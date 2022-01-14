Сервер на картошке и другие удачные попытки добыть электричество из овоща

От зарядки для телефона до музыкального инструмента.
Картофель – овощ, знакомый каждому человеку с самого детства. Из него делаются пюре, запеканки, салаты, он тушится с мясом.
Список блюд с данным плодом практически бесконечен, а его популярность на обеденном столе неоспорима. Да и скажем честно, кто в праздники откажется от картошечки с селедкой или с удовольствием не пообедает ломтиками в фастфуде?
Однако картошка не только вкусный и полезный продукт, но и предмет для постоянных экспериментов ученых и интернет-пользователей.
Почему же так вышло? Дело в том, что этот овощ содержит в себе соли и кислоты, которые являются электролитом.
То есть, по сути, картошку можно использовать как батарейку малой мощности. Кстати, такие же свойства имеют апельсины или лимоны.
При использовании анода, погруженного в плод, будут утекать электроны, а к медному катоду притягиваться.
Такие особенности картохи не остались без внимания и породили множество экспериментов.
Например, несколько человек соорудили из картофелин геймпады, на котором можно было играть в Skyrim или Minecraft. Выглядит конструкция дико, ведь помимо овощей весь стол завален проводами и микросхемами, но ведь работает.
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При этом в играх работает полная реализация управления, включая прыжок и инвентарь.
Также отличилась команда из Великобритании, создавшая web-сервер, который получает электроэнергию, генерируемую 12 картофелинами.
Единственный минус, что каждые несколько дней овощ надо менять на свежий. Естественно, о полноценном сервере речь не идет, устройство очень слабое и вместо жесткого диска для экономии энергии использует чип памяти, однако система полностью функционирует, что уже достижение.
Создатель канала Equalo пошел еще дальше, и с помощью навыков программирования, 45кг картошки и калькулятора поиграл в компьютерную игру Doom.
Ну а видео с использованием овоща как зарядки для телефона заполонила вообще весь интернет, но ради повествовательной части все равно должна быть в этом списке.
Впрочем, некоторые интернет-пользователи оценили не только электронные возможности плода, но и музыкальные.
Например, в этом видео можно наблюдать, как мужчина создал из картофелины импровизированный духовой музыкальный инструмент. И ведь согласитесь он на удивление неплохо звучит.
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Есть и пианино.
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Наверняка это не все способы применения картошки и в будущем она сможет нас удивить еще сильнее. Будет интересно узнать, на что еще способна человеческая фантазия.
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