Вот так загладили вину: британцу за отключение света «начислили» астрономическую компенсацию

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Чек на два триллиона фунтов стерлингов получил житель графства Уэст-Йоркшир. За что такой «бонус» от энергетической компании?
Житель Великобритании очень впечатлился «щедростью» энергетической компании Northern Powergrid. В его родном городке Хебден-Бридж, что в графстве Уэст-Йоркшир, несколько дней пришлось просидеть без света. ЧП случилось еще в ноябре прошлого года, из-за сильного циклона. И вот недавно Гарет Хьюз получил от поставщиков электроэнергии чек с суммой компенсации за неудобство.
Как сообщило издание LADbible, сумма в документе была более чем кругленькая. свыше двух триллионов фунтов стерлингов. Гарет, конечно, понял, что «ошибочка вкралась», но не мог себе не позволить поиронизировать. Выложил в Твиттере фото «письма счастья» и прокомментировал его. Поблагодарил щедрых энергетиков, но все же поинтересовался: «Однако прежде чем я пойду обналичивать чек, скажите, вы точно уверены, что потянете такую сумму?»
Как сообщило издание LADbible, сумма в документе была более чем кругленькая. свыше двух триллионов фунтов стерлингов. Гарет, конечно, понял, что «ошибочка вкралась», но не мог себе не позволить поиронизировать. Выложил в Твиттере фото «письма счастья» и прокомментировал его. Поблагодарил щедрых энергетиков, но все же поинтересовался: «Однако прежде чем я пойду обналичивать чек, скажите, вы точно уверены, что потянете такую сумму?»
Подписчики «счастливчика» начали состязаться в советах, куда потратить столь солидную сумму. Как минимум, положить в банк под проценты и неплохо заработать.
Как оказалось, Хьюз был не единственным, кого так «облагодетельствовали». Подобные чеки Northern Powergrid разослала еще 74 клиентам. И все из-за того, что сотрудник, которому было поручено «дело о компенсациях», вместо суммы выплат вносил в эту строку регистрационный номер счетчика. Компании пришлось извиняться и обещать, что ошибку исправят в ближайшее время.
Как оказалось, Хьюз был не единственным, кого так «облагодетельствовали». Подобные чеки Northern Powergrid разослала еще 74 клиентам. И все из-за того, что сотрудник, которому было поручено «дело о компенсациях», вместо суммы выплат вносил в эту строку регистрационный номер счетчика. Компании пришлось извиняться и обещать, что ошибку исправят в ближайшее время.
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А где НДС - стесняюсь спросить, я так понял, его на картинке нет...
Сказал, чтоб сходила в школу, и узнала, что такое незначащие нули.
И вот зря сказал, лучше бы посоветовал застрелиться.
Эта с.с.к. амёба вместо первого нуля вху.ячила 1, и передала на сайт.
Писец товарисчи!!! Теперь хрен передашь показания, они ведь меньше предыдущих...
Щас подумал: а если бы приняли, ( допустим на киловатт меньше прежних).
Итого 99999 киловатт\ч в месяц.
Лучше заплатить налог с дохода в $100М, чем с $10К.
Налоговая -Фас!!! Ну и мне % малый...
Вот это был-бы номер !
Шухер на весь МИР !!!
Эти крутые организации затаскали бы энергетиков по высшим судам Соединённого Королевства , до палаты Лордов с требованиями признать чек и обязательства банка по нему законными !
Или кассирша, такая :
- Тут наверняка ошибка,но чек выписан по всем правилам и у меня отличное настроение. Сумму пополам делить или "Гринпису" больше ?
- Пополам.
- А-кей. Перевела. Распишитесь. Хорошего дня.