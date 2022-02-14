Вот так загладили вину: британцу за отключение света «начислили» астрономическую компенсацию

Житель Великобритании очень впечатлился «щедростью» энергетической компании Northern Powergrid. В его родном городке Хебден-Бридж, что в графстве Уэст-Йоркшир, несколько дней пришлось просидеть без света. ЧП случилось еще в ноябре прошлого года, из-за сильного циклона. И вот недавно Гарет Хьюз получил от поставщиков электроэнергии чек с суммой компенсации за неудобство.



Как сообщило издание LADbible, сумма в документе была более чем кругленькая. свыше двух триллионов фунтов стерлингов. Гарет, конечно, понял, что «ошибочка вкралась», но не мог себе не позволить поиронизировать. Выложил в Твиттере фото «письма счастья» и прокомментировал его. Поблагодарил щедрых энергетиков, но все же поинтересовался: «Однако прежде чем я пойду обналичивать чек, скажите, вы точно уверены, что потянете такую сумму?»