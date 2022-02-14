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Вот так загладили вину: британцу за отключение света «начислили» астрономическую компенсацию

Вот так загладили вину: британцу за отключение света «начислили» астрономическую компенсацию (2 фото)

Автор:
14 февраля 2022 21:11
Сообщество : Истории
Метки: британия   компенсация   номер   опечатка   отключение   триллионы   электричество   
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Чек на два триллиона фунтов стерлингов получил житель графства Уэст-Йоркшир. За что такой «бонус» от энергетической компании?
Житель Великобритании очень впечатлился «щедростью» энергетической компании Northern Powergrid. В его родном городке Хебден-Бридж, что в графстве Уэст-Йоркшир, несколько дней пришлось просидеть без света. ЧП случилось еще в ноябре прошлого года, из-за сильного циклона. И вот недавно Гарет Хьюз получил от поставщиков электроэнергии чек с суммой компенсации за неудобство.

Как сообщило издание LADbible, сумма в документе была более чем кругленькая. свыше двух триллионов фунтов стерлингов. Гарет, конечно, понял, что «ошибочка вкралась», но не мог себе не позволить поиронизировать. Выложил в Твиттере фото «письма счастья» и прокомментировал его. Поблагодарил щедрых энергетиков, но все же поинтересовался: «Однако прежде чем я пойду обналичивать чек, скажите, вы точно уверены, что потянете такую сумму?»
Подписчики «счастливчика» начали состязаться в советах, куда потратить столь солидную сумму. Как минимум, положить в банк под проценты и неплохо заработать.

Как оказалось, Хьюз был не единственным, кого так «облагодетельствовали». Подобные чеки Northern Powergrid разослала еще 74 клиентам. И все из-за того, что сотрудник, которому было поручено «дело о компенсациях», вместо суммы выплат вносил в эту строку регистрационный номер счетчика. Компании пришлось извиняться и обещать, что ошибку исправят в ближайшее время.

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Метки: британия   компенсация   номер   опечатка   отключение   триллионы   электричество   
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18  комментариев
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Карл Такойто 2 часа назад
Жители РФ задумались когда они последний раз получали компенсацию за то что сидели без света,воды или отопления
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1k
анатолий горленко 46 минут назад
Вот приблизительная методика подсчёта:
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1k
анатолий горленко 53 минуты назад
У меня тупая коза спрашивала о количестве нулей перед цифрами. (по телефону)
Сказал, чтоб сходила в школу, и узнала, что такое незначащие нули.
И вот зря сказал, лучше бы посоветовал застрелиться.
Эта с.с.к. амёба вместо первого нуля вху.ячила 1, и передала на сайт.
Писец товарисчи!!! Теперь хрен передашь показания, они ведь меньше предыдущих...
Щас подумал: а если бы приняли, ( допустим на киловатт меньше прежних).
Итого 99999 киловатт\ч в месяц.
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53k
doker Час назад
Хохма начнётся, когда налоговая пришлёт свой счёт.
Око государства не дремлет.
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1k
vijilante 2 часа назад
Надо было в банк идти,предъявить чек и перевести всю сумму на счета "Гринпис" и Общества защиты прав животных.
Вот это был-бы номер !
Шухер на весь МИР !!!
Эти крутые организации затаскали бы энергетиков по высшим судам Соединённого Королевства , до палаты Лордов с требованиями признать чек и обязательства банка по нему законными !
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10k
3.6o6pa 2 часа назад
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