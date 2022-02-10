Стая одичавших собак чуть не загрызла мальчика в Челябинске

Федоровка раньше была отдельным поселением, теперь стала микрорайоном Челябинска. Ее облюбовали одичавшие собаки - они сбиваются в стаи по 8-10 псов и нападают на прохожих.

Жертвами становятся взрослые, многие из них теперь выходят на улицу с палками и перцовыми баллончиками. И дети - на них нападают еще чаще. Дошло до того, что ребят стараются не отпускать без сопровождения взрослых.

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Местные постоянно жаловались в администрацию, но реакции не было. Хотя недавно произошел случай, после которого местные чиновники зашевелились.

Мальчик с друзьями катался с горки. К ней подбежала стая псов и один из них вцепился ребенку в лицо. Дети закричали и собака убежала. Выяснилось, что эта была домашняя хаски, которая прибилась к стае бродячих собак. Ее хозяин, 85-летний дед, не может толком с ней гулять и выпускает ее «побегать самостоятельно».

Прокуратура возбудила дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Деда, конечно, сажать не будут - хотя когда к пенсионеру пришли за псом, он заявил, что не знает, где сейчас собака. Ее нашли на даче у знакомых деда и забрали в приют. Вообще-то после такого нападения ее бы стоило усыпить.

Теперь, когда к делу подключился СК, местная администрация сразу проснулась и пообещала «срочно разобраться с собаками». А мальчику уже зашили лицо - сейчас он с мамой лежит в больнице и поправляется. Поранили его основательно, скорее всего, останутся шрамы.

После такого даже самые упертые зоозащитники не стали говорить о милосердии к бродячим собакам - видимо, постыдились.