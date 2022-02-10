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Стая одичавших собак чуть не загрызла мальчика в Челябинске

Стая одичавших собак чуть не загрызла мальчика в Челябинске (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 февраля 2022 14:48
Сообщество : Жить в России
Метки: psy   нападение   ребенок   собаки   стая   хаски   шрамы   
789
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Свора бездомных псов нападает на всех без разбора. Взрослые уже боятся отпускать детей в школу.

Федоровка раньше была отдельным поселением, теперь стала микрорайоном Челябинска. Ее облюбовали одичавшие собаки - они сбиваются в стаи по 8-10 псов и нападают на прохожих.

Жертвами становятся взрослые, многие из них теперь выходят на улицу с палками и перцовыми баллончиками. И дети - на них нападают еще чаще. Дошло до того, что ребят стараются не отпускать без сопровождения взрослых.

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Местные постоянно жаловались в администрацию, но реакции не было. Хотя недавно произошел случай, после которого местные чиновники зашевелились.

Мальчик с друзьями катался с горки. К ней подбежала стая псов и один из них вцепился ребенку в лицо. Дети закричали и собака убежала. Выяснилось, что эта была домашняя хаски, которая прибилась к стае бродячих собак. Ее хозяин, 85-летний дед, не может толком с ней гулять и выпускает ее «побегать самостоятельно».

Прокуратура возбудила дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Деда, конечно, сажать не будут - хотя когда к пенсионеру пришли за псом, он заявил, что не знает, где сейчас собака. Ее нашли на даче у знакомых деда и забрали в приют. Вообще-то после такого нападения ее бы стоило усыпить.

Теперь, когда к делу подключился СК, местная администрация сразу проснулась и пообещала «срочно разобраться с собаками». А мальчику уже зашили лицо - сейчас он с мамой лежит в больнице и поправляется. Поранили его основательно, скорее всего, останутся шрамы.

После такого даже самые упертые зоозащитники не стали говорить о милосердии к бродячим собакам - видимо, постыдились.

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Метки: psy   нападение   ребенок   собаки   стая   хаски   шрамы   
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28  комментариев
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815
Татьяна Баженова Час назад
Стаи бродячих собак пополняются не только за счёт брошенных хозяевами псин, они бесконтрольно размножаются, и это уже полностью дикие особи. Поэтому только уничтожение, стерилизация не решит проблему, есть они всё равно хотят и нападать не перестанут.
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844
Hallo FreeSpace 40 минут назад
... и вот опять
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2k
azuver 41 минуту назад
Отстреливать к херам,все эти своры по всей России.Жизнь и здоровье людей,тем более детей важнее. Зелёные пусть заткнутся.
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11
Державный Властитель Стебан Шутник 6 минут назад
Радикальный экстремист???
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2k
MC 44 минуты назад
Когда уже, эту проблему решат? Если увеличивается популяция волков или кабанов - пожалуйста лицензия на отстрел и даже защитники животных не возбухают. А тут одичавшие собаки в городах и поселках и никакой реакции...
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8k
Ivan 45 минут назад
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855
Иннoгeнтий 47 минут назад
С Навальнятами спривились , а с этим ....
Пока Вову или Диму не укусят ни х,,,я не поменяется .
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11
Державный Властитель Иннoгeнтий 5 минут назад
Одноклеточное мышление
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−32
мукомолыч 56 минут назад
хватит раскачивать лодку! собаки - добрые, милые, верные животные. просто так они никогда не нападают. 100% была провокация от ребенка. следить за своими детьми нужно!
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11
Державный Властитель Час назад
А я травлю тварей(бродячих псов). Крысиный яд работает.
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11
Державный Властитель Robin 9 минут назад
Глупости несёте барин. У меня на участке(проживаю в личном доме)
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11
Державный Властитель 7 минут назад
И разумейте разницу. Я написал именно про бродячих псов.
или меньше бухай или внимательней читай.
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376
Gast Час назад
нападение собак это следствие, а причина в безответности людей. Заводят собак, желательно больших, потом не справляются или просто надоедают и собакену пинка под зад. Только отстрелом проблему не решить. Я сам живу в Германии, поначалу тоже думал, что за идиотские законы. Ан нет. Всё правильно: берёшь пса- берёшь разрешение, ставишь на учёт, платишь налог , заисит от породы, бывает очень дорого. обязан сделать страховку и все прививки. с определёнными породами пройти учёбу в соб. школе и аттестацию. вот тогда и подумаешь хочешь пса или нет . у самого собакен, ходили на индивидуальные занятия.

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11
Державный Властитель Gast Час назад
Бродячих псов подвозят и выпускают из передержек.
Вы не так поняли тему поста.Но я про РФ а не про Германию.
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376
Gast Державный Властитель 41 минуту назад
ну собаки туда же как-то попадают
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11
Державный Властитель Gast 36 минут назад
Ну тут всё относительно.
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3k
Chanceux Час назад
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11
Державный Властитель Chanceux Час назад
За убийство собаки закроют нахрен.
Отрава для крыс самое то.
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