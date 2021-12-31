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Ученые переписывают историю Британии: Ричард III не убивал племянников

Ученые переписывают историю Британии: Ричард III не убивал племянников (16 фото)

Автор:
31 декабря 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Ричард III   Эдуард V   британия   история   оправдание   тайны   убийство   факты   
401
16
Стараниями Шекспира британский монарх Ричард III получил репутацию злодея, убившего двух родных племянников ради трона. Однако теперь английские историки считают, что короля оболгали. Исследователи потратили четыре года на изучение того, что случилось с юным Эдуардом V и его братом Ричардом, и полагают, что Ричард III их не убивал, и Эдуарду V, возможно, было разрешено жить тайно под вымышленным именем.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ричард III   Эдуард V   британия   история   оправдание   тайны   убийство   факты   
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7  комментариев
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5k
Виталий Касандров 3 часа назад
Лет через 10 узнаем что варфоломеевской ночи не было ,тли что так назвали вечеринку с пенной дискотекой, а в фашистских лагерях, советские граждане отдыхали от сталинизма.
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5k
Mixalych Полчаса назад
Это какими же надо быть закомплексованными и неуверенными в себе, чтоб бояться называть вещи своими именами. Так и вижу, как 40-летние люди, которых чмырили, унижали, били и не любили в школе, попали в политику, в университеты и т.д. и давай бороться со всем тем, что им не давало покоя в детстве. И дауны с дебилами у них теперь "люди с особенными потребностями" и негры не негры, жиробасины бодипозитивные, толерантность к неполноценным и т.д. Все то, что вызывает у них негативные эмоции и ассоциации - все запретить, переименовать и стереть. Слабаки, трусы, лжецы и лицемеры.
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1k
vagon1 43 минуты назад
Британские учёные...
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3k
Виталий Лынов Час назад
Крысы лживые
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541
Valeri Nikolkin 2 часа назад
Если убрать из истории всю ложь, то это не значит, что останется только правда. В результате может вообще ничего не остаться.
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161k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
У бритаподонков только ИВАН IV, злодей и душегубец.
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1k
сеньор Леонсио 3 часа назад
Потом и пиратство с рабо и наркоторговлей перепишут,и будут рассказывать что сипаи сами себя к пушкам привязывали.
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