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Очень странные находки шахтеров

Очень странные находки шахтеров (9 фото)

Автор:
18 ноября 2021 16:36
Сообщество : RealFishki
Метки: археология   геология   интересное   исследования   наука   раскопки   факты   
2608
9
Такие предметы уже очень давно называются неуместными артефактами.
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А в 2008 году рабочие шахт Донецка (Ростовская область) на глубине 900 метров нашли странный артефакт: круглый предмет в виде колеса. Порода в тех местах не самая прочная, находку пришлось оставить в шахте, ее просто не рискнули выдалбливать. Шахтеры ее сфотографировали и снимок разлетелся по интернету. Что это и из чего состоит - неизвестно. Это похоже на колесе от телеги или колесницы. Интересно, что это такое?

Это из недавнего. А за рубежом такие находки встречаются начиная с XIX века

В 1845 году, к примеру, в Шотландии, в известняковом карьере нашли железный гвоздь. В 1889 году бурильщики из Айдахо подняли с 90 метров глубиной маленькую статуэтку женщины (4 см высотой). Возраст пород, в которых она находилась - примерно 2 млн лет. А в 1891 году в США шахтеры нашли внутри огромного куска угля золотую цепочку.
В 1922 году в Неваде археолог Джон Рейд обнаружил отпечаток ботинка со следами нити по краю ранта. Породе, на которой он отпечатался, было 5 млн лет и она принадлежала к триасовому периоду.

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Метки: археология   геология   интересное   исследования   наука   раскопки   факты   
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3k
Ivan Час назад
Рен Тв-только научные факты!
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213
Lakov Lucesar 7 минут назад
Команда фишках, пытается видиотит читателя в духе англосаксонских либеральных фашистов.
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4k
a_komolow 14 минут назад
Это пришельцы потеряли!
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362
Mixan Полчаса назад
От нашей цивилизации останется огромный слой масок и шприцов ..Пусть гадают ,что нас погубило хе хе
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389
Алексей Маз Полчаса назад
Для надлежащего восприятия статьи желательно надеть шапочку из фольги и заземлиться на батарею.
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23k
Юрьевич Полчаса назад
Ну это уже за гранью! Только не говорите мне, что этому молотку с остатками деревянной ручки 500 млн. лет!

Если кто учился в школе, то знает, что каменный уголь образуется из продуктов разложения органических остатков растений, подвергшихся изменениям (метаморфизму) в условиях высокого давления окружающих пород земной коры и сравнительно высокой температуры. Тогда возникает законный вопрос - почему ручка молотка не подверглась изменениям, а осталась деревянной.
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3k
Kozlodoev 40 минут назад
А среди шахтёров много шутников и любителей розыгрышей, как я погляжу )) Весёлая профессия, наверное.
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2k
alex5450 42 минуты назад
К своему удивлению шахтеры обнаружили, что при правильном применении аретфакты лечат простатит и геморрой.
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4k
Дмитрий Григорьев 47 минут назад
А почему ничего не написали про неземной красы бабу в мраморном гробу?! Достали значит шахтеры этот гроб, а она лежит там как живая! Хоть сейчас пользуй как угодно!
Но тут прилетело на вертолете КГБ и всё засекретило.
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3k
Дарвин и аморальная премия 50 минут назад
Через 1000 лет шахтеры будут находить в породах братков,которых замуровали в 90х
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19k
Юрий 53 минуты назад
"На поверхности детали были найдены атомы углерода. " - родной, так уголь это и есть углерод.
Если "деталь" нашли в угле, то на поверхности какие атомы должны быть?
Что касается антикитерского механизма, то его нашли отнюдь не в шахте, а на дне морском.
Механическое устройство, поднятое в 1901 году с древнего судна. Остатки судна и его груз обнаружены греческим водолазом 4 апреля 1900 года недалеко от греческого острова Андики тира. Механизм использовался для расчёта движения небесных тел. Механизм датируется приблизительно второй половиной II века до нашей эры. Хранится в Национальном археологическом музее в Афинах.
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262
Снежный Барс 53 минуты назад
Тут ничего странного нет если постоянно смотришь РЕН тв
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6k
Игорь Мочалов 55 минут назад
Отец рассказывал. Нашли его пара одноклассников в угле артефакт-электро капсюль от шахтерской взрывчатки. Ну и сунули провода в розетку. Бабахнуло, хорошо, не убило. Но шрамы на всю жизнь.
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262
Снежный Барс Игорь Мочалов 52 минуты назад
А капсюль был тоже доисторический ?
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6k
Pravednik84 Час назад
Ссылка youtu.be
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19
Kilas Час назад
Ну потому что мы не первая развитая цивилизация, по некоторым данным их было до нас 5 и мы шестая
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