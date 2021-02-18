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Таец попал в больницу после попытки увеличить пенис ко Дню святого Валентина

Таец попал в больницу после попытки увеличить пенис ко Дню святого Валентина (4 фото)

Автор:
18 февраля 2021 22:08
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   день святого Валентина   любовь   смешные новости   тайланд   человеческая глупость   
326
4

Врачам пришлось срезать металлическую гайку с пениса мужчины, который попытался таким образом увеличить член, чтобы удивить девушку на День святого Валентина.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   день святого Валентина   любовь   смешные новости   тайланд   человеческая глупость   
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11  комментариев
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14k
Мария Коненкова Час назад
Это видео - лет 15 ему - снимали в нашей больнице, в аналогичной ситуации. Мужик 51 года, гайку снимали МЧС-овцы. Девушка в зеленой шапочке - я))
Ссылка www.youtube.com
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508
Колючий 6 минут назад
А ведь увеличил
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3k
Мангуст Полчаса назад
Безопасная альтернатива.
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9k
Савл Полчаса назад
Мужчину на даче в член укусила оса. Член опух и болел. Обратился к врачу. Жена советует врачу: "Боль уберите, а опухоль оставьте!"
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1k
Никита 2 часа назад
Не донёс подарок бедолага.
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792
Stranger2018 2 часа назад
Не про ту Гайку подумал мужик


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13k
Patmaz 2 часа назад
Кольцо, или история о человеческой глупости.
Центральная подстанция скорой помощи, областного города на Украине. На
первой неделе самостоятельной работы в качестве Фельдшера довелось
попасть на вызов по поводу обручального кольца на половом члене. История
достаточно банальная, многократно освещенная о всевозможных байках, но
для меня по первому разу весьма запоминающаяся.
Вообще опыт работы в скорой сводится к мысли, что все что может
случиться - случается, что не может случиться - случается тоже. То есть
- если есть кольцо и член, то рано или поздно одно попадает на второе.
Все остальное чистая статистика. Чем больше город - тем чаще. На один
миллион населения - раз в один-полтора месяца.
Случай с обручальным кольцом закончился у дежурного стоматолога
(распилили бормашиной), и убедил меня в том, что из любой ситуации есть
выход.
А теперь сама история.
Спустя недели 3 после дебюта. Вызов: кольцо на половом члене. Едем с
предчувствием, что сейчас поржем, срубим пузырь и разделим его с
дежурным стоматологом.
АГА!
Клиенту 19 лет. На спор за пузырь бормотухи с пацанами примерил кольцо
…. ОТ ПОДШИПНИКА
Спустя 5 секунд понимаю, что планы насчет пузыря и стоматолога
отменяются. Спустя еще пять - понимаю, что моей квалификации
недостаточно. Начинаю вызванивать коллег с центральной, но кроме хихонек
и хахонек, что новичкам везет ни одного конструктивного совета.
По работе диспетчера (телефонная барышня "Але! Скорая 13, адрес, что
случилось, ФИО… и т. д."), знаю, есть такой ДЕД - проработал на скорой
всю сознательную жизнь, лет 40. Когда здоровье стало здавать, уселся в
диспетчеры. Н овесь миллионный город знает как свою заначку. Маразм
маразмом, но Опыт! не пропьешь. Звоню, здрасти, … тут такое дело… дед
Фигеет, молчит с полминуты, поом в растяжку а-ля яЕльцин выдает: "Ну…..
молодым везет, (сам знаю), я сорок лет…. А такого…. Гайки были… колец на
вериги хватит… но подшипник…. Его ж только кувалдой!!!
- Дед, делать что?
- Ну…. Можно лампасные разрезы, (вдоль, кровь спустить, (чистая
гидравлика) кольцо снять, может даже потом встанет, но спиралью, как
хвост у поросенка) Дураку 19 лет!!! Хотелось бы не так травматично!
Хотя… Дураков в стране и так хватает.
- Дед другие варианты?
- Ну…. Разбить можно.
- Кувалдой ?
- Зачем!!! На ЗМЗ (электромеханический завод, клеает движки для
большегрузных самолетов, те что теперь падают), прессовщик есть, на
пневмомолоте, левша, ювелир, на спор за пузырь папиросную бумажку с
часов снимает восьмитонным молотом. Разобьет - дураку счастье. Нет -
поросячмй хвост.
Дело к ночи, проходная, здраси… здрасти… а во ту вас мы тут слыхали
ювелир… и т. д. Выцепили у ВОХРы адрес, приехали.
Мужик в конце смены, в лоне семьи отдыхает, дверь открыл в сатиновых
трусах, с мокрой головой, и … О СЧАСТЬЕ - ТРЕЗВЫЙ!
Обьясняем ситуацию. Мужик в отказ. Разницу прочувствовали? Одно дело
часы - от силы тридцатка, а другое - …. Вы свое во сколько оцениваете?
Поторговались, все равно мужику кердык, если ты не поможешь, шансов нет.
Мастерюга артачится, мол мне надо пневматику, гидравлику запустить…
- Надо кто?
- Мастер, начальник участка, начальник цеха…
В конце концов всю эту публику мы собрали на завод.
В прессовой собрались: все участники событий, включая нашего водила и
деда ВОХР, пацана обкололи реланиумом (Шобы не брыкался, шутка ли?).
Положи ка на наковальню! Под восьмитонный молот!
А мастерюгу нельзя! Я, откровенно вообще не понимаю, как все это можно
просчитать - массу, инерцию, пределы деформации подшипника, когда у тебя
всего одна кнопка.
Жаль я не художник-передвижник. Подуаешь - Иван Грозный убивает своег
осына! Раз тюкнул клюкой по голове, и теперь сопли и слюни… Вы нарисуйте
как чувак на наковальню кладет… При всем честном народе… Да и рожи
народа достойны художника Петрова-Водкина.
Короче, разбил, не подкачал левша.
С первого раза.
Четыре фрагмента зазвенели по полу, Две ссадинки на агрегате, (фрагменты
тоже инерцию имеют). Мне в этот момент в голове рисовались последствия
ошибки: Брызг бы не было, розовый туман…
Окончание этой истории мне неизвестно, развезли участников по домам,
поставили галочку в журнале, пацана в урологию, на всякий случай, но…
Если пацан не сволочь - прессовщик спился. Если не каждый день, то уж за
каждый раз.
На подстанцию я уже приехал героем, и историю рассказываю уже не первый
десяток раз.

https://www.anekdot.ru/an/an0210/o021026;100.html#10https://www.anekdot.ru/an/an0210/o021026;100.html#10
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45k
Albert GER Patmaz 2 часа назад
Надо было у электромонтажника опрессовочную матрицу спросить.
Они есть разных диаметром.
Дальше по схеме наковльня/кувалда.
Если нет, то автогеном...))))
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7k
Саша Смирнов Patmaz 7 минут назад
Я вот тоже эту историю читал много лет назад. И ещё тогда подумал, а зачем сверювелирная точность? Достаточно было по бокам от агрегата положить две болванки высотой чуть-чуть ниже диаметра кольца от подшипника. Чтобы если чуть сильней молот ударил, то болванки подстраховали. И отсюда появилась вторая мысль. А зачем вообще молот? Положить две болванки по бокам, сверху ещё металлическую пластину, и молотком разбить кольцо. Всё больше надёжности, что будет аккуратно.
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