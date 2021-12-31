Ученые переписывают историю Британии: Ричард III не убивал племянников

Расследование проведено участниками проекта "Пропавшие принцы", который возглавляет Филиппа Лэнгли - историк, руководивший раскопками, в ходе которых в 2012 году на автостоянке в Лестере были обнаружены останки Ричарда III. Лэнгли и его коллеги тщательно изучили средневековые документы, которые привели их в Колдридж, где в местной церкви Святого Матфея можно наблюдать многочисленные королевские символы династии Йорков.

Полученные данные намекают на тайную сделку, заключенную между матерью мальчиков и Ричардом III, которая позволила Эдварду V жить простой жизнью под вымышленным именем «Джон Эванс». В церкви также есть изображение «Джона Эванса», смотрящего прямо на витраж, на котором изображен Эдуард V, - историки считают это намеком на тот факт, что эти двое были одним и тем же человеком.