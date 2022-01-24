Робот-пылесос, сбежав из отеля, повеселил пользователей соцсетей

Вскоре беглеца нашли. Далеко он не укатился, его обнаружил где-то в ближайших кустах один из сотрудников отеля. Сорванца отмыли и вернули в семейство себе подобных. Что сам «колобок» думает по этому поводу, неизвестно. Но многие пользователи были разочарованы его поимкой. Как бы то ни было, роботом гордятся. Он это сделал: «сломал клетку».