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Сервер на картошке и другие удачные попытки добыть электричество из овоща

Сервер на картошке и другие удачные попытки добыть электричество из овоща (12 фото + 4 видео)

Автор:
14 января 2022 20:28
Сообщество : Наука
Метки: геймпад   картошка   овощи   устройства   электричество   
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От зарядки для телефона до музыкального инструмента.

Картофель – овощ, знакомый каждому человеку с самого детства. Из него делаются пюре, запеканки, салаты, он тушится с мясом.

Список блюд с данным плодом практически бесконечен, а его популярность на обеденном столе неоспорима. Да и скажем честно, кто в праздники откажется от картошечки с селедкой или с удовольствием не пообедает ломтиками в фастфуде?

Однако картошка не только вкусный и полезный продукт, но и предмет для постоянных экспериментов ученых и интернет-пользователей.

Почему же так вышло? Дело в том, что этот овощ содержит в себе соли и кислоты, которые являются электролитом.

То есть, по сути, картошку можно использовать как батарейку малой мощности. Кстати, такие же свойства имеют апельсины или лимоны.

При использовании анода, погруженного в плод, будут утекать электроны, а к медному катоду притягиваться.

Такие особенности картохи не остались без внимания и породили множество экспериментов.

Например, несколько человек соорудили из картофелин геймпады, на котором можно было играть в Skyrim или Minecraft. Выглядит конструкция дико, ведь помимо овощей весь стол завален проводами и микросхемами, но ведь работает.


При этом в играх работает полная реализация управления, включая прыжок и инвентарь.

Также отличилась команда из Великобритании, создавшая web-сервер, который получает электроэнергию, генерируемую 12 картофелинами.

Единственный минус, что каждые несколько дней овощ надо менять на свежий. Естественно, о полноценном сервере речь не идет, устройство очень слабое и вместо жесткого диска для экономии энергии использует чип памяти, однако система полностью функционирует, что уже достижение.

Создатель канала Equalo пошел еще дальше, и с помощью навыков программирования, 45кг картошки и калькулятора поиграл в компьютерную игру Doom.

Ну а видео с использованием овоща как зарядки для телефона заполонила вообще весь интернет, но ради повествовательной части все равно должна быть в этом списке.

Впрочем, некоторые интернет-пользователи оценили не только электронные возможности плода, но и музыкальные.

Например, в этом видео можно наблюдать, как мужчина создал из картофелины импровизированный духовой музыкальный инструмент. И ведь согласитесь он на удивление неплохо звучит.


Есть и пианино.



Наверняка это не все способы применения картошки и в будущем она сможет нас удивить еще сильнее. Будет интересно узнать, на что еще способна человеческая фантазия.

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Метки: геймпад   картошка   овощи   устройства   электричество   
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Bill 12 минут назад
По мне, так больше напоминает Wolfenstein
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