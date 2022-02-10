Стая одичавших собак чуть не загрызла мальчика в Челябинске

Свора бездомных псов нападает на всех без разбора. Взрослые уже боятся отпускать детей в школу.
Федоровка раньше была отдельным поселением, теперь стала микрорайоном Челябинска. Ее облюбовали одичавшие собаки - они сбиваются в стаи по 8-10 псов и нападают на прохожих.
Жертвами становятся взрослые, многие из них теперь выходят на улицу с палками и перцовыми баллончиками. И дети - на них нападают еще чаще. Дошло до того, что ребят стараются не отпускать без сопровождения взрослых.
Местные постоянно жаловались в администрацию, но реакции не было. Хотя недавно произошел случай, после которого местные чиновники зашевелились.
Мальчик с друзьями катался с горки. К ней подбежала стая псов и один из них вцепился ребенку в лицо. Дети закричали и собака убежала. Выяснилось, что эта была домашняя хаски, которая прибилась к стае бродячих собак. Ее хозяин, 85-летний дед, не может толком с ней гулять и выпускает ее «побегать самостоятельно».
Прокуратура возбудила дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Деда, конечно, сажать не будут - хотя когда к пенсионеру пришли за псом, он заявил, что не знает, где сейчас собака. Ее нашли на даче у знакомых деда и забрали в приют. Вообще-то после такого нападения ее бы стоило усыпить.
Теперь, когда к делу подключился СК, местная администрация сразу проснулась и пообещала «срочно разобраться с собаками». А мальчику уже зашили лицо - сейчас он с мамой лежит в больнице и поправляется. Поранили его основательно, скорее всего, останутся шрамы.
После такого даже самые упертые зоозащитники не стали говорить о милосердии к бродячим собакам - видимо, постыдились.
Источник:
- Мохнатые, склизкие и колючие - самые милые животные - блогеры
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Пока Вову или Диму не укусят ни х,,,я не поменяется .
1. ты стебёшься
2. ты дебил
... третьего не дано
или меньше бухай или внимательней читай.
Вы не так поняли тему поста.Но я про РФ а не про Германию.
Отрава для крыс самое то.
С командами самое интересное и самое печальное, собственно, один из факторов катастрофического положения дел с безнадзорными животными. НИКТО НЕ ХОЧЕТ С ЭТИМ СВЯЗЫВАТЬСЯ. С одной стороны овчинка выделки не стоит, а с другой - замучаешься все требования соблюсти. Годами висят неудовлетворенные объявления конкурсов на данную услугу. Поэтому желающих очень мало, только в больших городах, где финансирование совсем иное. И всё это, благодаря законодательству, которое более гуманно к животным, чем к человеку.