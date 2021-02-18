Таец попал в больницу после попытки увеличить пенис ко Дню святого Валентина

Врачам пришлось срезать металлическую гайку с пениса мужчины, который попытался таким образом увеличить член, чтобы удивить девушку на День святого Валентина.
Мужчину, имя которого не называется, срочно доставили в больницу в Бангкоке с сильнейшим отеком пениса. Мужчина объяснил, что пытался увеличить половой орган перед свиданием с девушкой в День святого Валентина. Он слышал, что желаемого эффекта можно достичь с помощью кольца на пенисе, и полез в коробку с инструментами в поисках подходящей гайки. Ему удалось просунуть член в гайку с помощью детского масла, но вскоре он почувствовал дискомфорт. На следующий день пенис сильно разбух и начал болеть, и к своему ужасу мужчина обнаружил, что не может снять трехсантиметровую гайку со своего достоинства.
Мужчина промучился с утра пятницы до субботы, а потом все же вызвал скорую, которая в срочном порядке доставила его в больницу. На живописных снимках выше видно, как медики удаляют гайку с помощью резака, пока мужчина от боли цепляется за поручни кровати. Через час он был свободен.
«Я боялся, что мне придется ампутировать пенис. Он так сильно распух, что я думал, что он лопнет», — пожаловался мужчина.
Врачи использовали ручной стальной резак, плоскогубцы и тонкую металлическую пластину, которую они вставили под гайку, чтобы не задеть кожу. Несмотря на боль, процедура прошла успешно, и врачам удалось отрезать гайку, не нанеся повреждений половому органу. Мужчине прописали антибиотики и противовоспалительный крем, чтобы снять отек.
Мужчина рассказал врачам, что собирался на свидание с девушкой и просто хотел удивить ее. Само собой, на свидание он не попал.
Врачи добавили, что это удивительное приключение не нанесло серьезного ущерба пенису мужчины, но потребуется несколько недель, чтобы он восстановился и начал нормально функционировать.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Центральная подстанция скорой помощи, областного города на Украине. На
первой неделе самостоятельной работы в качестве Фельдшера довелось
попасть на вызов по поводу обручального кольца на половом члене. История
достаточно банальная, многократно освещенная о всевозможных байках, но
для меня по первому разу весьма запоминающаяся.
Вообще опыт работы в скорой сводится к мысли, что все что может
случиться - случается, что не может случиться - случается тоже. То есть
- если есть кольцо и член, то рано или поздно одно попадает на второе.
Все остальное чистая статистика. Чем больше город - тем чаще. На один
миллион населения - раз в один-полтора месяца.
Случай с обручальным кольцом закончился у дежурного стоматолога
(распилили бормашиной), и убедил меня в том, что из любой ситуации есть
выход.
А теперь сама история.
Спустя недели 3 после дебюта. Вызов: кольцо на половом члене. Едем с
предчувствием, что сейчас поржем, срубим пузырь и разделим его с
дежурным стоматологом.
АГА!
Клиенту 19 лет. На спор за пузырь бормотухи с пацанами примерил кольцо
…. ОТ ПОДШИПНИКА
Спустя 5 секунд понимаю, что планы насчет пузыря и стоматолога
отменяются. Спустя еще пять - понимаю, что моей квалификации
недостаточно. Начинаю вызванивать коллег с центральной, но кроме хихонек
и хахонек, что новичкам везет ни одного конструктивного совета.
По работе диспетчера (телефонная барышня "Але! Скорая 13, адрес, что
случилось, ФИО… и т. д."), знаю, есть такой ДЕД - проработал на скорой
всю сознательную жизнь, лет 40. Когда здоровье стало здавать, уселся в
диспетчеры. Н овесь миллионный город знает как свою заначку. Маразм
маразмом, но Опыт! не пропьешь. Звоню, здрасти, … тут такое дело… дед
Фигеет, молчит с полминуты, поом в растяжку а-ля яЕльцин выдает: "Ну…..
молодым везет, (сам знаю), я сорок лет…. А такого…. Гайки были… колец на
вериги хватит… но подшипник…. Его ж только кувалдой!!!
- Дед, делать что?
- Ну…. Можно лампасные разрезы, (вдоль, кровь спустить, (чистая
гидравлика) кольцо снять, может даже потом встанет, но спиралью, как
хвост у поросенка) Дураку 19 лет!!! Хотелось бы не так травматично!
Хотя… Дураков в стране и так хватает.
- Дед другие варианты?
- Ну…. Разбить можно.
- Кувалдой ?
- Зачем!!! На ЗМЗ (электромеханический завод, клеает движки для
большегрузных самолетов, те что теперь падают), прессовщик есть, на
пневмомолоте, левша, ювелир, на спор за пузырь папиросную бумажку с
часов снимает восьмитонным молотом. Разобьет - дураку счастье. Нет -
поросячмй хвост.
Дело к ночи, проходная, здраси… здрасти… а во ту вас мы тут слыхали
ювелир… и т. д. Выцепили у ВОХРы адрес, приехали.
Мужик в конце смены, в лоне семьи отдыхает, дверь открыл в сатиновых
трусах, с мокрой головой, и … О СЧАСТЬЕ - ТРЕЗВЫЙ!
Обьясняем ситуацию. Мужик в отказ. Разницу прочувствовали? Одно дело
часы - от силы тридцатка, а другое - …. Вы свое во сколько оцениваете?
Поторговались, все равно мужику кердык, если ты не поможешь, шансов нет.
Мастерюга артачится, мол мне надо пневматику, гидравлику запустить…
- Надо кто?
- Мастер, начальник участка, начальник цеха…
В конце концов всю эту публику мы собрали на завод.
В прессовой собрались: все участники событий, включая нашего водила и
деда ВОХР, пацана обкололи реланиумом (Шобы не брыкался, шутка ли?).
Положи ка на наковальню! Под восьмитонный молот!
А мастерюгу нельзя! Я, откровенно вообще не понимаю, как все это можно
просчитать - массу, инерцию, пределы деформации подшипника, когда у тебя
всего одна кнопка.
Жаль я не художник-передвижник. Подуаешь - Иван Грозный убивает своег
осына! Раз тюкнул клюкой по голове, и теперь сопли и слюни… Вы нарисуйте
как чувак на наковальню кладет… При всем честном народе… Да и рожи
народа достойны художника Петрова-Водкина.
Короче, разбил, не подкачал левша.
С первого раза.
Четыре фрагмента зазвенели по полу, Две ссадинки на агрегате, (фрагменты
тоже инерцию имеют). Мне в этот момент в голове рисовались последствия
ошибки: Брызг бы не было, розовый туман…
Окончание этой истории мне неизвестно, развезли участников по домам,
поставили галочку в журнале, пацана в урологию, на всякий случай, но…
Если пацан не сволочь - прессовщик спился. Если не каждый день, то уж за
каждый раз.
На подстанцию я уже приехал героем, и историю рассказываю уже не первый
десяток раз.
https://www.anekdot.ru/an/an0210/o021026;100.html#10https://www.anekdot.ru/an/an0210/o021026;100.html#10
Они есть разных диаметром.
Дальше по схеме наковльня/кувалда.
Если нет, то автогеном...))))