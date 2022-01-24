Робот-пылесос, сбежав из отеля, повеселил пользователей соцсетей

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В сети приветствуют свободолюбивого робота, покинувшего «застенки» отеля.
Из отеля британской сети Travelodge, что расположен в Кембридже, «сбежал» робот-пылесос. Персонал отеля сообщил о происшествии в соцсетях, обратившись к пользователям с просьбой помочь вернуть взбунтовавшегося труженика чистоты.
"Сегодня у нас убежал пылесос. Обычно они останавливаются у порога, но этот решил бежать", — так в "Твиттере" описал суть произошедшего ассистент управляющего. Однако изрядная доля пользователей, как рассказывает русская служба ВВC, переметнулась на сторону свободолюбивой техники.
"Сегодня у нас убежал пылесос. Обычно они останавливаются у порога, но этот решил бежать", — так в "Твиттере" описал суть произошедшего ассистент управляющего. Однако изрядная доля пользователей, как рассказывает русская служба ВВC, переметнулась на сторону свободолюбивой техники.
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Как водится, подобные курьезы становятся катализаторами для чувства юмора читателей. В комментариях стали выражать надежду, что робот уже эмигрировал из страны или что он отважно сражается с представителями небогатой британской фауны. А может, просто надоело однообразие, и он решил перейти в стан дворников, вопрошали другие.
Вскоре беглеца нашли. Далеко он не укатился, его обнаружил где-то в ближайших кустах один из сотрудников отеля. Сорванца отмыли и вернули в семейство себе подобных. Что сам «колобок» думает по этому поводу, неизвестно. Но многие пользователи были разочарованы его поимкой. Как бы то ни было, роботом гордятся. Он это сделал: «сломал клетку».
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