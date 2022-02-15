Панамский «перевал Дятлова»: жуткие находки после исчезновения двух голландских студенток

По всему миру ежегодно бесследно пропадают десятки тысяч людей. О большинстве историй, как правило, известно мало, поскольку они остаются чьим-то личным горем. Другие же вызывают широкий общественный резонанс, как, например, это исчезновение двух голландских студенток в джунглях Панамы в 2014 году.
Крис Кремерс и Лисанн Фрон полгода копили деньги на поездку, во время которой они планировали работать с детьми. Но местная школа была не готова к их приезду, поэтому вместо обучения школьников девушки решили сходить в поход.
Поначалу всё выглядело как типичное путешествие, сопровождаемое красочными снимками со счастливыми лицами. Но вскоре они исчезли, оставив за собой лишь череду жутких улик.
Несмотря на попытки местных отговорить от одиночного похода, 1 апреля девушки отправились на тропу Эль-Пианиста. Маршрут довольно известен, поскольку по нему тысячи туристов поднимались на вершину холма, что в какой-то степени успокаивало. С собой они взяли всё самое необходимое, но самое главное технику, ставшую свидетелем их исчезновения.
В ходе следствия нестыковки уже появились в начальной точке маршрута. Таксист, подвозивший девушек, утверждал, что привез их в полдень. Таких же показаний придерживался и владелец кафе, расположенного в начале тропы. Однако исследование метаданных снимков показало, что свой путь в никуда они начали за час до этого.
Протяженность маршрута составляет около 4 км. Преодолеть его можно за 3-4 часа, что девушки и сделали, сделав снимок на смотровой площадке Эль-Мирадор, считающейся финальной точкой.
Однако Кремерс и Фрон углубились дальше в джунгли, чтобы посмотреть на водопад, расположенный ещё в 1 часе ходьбы от цели. Это пунктик они тоже выполнили, что подтверждают кадры с фотоаппарата.
На этом история счастливого путешествия оборвалась, а двух подруг последующие 2,5 месяца считали пропавшими без вести. Хотя 3 апреля были организованы массовые поиски девушек, но, казалось, что они просто растворились. Спустя 10 недель начали появляться странные находки.
Сначала бы найден рюкзак Лисанн Фрон. Его обнаружили в поле, находящемся в нескольких часах ходьбы от локации, где видели девушек. Кроме того, он был в идеальном состоянии и сухим, несмотря на обильные тропические дожди в тот период. Вопросы вызывал и тот факт, что из него пропала только одна бутылка воды.
На вещах были обнаружены ДНК разных людей, однако кому принадлежали следы. Через какое-то время между горными ручьями нашли аккуратно сложенные шорты Крис Кремерс с застегнутой молнией. В находке также смущал факт их чистоты, поскольку девушки, по версии следствия, несколько дней блуждали в джунглях.
Однако больше пугала серия из 133 снимков в найденном фотоаппарате. После расшифровки данных было обнаружено, что одна фотография была удалена, но непонятно кем и зачем.
До 18:40 на всех кадрах девушки улыбались и позировали на фоне живописной природы. Потом был сделан один снимок, на котором видна обеспокоенность Кремерс. Часть фотографий была сделана в неизведанной части маршрута, где находятся хижины, которых даже нет на карте.
Однако больше пугали 90 кадров, сделанные спустя неделю после исчезновения девушек, причём в промежуток с часа ночи до четырех утра. Какие-то из них были очень плохого качества, другие – четкие, но на всех них были запечатлены какие-то овраги, ветки с пакетами и ущелья. Больше всего жути нагнал снимок крупного плана затылка Кемберс.
Странности были обнаружены и в телефонах девушек. Ещё 1 апреля они сделали по одной попытке позвонить в службу спасения. Следующая попытка была зафиксирована через 14 часов. Причём делалось это в конкретные промежутки времени (в 10 и 14 часов).
Телефон Фрон перестал работать 6 апреля, а телефон Кемберс ещё включали: с 7 по 10 апреля на нём зафиксировали 77 неудачных попыток ввода PIN-кода.
В июне местные жители нашли ботинки с человеческими останками в разных местах. Оба принадлежали девушкам. При этом экспертиза показала, что ноги отвалились сами, и никаких следов насилия или нападения диких животных не было.
В августе находят ещё идеально сохранившиеся костные останки, что не характерно для джунглей, где средняя температура достигает 30 градусов тепла. В этом же месяце в 15 км от начала маршрута поиска найдут ребро Кемберс, на поверхности которого содержались фосфаты, придававшие ему идеально белый цвет.
В итоге следствие со стороны, как Нидерландов, так и Панамы, оказалось в тупике, списав всё на несчастный случай. Панамцы и вовсе считали, что девушки упали в реку, однако удаленность разбросанных останков, на которых не было следов нападения хищников, эту версию рушила. Возможно, студентки столкнулись с каннибалами или картелями, свойственными Латинской Америке, однако эти варианты никто не рассматривал.
В итоге эта загадочная история так и не была раскрыта, а вся правда о ней навсегда осталась в глубинах тропических джунглей. А какие жуткие истории знаете вы, о которых стоило бы рассказать подробнее?
Источник:
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Не факт. Зависит от установки времени в фотоаппарате. Например, выставлено время другого часового пояса.
"После расшифровки данных было обнаружено, что одна фотография была удалена"
Что помешало восстановить?