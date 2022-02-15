Великолепная русская четверка покорителей Арктики

Поморы были отлично знакомы с богатейшими промысловыми местами архипелага Шпицберген. И экспедиция Еремея Окладникова из Архангельской области была, в общем, событием рядовым, а не чем-то из ряда вон выдающимся. В 1743 году он подготовил судно, нанял полтора десятка опытных охотников и отправился на добычу моржей и китов.

Спустя 9 дней корабль прибыл к восточной части архипелага, южнее острова Эдж. Из-за сложных погодных условий было принято решение остаться на зимовку на ближайшем острове – Полумесяца.