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В Оренбурге стая бродячих собак атаковала мальчика

В Оренбурге стая бродячих собак атаковала мальчика (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 февраля 2022 18:01
Сообщество : Жить в России
Метки: psy   зоозащитники   мальчик   оренбург   прохожий   собаки   стая   
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Могли бы серьезно покалечить, но его спасли прохожие - они подбежали и отогнали псов.

Пока зоолюбы защитники бродячих собак возмущаются тем, что «Басей обижают», эти баси продолжают нападать на людей. Очередной случай из Оренбурга: мальчик шел домой и на него налетела одичавшая стая. Естественно, он не мог отбиться и попытался убежать - упал, завяз в сугробе, кое-как поднялся. Все это время за ним с лаем неслись собаки и прихватывали за ранец и одежду.

Чуть не закончилось бедой, но на крики парня прибежали взрослые, при их появлении собаки сразу разбежались.

Когда убивают бродячую собаку, поднимается настоящий вой зоозащитников: «Ну как же так! Город тонет в крови!» А когда псы грызут ребенка они помалкивают или говорят: «А что такого? Его же спасли и он не пострадал… Все нормально».

А если бы это был ваш ребенок? Защитники…

Источник:

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Метки: psy   зоозащитники   мальчик   оренбург   прохожий   собаки   стая   
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4k
Димка Смола/67 2 часа назад
Сейчас очень остро стоит вопрос на федеральном уровне, что делать с бездомными собаками!!!
Сразу скажу зеленым мимо ...... у меня у самого есть пес, я люблю животных, но вопрос нужно решать.
Я предлагаю в каждом городе организовать питомник на 100 клеток, отлавливать животных усыпляя их (данный патрон стоит 100 р.), после помещать в клетку, держать 5 дней, появился хозяин отдать песеля, нет значит усыплять на вечно, иного выхода лично я не вижу.
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−95
Племянник Путина 13 минут назад
Да что тут думать? Бродячие животные это угроза жизни граждан. Отлавливать и кормить этих животных тушками зоошизофреников. Как туши закончатся, начать усыплять животных.
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2k
Жан Плов Лагман 13 минут назад
Помню как то соседи по подъезду завели собаку, дворнягу. Вымахала довольно таки крупная и дурная, вся в хозяев. Им лень было гулять с ней, они выпускали ее из подъезда, на самовыгул. Так вот эта псина, сделав все свои дела, садилась у подъезда и облаивала людей, пытающихся войти. У меня младший ребенок не мог из-за этого попасть домой после школы. Разговор с хозяевами результат не принес..."да вы не бойтесь...да он не укусит".
Короче я никуда не писал, не звонил, в соцсетях не жаловался. Просто купил все что надо в аптеке и решил проблему. И слава богу у нас такие стаи не собираются. Так...носятся пара шавок приблудных. Но если увижу что популяция увеличивается, не поленюсь, зайду в аптеку и решу проблему.
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4k
Ditmar Von Riddel 21 минуту назад
Под нож всех скотин бродячих!
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69k
parallax 45 минут назад
У зоошизы нет детей.
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6k
Slowly 46 минут назад
Собачники дебилы - это полюбэ. Безусловно, есть люди, которые занимаются этим ПРОФЕССИОНАЛЬНО, к ним вопросов нет, но вот кретины из человейников, которые в квартире заводят, выгуливают без намордников, безусловно желтизна снега везде, вот эти - уроды однозначно.
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19k
sanchesS80 51 минуту назад
"А если бы это был ваш ребенок? Защитники…"

Я заметил что у зоошизы редко бывают дети. Им не понять.
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6k
Андрей Крылов 59 минут назад
При СССР бродячих собак просот отчтреливалди по ночам. И правильно делали. И нечего тут сопли развоводить, чот жалко дивотинок. Стаи бродяг страшнее волков в лесу! Есь собаки домашние? Так держите из дома, на поводках. в крайнем случае на цепи. В последнее время просто страшная стати\стика по нападениям собак. Кому там далко собачек? А людай и человеческиз детйнышей не далко? Недвно видел, как несколько псов, с бирками о "катрировании и надлюдении" в ушах чсуть не разоврвали мальченку ден\тсадовского возрасту. Хорошо людей радом было достаточно(в том числе и моя персона) чтоб разогнать свору....
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9k
Андрей Ма-С Час назад
Мальчика спасли ноги
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1k
Иван 2 часа назад
О
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30k
Антон 2 часа назад
Типичная новость, без посыла к истинным виновникам.
Согласно пункту 14 статьи 14.1 и пункта 15 статьи 16.1 Федерального закона 131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», отлов бродячих собак это обязанность муниципалитета. Озвучивать должности не принято, виноваты "зоозащитники".
Ещё пример: Мигранты переполнили российские города - ай-яй-яй, какие плохие мигранты. О том, что их наличие в городах прямой результат работы Федеральной миграционной службы (ФМС России) и общий ориентир капиталистического правящего класса - тишина. Виноваты мигранты и зоозащитники - и точка!
Куцее клиповое мышление - гарант того, что этот правящий класс буржуинов будет вечным.
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153
yanmail yanmail Luc72 Час назад
Зоозащитников скармливать кастрированным алабаям - жёстко
но справедливо и скармливать пока "защитнеги" настаивают на законе о выпуске обратно на волю после передержки этих алабаев вместо усыпления.
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