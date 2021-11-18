Очень странные находки шахтеров

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Такие предметы уже очень давно называются неуместными артефактами.
Интересные вещи находят в кусках породы, очень часто они даже не из своего времени. Такие вот артефакты находят по всему миру.
Житель Владивостока как-то раз топил печь углем из хакасских угольных шахт Черногорска. Внутри одного из кусков угля он увидел необычный предмет, который состоял из алюминия, с примесью 2,4% магния. Находка длиной примерно 7,5 см. Кто-то говорит, что это рейка, а кто-то думает, что это деталь необычного механизма. Сам по себе он образоваться точно не мог. Выплавлять сплавы алюминия стали только двадцатом веке, их сейчас используют для постройки судов и самолетов. Сам по себе в шахту такой предмет попасть не мог. И никак не мог оказаться внутри обломка каменного угля, возраст которого минимум 300 млн лет. Эта деталь из дюралюминия оказалась старше тиранозавров на 50 млн лет.
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Исследователь из Дальнегорска Валерий Двужильный внимательно изучил находку и обнаружил доказательства того, что алюминий провел миллионы и миллионы лет внутри угольного пласта. На поверхности детали были найдены атомы углерода. В Хакасии много соленой воды и из-за нее алюминий корродировал, части каменного угля попали внутрь детали.
Двужильный начал искать дальше и потом наткнулся на еще один интересный предмет. Строили мост на острове Русский и бурили скважины для опор на дне залива, в кернах нашли металлическую стружку, состоявшую из лантана, хрома и церия. Это все было найдено в песчаниках пермского периода, чей возраст составляет 240 млн лет. После исследования стружки в Институте ядерной физики (Гатчина) стало ясно, что Двужильный обнаружил осколки искусственно созданных сплавов. Но нет никакого логического объяснения, как эти сплавы попали в пески пермского периода. Ну пока нет.
А в 2008 году рабочие шахт Донецка (Ростовская область) на глубине 900 метров нашли странный артефакт: круглый предмет в виде колеса. Порода в тех местах не самая прочная, находку пришлось оставить в шахте, ее просто не рискнули выдалбливать. Шахтеры ее сфотографировали и снимок разлетелся по интернету. Что это и из чего состоит - неизвестно. Это похоже на колесе от телеги или колесницы. Интересно, что это такое?
В Севастопольских каменоломнях, на стометровой глубине, в известняке были найдены железные артефакты, которые напоминали сплющенные наконечники для стрел. Возраст породы, в которой их обнаружили, составляет 70 млн лет.
Это из недавнего. А за рубежом такие находки встречаются начиная с XIX века
В 1845 году, к примеру, в Шотландии, в известняковом карьере нашли железный гвоздь. В 1889 году бурильщики из Айдахо подняли с 90 метров глубиной маленькую статуэтку женщины (4 см высотой). Возраст пород, в которых она находилась - примерно 2 млн лет. А в 1891 году в США шахтеры нашли внутри огромного куска угля золотую цепочку.
В 1912 году, на одной из электростанций Оклахомы, из глыбы угля вывалилась железная чашка, а на угле был очевидный след от ее пребывания внутри. В 1928 году, там же, была найдена бетонная стенка из правильных блоков. Шахту тут же закрыли, а работников перевели на другие рабочие места.
В 1934 году нашли тот самый знаменитый "лондонский молоток". Супруги Эмма и Макс Хан у ручья Ред-Крик, рядом с Лондоном (штат Техас) нашли его в породе и изготовлен он был во второй половине XIX века. А возраст породы, где он "жил" геологи опередили как 444-485 млн лет.
В 1922 году в Неваде археолог Джон Рейд обнаружил отпечаток ботинка со следами нити по краю ранта. Породе, на которой он отпечатался, было 5 млн лет и она принадлежала к триасовому периоду.
Ученые обычно закрывают глаза на такие странные находки, объясняя их или схожестью с чем-то, или же случайностью. Но что-то мы, видимо, не знаем о прошлом планеты. Привычная нам наука считает, что человек появился на земле не так давно - каких-то 40 тысяч лет назад. Самые древние люди, например, в России - примерно 28-30 тысяч лет назад, на реке Яне в Якутии и на реке Белой в Приангарье. Около 20 тысяч лет назад люди смогли добраться до Америки. То есть все артефакты старше этого возраста просто не укладываются в рамки науки. Но они есть.
Возможно, они являются доказательством того, что цивилизации людей на Земле гораздо больше лет, чем принято считать. А если так, то вообще неизвестно что наши пращуры могли и умели: может и металл плавили, может и в космос летали, а может уже и ядерная война была.
Конечно, есть еще теории о провалах во времени и пространстве. Ведь каждый год в мире исчезают тысячи и тысячи людей, без малейшего следа. Может они прихватывают в прошлое молотки, чашки, очки, телефоны.
Что думаете на этот счет?
Конечно, есть еще теории о провалах во времени и пространстве. Ведь каждый год в мире исчезают тысячи и тысячи людей, без малейшего следа. Может они прихватывают в прошлое молотки, чашки, очки, телефоны.
Что думаете на этот счет?
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Если кто учился в школе, то знает, что каменный уголь образуется из продуктов разложения органических остатков растений, подвергшихся изменениям (метаморфизму) в условиях высокого давления окружающих пород земной коры и сравнительно высокой температуры. Тогда возникает законный вопрос - почему ручка молотка не подверглась изменениям, а осталась деревянной.
Я нашел кусок деревяшки, только он был из камня.
Можно было прекрасно рассмотреть годовые кольца и сучок.
Повторю вопрос - почему пустоты трещины ручки не заполнены осадочными породами?
Но тут прилетело на вертолете КГБ и всё засекретило.
Если "деталь" нашли в угле, то на поверхности какие атомы должны быть?
Что касается антикитерского механизма, то его нашли отнюдь не в шахте, а на дне морском.
Механическое устройство, поднятое в 1901 году с древнего судна. Остатки судна и его груз обнаружены греческим водолазом 4 апреля 1900 года недалеко от греческого острова Андики тира. Механизм использовался для расчёта движения небесных тел. Механизм датируется приблизительно второй половиной II века до нашей эры. Хранится в Национальном археологическом музее в Афинах.