FISHKINET
Сообщество RealFishki 271 пост • 26 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Великолепная русская четверка покорителей Арктики

Великолепная русская четверка покорителей Арктики (6 фото)

Автор:
15 февраля 2022 15:02
Сообщество : RealFishki
Метки: СТОЙКОСТЬ   арктика   выживание   испытание   история   остров   помор   русский   
737
6

Человек обладает удивительным потенциалом, когда дело касается спасения жизни. И эта история многолетнего выживания в суровых климатических условиях – яркое тому доказательство.

Поморы были отлично знакомы с богатейшими промысловыми местами архипелага Шпицберген. И экспедиция Еремея Окладникова из Архангельской области была, в общем, событием рядовым, а не чем-то из ряда вон выдающимся. В 1743 году он подготовил судно, нанял полтора десятка опытных охотников и отправился на добычу моржей и китов.

Спустя 9 дней корабль прибыл к восточной части архипелага, южнее острова Эдж. Из-за сложных погодных условий было принято решение остаться на зимовку на ближайшем острове – Полумесяца.


×
×

Разведать обстановку отправилась группа в составе четырех человек: кормчий Алексей Химков и матросы Хрисанф Химков, Степан Шарапов и Федор Веригин. Они взяли с собой небольшой запас продовольствия, посуду, оружие с небольшим количеством зарядов. Обнаружив на острове хижину, которую, вероятно, построили другие промысловики, мужчины приняли решение остаться там на ночевку. А когда вернулись, то корабля на месте уже не было: всего за одну ночь он затонул вместе со всей командой. Но отчаиваться было нельзя, поскольку в таких условиях отчаяние равносильно смертному приговору.


Бревна, доски, остатки затонувших кораблей пошли на растопку и изготовление необходимых инструментов. На охоту пришлось ходить с примитивным оружием – рогатинами и луком, поскольку запасы пороха быстро иссякли. Во избежание цинги вынужденные отшельники ели траву, а основным источником пищи были добываемые песцы и олени. Недостатка в воде не было благодаря ручьям и льду.

Основной опасностью стали медведи, которые периодически нападали на хижину. Поэтому выходили за ее пределы только по двое. Проблемой, конечно, был холод: зимой наметало сугробы выше крыши, и единственным способом покинуть хижину было отверстие в кровле. На зиму заготавливали копченое мясо, поскольку охотиться было почти что невозможно, а из шкур зверей шили незамысловатую, но теплую одежду, используя жилы и кости зверей как нитки и иголки. Через 5 лет Федор Веригин умер. Товарищи похоронили его в глубокой яме, чтобы тело не вырыли медведи.


Шансы на спасение были ничтожными, поскольку практически все корабли, снаряжаемые на промысел, шли к западным частям архипелага, огибая остров, ставший их прибежищем. Только в конце лета 1749 года сюда причалил корабль купца, запланировавшего зимовку в восточной части. Русские робинзоны смогли привлечь внимание команды примитивным способом – разведенным костром и оленьей шкурой, из которой сделали примитивный флаг. Они предложили за спасение оленьи шкуры, коих за годы отшельничества накопилось очень много, и сало. В конце сентября зверобои добрались до родных мест. Семьи давно их оплакали, считая погибшими. Что логично, ведь мужчины отсутствовали более 6 лет.


Их история показалась столь невероятной, что Алексей и Хрисанф даже ездили в Петербург, где подробно поведали о суровой жизни в условиях Арктики ученым Российской академии наук.

Выжившие стали не только знаменитостями местного масштаба. Француз Пьер Луи Ле Руа описал их историю в книге «Приключения четырёх российских матросов к острову Ост-Шпицбергену бурею принесённых, где они шесть лет и три месяца прожили». И о стойких духом русских узнали в Европе.


Односельчане еще долго удивлялись изменившимся привычкам троицы выживших. Те настолько отвыкли от хлеба и прочей пищи, что питались исключительно мясом, запивая его водой. Шарапов скончался в 1757 году, Хрисанф Химков умер в 1778. Точная дата смерти Алексея Химкова неизвестна.

О сильных духом и стойких поморах был снят фильм «Море студеное» (1954 год), а в 2003 году о них вышла книга американского альпиниста Дэвида Робертса.


Источник:

Еще крутые истории!
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: СТОЙКОСТЬ   арктика   выживание   испытание   история   остров   помор   русский   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Андрей А Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Новые правила медосвидетельствования, которые будут действовать с 1 марта Новые правила медосвидетельствования, которые будут действовать с 1 марта Почему власти Италии изгнали 81-летнего Робинзона с острова, где он жил более 30 лет Почему власти Италии изгнали 81-летнего Робинзона с острова, где он жил более 30 лет Маленький шотландский остров, который корабельные крысы сделали необитаемым Маленький шотландский остров, который корабельные крысы сделали необитаемым Мужчина выжил под 30-ти метровым слоем воды Мужчина выжил под 30-ти метровым слоем воды Действительно жуткие книги русских авторов Действительно жуткие книги русских авторов Один из первых русских в Антарктиде Один из первых русских в Антарктиде
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

14213



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Сыктывкар в 1980-е на снимках Сергея Зиновьева
2
57
Сыктывкар в 1980-е на снимках Сергея Зиновьева
Советский пионерский лагерь, как это было
2
183
Советский пионерский лагерь, как это было
Набирающие популярность в сообществах
Эксперты рассказали, почему не стоит бояться радиации
0
28
Эксперты рассказали, почему не стоит бояться радиации
Кусок мяса из Тайланда
0
43
Кусок мяса из Тайланда
Новые правила медосвидетельствования, которые будут действовать с 1 марта
Новые правила медосвидетельствования, которые будут действовать с 1 марта
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно как-то
0
0

Лучшие демотиваторы
Минутка кардиологии
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#Россия#подборка#история#авто аварии#кот#Ynews#автомобили#люди
#фото#ватермарк#факты#в мире#аварии#интересное#кино#забавно#девушки#сарказм
#прикол#животные#картинки#дтп#СССР#Приколы#США#истории#комментарии#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться