза на такие странные находки, объясняя их или схожестью с чем-то, или же случайностью. Но что-то мы, видимо, не знаем о прошлом планеты. Привычная нам наука считает, что человек появился на земле не так давно - каких-то 40 тысяч лет назад. Самые древние люди, например, в России - примерно 28-30 тысяч лет назад, на реке Яне в Якутии и на реке Белой в Приангарье. Около 20 тысяч лет назад люди смогли добраться до Америки. То есть все артефакты старше этого возраста просто не укладываются в рамки науки. Но они есть.