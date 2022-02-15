В Оренбурге стая бродячих собак атаковала мальчика

Пока зоолюбы защитники бродячих собак возмущаются тем, что «Басей обижают», эти баси продолжают нападать на людей. Очередной случай из Оренбурга: мальчик шел домой и на него налетела одичавшая стая. Естественно, он не мог отбиться и попытался убежать - упал, завяз в сугробе, кое-как поднялся. Все это время за ним с лаем неслись собаки и прихватывали за ранец и одежду.

Чуть не закончилось бедой, но на крики парня прибежали взрослые, при их появлении собаки сразу разбежались.