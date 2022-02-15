Панамский «перевал Дятлова»: жуткие находки после исчезновения двух голландских студенток

В ходе следствия нестыковки уже появились в начальной точке маршрута. Таксист, подвозивший девушек, утверждал, что привез их в полдень. Таких же показаний придерживался и владелец кафе, расположенного в начале тропы. Однако исследование метаданных снимков показало, что свой путь в никуда они начали за час до этого.





Протяженность маршрута составляет около 4 км. Преодолеть его можно за 3-4 часа, что девушки и сделали, сделав снимок на смотровой площадке Эль-Мирадор, считающейся финальной точкой.