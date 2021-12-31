Ученые переписывают историю Британии: Ричард III не убивал племянников

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Стараниями Шекспира британский монарх Ричард III получил репутацию злодея, убившего двух родных племянников ради трона. Однако теперь английские историки считают, что короля оболгали. Исследователи потратили четыре года на изучение того, что случилось с юным Эдуардом V и его братом Ричардом, и полагают, что Ричард III их не убивал, и Эдуарду V, возможно, было разрешено жить тайно под вымышленным именем.
Британские историки утверждают, что король Ричард III, вероятно, не убивал своих племянников более 500 лет назад, а вместо этого позволил старшему мальчику, Эдуарду V, тайно жить под вымышленным именем в деревне в Девоне.
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По мнению ученых, мать Эдварда Элизабет Вудвилл заключила секретный договор с Ричардом III, который, как всегда считали историки, убил своих племянников. Согласно этому договору, юный король Эдуард V получил возможность вести тайную жизнь под чужим именем вдали от дворца.
Брат Ричарда III, Эдуард IV, неожиданно умер в 1483 году, оставив Ричарда лордом-протектором, отвечающим за своих племянников - 12-летнего Эдуарда V и 9-летнего Ричарда Шрусберийского, герцога Йоркского. Эдвард должен был занять трон, но прежде, чем он мог быть коронован, братья были объявлены незаконнорожденными. Ричард запер их в лондонском Тауэре, и их больше никогда не видели.
Версия, оглашенная династией Тюдоров и популяризированная Уильямом Шекспиром, предполагает, что король убил братьев, чтобы не допустить Эдварда на трон. Но, несмотря на то, что пара скелетов действительно была найдена в Тауэре в 1674 году, через 200 лет после их предполагаемой смерти, их принадлежность осталась неизвестной. Никаких доказательств убийства Эдварда и Ричарда так и не было обнаружено - и теперь исследователи полагают, что на самом деле принцев никогда не убивали.
Расследование проведено участниками проекта "Пропавшие принцы", который возглавляет Филиппа Лэнгли - историк, руководивший раскопками, в ходе которых в 2012 году на автостоянке в Лестере были обнаружены останки Ричарда III. Лэнгли и его коллеги тщательно изучили средневековые документы, которые привели их в Колдридж, где в местной церкви Святого Матфея можно наблюдать многочисленные королевские символы династии Йорков.
Полученные данные намекают на тайную сделку, заключенную между матерью мальчиков и Ричардом III, которая позволила Эдварду V жить простой жизнью под вымышленным именем «Джон Эванс». В церкви также есть изображение «Джона Эванса», смотрящего прямо на витраж, на котором изображен Эдуард V, - историки считают это намеком на тот факт, что эти двое были одним и тем же человеком.
Полученные данные намекают на тайную сделку, заключенную между матерью мальчиков и Ричардом III, которая позволила Эдварду V жить простой жизнью под вымышленным именем «Джон Эванс». В церкви также есть изображение «Джона Эванса», смотрящего прямо на витраж, на котором изображен Эдуард V, - историки считают это намеком на тот факт, что эти двое были одним и тем же человеком.
"Все эти секретные символы и подсказки напоминают "Код да Винчи". Но открытия, сделанные внутри этой церкви в глуши, и правда выдающиеся", - говорит Джон Дайк, ведущий исследователь проекта.
Лэнгли начала проект «Пропавшие принцы» четыре года назад, и на сегодняшний день только список инстанций, в которые она обращалась при расследовании судьбы старшего из двух братьев.
Версия историков предполагает, что Эдвард был отправлен дожить остаток жизни на землю своего сводного брата в Девоне при условии, что он будет хранить молчание. По словам Дайка, это было частью сделки между его матерью и Ричардом III, которую поддержал его преемник Генри Тюдор. «Когда собираешь все улики вместе, кажется, что историю принцев, пропавших в Тауэре, возможно, придется переписать», - добавил он.
Не было обнаружено никаких убедительных доказательств того, что Эдвард V и Ричард Шрусберийский были убиты, и некоторые историки считают, что это могло быть изобретено как часть заговора с целью очернить Ричарда III.
В последний раз мальчиков, Эдуарда и Ричарда, видели живыми летом 1483 года, когда они были замечены играющими у лондонского Тауэра.
Кости, найденные под лестницей в Тауэре в XVII веке, теперь лежат в урне в Вестминстерском аббатстве, и, как говорят, королева отказалась позволить ученым проанализировать их. Тем не менее, команда утверждает, что документальный след, ведущий к прибытию Эдварда V в Девон, весьма убедителен, и имеются значительные доказательства того, что Джон Эванс - на самом деле король Англии.
Историкам известно, что в марте 1484 года Элизабет Вудвилл, мать двух принцев, покинула Вестминстер со своими дочерьми после заключения сделки с Ричардом III. Вскоре после этого в своей деревне внезапно появился Джон Эванс и получил титул лорда поместья
Не было найдено никаких записей о жизни Эванса до его прибытия в Девон с престижными титулами. Известно, что здесь он сразу оказался владельцем большого оленьего парка.
Именно часовня в местной церкви Святого Матфея побудила Дайка и его коллег опубликовать свои открытия, поскольку она была построена Джоном Эвансом в 1511 году и полна символики, включая мозаичный портрет «святого» мальчика короля Эдуарда. Есть только два других стеклянных портрета Эдуарда V, и один находится в королевском окне Кентерберийского собора. Почему королевский портрет Эдуарда V находится в этой сельской церкви в глуши? Ученые считают, что Эдвард таким образом посылал сообщение будущим поколениям, раскрывая правду о своей королевской личности.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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