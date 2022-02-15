В Оренбурге стая бродячих собак атаковала мальчика

Могли бы серьезно покалечить, но его спасли прохожие - они подбежали и отогнали псов.
Пока
зоолюбы защитники бродячих собак возмущаются тем, что «Басей обижают», эти баси продолжают нападать на людей. Очередной случай из Оренбурга: мальчик шел домой и на него налетела одичавшая стая. Естественно, он не мог отбиться и попытался убежать - упал, завяз в сугробе, кое-как поднялся. Все это время за ним с лаем неслись собаки и прихватывали за ранец и одежду.
Чуть не закончилось бедой, но на крики парня прибежали взрослые, при их появлении собаки сразу разбежались.
Когда убивают бродячую собаку, поднимается настоящий вой зоозащитников: «Ну как же так! Город тонет в крови!» А когда псы грызут ребенка они помалкивают или говорят: «А что такого? Его же спасли и он не пострадал… Все нормально».
А если бы это был ваш ребенок? Защитники…
Источник:
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Сразу скажу зеленым мимо ...... у меня у самого есть пес, я люблю животных, но вопрос нужно решать.
Я предлагаю в каждом городе организовать питомник на 100 клеток, отлавливать животных усыпляя их (данный патрон стоит 100 р.), после помещать в клетку, держать 5 дней, появился хозяин отдать песеля, нет значит усыплять на вечно, иного выхода лично я не вижу.
Короче я никуда не писал, не звонил, в соцсетях не жаловался. Просто купил все что надо в аптеке и решил проблему. И слава богу у нас такие стаи не собираются. Так...носятся пара шавок приблудных. Но если увижу что популяция увеличивается, не поленюсь, зайду в аптеку и решу проблему.
Я заметил что у зоошизы редко бывают дети. Им не понять.
Согласно пункту 14 статьи 14.1 и пункта 15 статьи 16.1 Федерального закона 131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», отлов бродячих собак это обязанность муниципалитета. Озвучивать должности не принято, виноваты "зоозащитники".
Ещё пример: Мигранты переполнили российские города - ай-яй-яй, какие плохие мигранты. О том, что их наличие в городах прямой результат работы Федеральной миграционной службы (ФМС России) и общий ориентир капиталистического правящего класса - тишина. Виноваты мигранты и зоозащитники - и точка!
Куцее клиповое мышление - гарант того, что этот правящий класс буржуинов будет вечным.
Ну отловили... в идеале... и что? Все равно же надо выпускать или держать до конца. Откуда в каком то районе или деревне В ДАЛЕКОМ ЗАМКАДЬЕ деньги на это.
Ну стерилизовали, ну выпустили... Вы согласны войти в загон к 10-и стерилизованным албаям и овчаркам?
Вот ВЫ КОНКРЕТНО? Зайдете, ведь они же ж после стерилизации д-о-О-о-бренькие стали, ну, если что залижут до щекотки... ?
Таки может проблем не в НЕИСПОЛНЕНИИ, а в КРИВОСТИ законов, принятых на поводу единиц шизанутых, но ГРОМКИХ "защитнегов"?