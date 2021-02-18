Таец попал в больницу после попытки увеличить пенис ко Дню святого Валентина

Мужчина промучился с утра пятницы до субботы, а потом все же вызвал скорую, которая в срочном порядке доставила его в больницу. На живописных снимках выше видно, как медики удаляют гайку с помощью резака, пока мужчина от боли цепляется за поручни кровати. Через час он был свободен.

«Я боялся, что мне придется ампутировать пенис. Он так сильно распух, что я думал, что он лопнет», — пожаловался мужчина.