Великолепная русская четверка покорителей Арктики

Человек обладает удивительным потенциалом, когда дело касается спасения жизни. И эта история многолетнего выживания в суровых климатических условиях – яркое тому доказательство.
Поморы были отлично знакомы с богатейшими промысловыми местами архипелага Шпицберген. И экспедиция Еремея Окладникова из Архангельской области была, в общем, событием рядовым, а не чем-то из ряда вон выдающимся. В 1743 году он подготовил судно, нанял полтора десятка опытных охотников и отправился на добычу моржей и китов.
Спустя 9 дней корабль прибыл к восточной части архипелага, южнее острова Эдж. Из-за сложных погодных условий было принято решение остаться на зимовку на ближайшем острове – Полумесяца.
Разведать обстановку отправилась группа в составе четырех человек: кормчий Алексей Химков и матросы Хрисанф Химков, Степан Шарапов и Федор Веригин. Они взяли с собой небольшой запас продовольствия, посуду, оружие с небольшим количеством зарядов. Обнаружив на острове хижину, которую, вероятно, построили другие промысловики, мужчины приняли решение остаться там на ночевку. А когда вернулись, то корабля на месте уже не было: всего за одну ночь он затонул вместе со всей командой. Но отчаиваться было нельзя, поскольку в таких условиях отчаяние равносильно смертному приговору.
Бревна, доски, остатки затонувших кораблей пошли на растопку и изготовление необходимых инструментов. На охоту пришлось ходить с примитивным оружием – рогатинами и луком, поскольку запасы пороха быстро иссякли. Во избежание цинги вынужденные отшельники ели траву, а основным источником пищи были добываемые песцы и олени. Недостатка в воде не было благодаря ручьям и льду.
Основной опасностью стали медведи, которые периодически нападали на хижину. Поэтому выходили за ее пределы только по двое. Проблемой, конечно, был холод: зимой наметало сугробы выше крыши, и единственным способом покинуть хижину было отверстие в кровле. На зиму заготавливали копченое мясо, поскольку охотиться было почти что невозможно, а из шкур зверей шили незамысловатую, но теплую одежду, используя жилы и кости зверей как нитки и иголки. Через 5 лет Федор Веригин умер. Товарищи похоронили его в глубокой яме, чтобы тело не вырыли медведи.
Шансы на спасение были ничтожными, поскольку практически все корабли, снаряжаемые на промысел, шли к западным частям архипелага, огибая остров, ставший их прибежищем. Только в конце лета 1749 года сюда причалил корабль купца, запланировавшего зимовку в восточной части. Русские робинзоны смогли привлечь внимание команды примитивным способом – разведенным костром и оленьей шкурой, из которой сделали примитивный флаг. Они предложили за спасение оленьи шкуры, коих за годы отшельничества накопилось очень много, и сало. В конце сентября зверобои добрались до родных мест. Семьи давно их оплакали, считая погибшими. Что логично, ведь мужчины отсутствовали более 6 лет.
Их история показалась столь невероятной, что Алексей и Хрисанф даже ездили в Петербург, где подробно поведали о суровой жизни в условиях Арктики ученым Российской академии наук.
Выжившие стали не только знаменитостями местного масштаба. Француз Пьер Луи Ле Руа описал их историю в книге «Приключения четырёх российских матросов к острову Ост-Шпицбергену бурею принесённых, где они шесть лет и три месяца прожили». И о стойких духом русских узнали в Европе.
Односельчане еще долго удивлялись изменившимся привычкам троицы выживших. Те настолько отвыкли от хлеба и прочей пищи, что питались исключительно мясом, запивая его водой. Шарапов скончался в 1757 году, Хрисанф Химков умер в 1778. Точная дата смерти Алексея Химкова неизвестна.
О сильных духом и стойких поморах был снят фильм «Море студеное» (1954 год), а в 2003 году о них вышла книга американского альпиниста Дэвида Робертса.
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